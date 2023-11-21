بورشه باناميرا 2024 تظهر أثناء اختبارها بدون تمويهات قبل تدشينها يوم الجمعة

دبي - كتب محمد فتوح - تم رصد الجيل القادم من بورشه باناميرا 2024 أثناء اختبارها على الأراضي الأمريكية قبل الكشف عنها يوم الجمعة 30 نوفمبر، ومع عدم وجود أي تمويه تقريبًا، أصبح من الواضح أن السيارة الفاخرة ذات الأبواب الأربعة ستستمر في التمتع بهوية فريدة بينما تصبح أكثر جاذبية، وترقبوا الكشف الكامل في نهاية هذا الأسبوع.

ما الذي نعرفه عن بورشه باناميرا 2024 الجديدة كلياً؟

كما هو الحال مع سيارة كايين التي تم طرحها مؤخرًا وسيارة ماكان التي ستصل قريبًا، فإن توقيع الإضاءة LED رباعي النقاط الذي يميز سيارات بورشه الحديثة سوف يتطور إلى أربعة شرائح رفيعة، ولكن كل واحدة من هذه المركبات لها شكل محيطي فريد للمصابيح الأمامية، وبالمثل، في الخلف، يظهر عنصر إضاءة كامل العرض في سيارات الدفع الرباعي وهنا ولكن بشكله الخاص في باناميرا، يمكننا أيضًا أن نرى أن هناك فتحة تهوية خلف كل عجلة أمامية، على الرغم من أن التمويه يحاول إخفاء حجمه وشكله الحقيقي.

لكن التصميم لم يكن السبب وراء شراء الناس لسيارة باناميرا، لذلك دعونا نرى ما هو المعروض أيضًا، ويشير المصد القوي، والجناح الخلفي القابل للنشر، والعادم رباعي الخروج، وأقراص المكابح المشقوقة التي تظهر في الفيديو أعلاه إلى أن هذا الطراز هو توربو E-Hybrid، وعلى هذا النحو، ستحصل نسخة الإنتاج على شعار فريد من نوعه وغيرها من الأشياء الجيدة الخاصة بـ Turbonite إلى خط نموذج توربو.

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وستكون سيارة بورشه باناميرا توربو واحدة من أربعة محركات هجينة معروضة، بما في ذلك خياري V6 وV8، كما سيتم تعديل ناقل الحركة PDK ثنائي القابض المصاحب لها، تعمل بورشه على إضفاء المزيد من القوة على التشكيلة لأن هذا الجيل الجديد من باناميرا يهدف إلى البقاء معنا حتى نهاية العقد، ولن يكون ذلك ممكنًا مع لوائح الانبعاثات العالمية المستقبلية إذا تم تقديم خيارات البنزين فقط.

في الداخل، نحن نعرف بالفعل ما يمكن توقعه بفضل صور المقصورة التي شاركتها بورشه في وقت سابق من هذا الشهر، لقد تم تعديل وتحسين التصميم الداخلي بالكامل، وهذا يعني المزيد في مجال العقارات المعروضة على الشاشة، شاشة عدادات السائق هي وحدة منحنية بقياس 12.6 بوصة ولكنها لا تحتوي على قمة.

وفي الختام، في حين يتم ربط شاشة المعلومات والترفيه المركزية بشاشة عرض أخرى مخصصة للراكب الأمامي، لحسن الحظ، على الرغم من كل هذا التحول الرقمي، اختارت بورشه بحكمة الاحتفاظ بالضوابط المادية لأشياء مثل التحكم في مستوى الصوت والمناخ.

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