تمتع بعروض المجدوعي وامتلك بيجو 2008 بسعر الكاش على 3 سنوات وبدون دفعة أولى

دبي - كتب محمد فتوح - يمكنك الآن امتلاك سيارة بيجو 2008 بأحدث عروض التمويل التي أطلقتها شركة المجدوعي للسيارات وكيل سيارات بيجو بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع شركة راية للتمويل، وبأقساط شهرية بسعر الكاش على 3 سنوات.

عرض قسط بيجو 2008 بسعر الكاش يشمل:

0% هامش ربح

0% دفعة أولى

قسط على 3 سنوات

تطبق الشروط والأحكام

مزايا إضافية لعرض التقسط

5 سنوات ضمان المصنع أو 100,000 كلم (أيهما أسبق)

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موعد انتهاء عرض شركة المجدوعي

كما أعلنت شركة المجدوعي وكيل سيارات بيجو بالمملكة العربية السعودية، أن هذا العرض ساري حتى 31 ديسمبر 2023.

بيجو 2008

تأتي بيجو 2008 الرياضية متعددة الاستخدامات بخيار محركين فعالين وموثوقين. محرك 1.6 لتر يولد قوة 115 حصان في فئتي Active و Allure مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، ومحرك توربو سعة 1.2 لتر بقوة 155 حصان في طرازي Allure توربو وGT وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

تتميز بيجو 2008 الجديدة بأحدث تقنيات العلامة التجارية، مثل نظام مساعدة السائق من بيجو والتي توفر تجربة شبيهة بالقيادة بدون سائق، مع نظام مساعدة تنبيه الانحراف، ونظام المساعدة على الركن شبه تلقائي، ونظام مراقبة النقاط غير المرئية، ومكابح السلامة النشطة، والتحذير من المسارات القريبة مع نظام الحفاظ على المسار، نظام التحكم التلقائي بالإضاءة العالية/ المنخفضة، وأكثر من ذلك.

وتتوفر بيجو 2008 الرياضية متعددة الاستخدامات بـ 8 ألوان للهيكل الخارجي، و3 خيارات للجنوط تبدأ بقياس 16 بوصة وحتى 18 بوصة بحسب الفئة.

يمكن إثراء تجربة التفاعل مع لوحة القيادة في بيجو 2008 i-Cockpit ثلاثية الأبعاد الجديدة، والمريحة، وعجلة القيادة المدمجة، شاشة لمس عالية الدقة بقياس 10 بوصة، وخاصية الآمر الصوتي، لوحة تحكم رقمية ثلاثية الأبعاد قابلة للتهيئة.

مجهزة بالتقنية الذكية، وقد تأتي مزودة بخاصية بدء التشغيل بدون استخدام اليدين وفتح/قفل الأبواب. مع وجود المفتاح في الجيب.

توفر فتحة السقف العريضة في بيجو 2008 ضوءا وفيرا بما في ذلك المقاعد الخلفية. تم تكبير المساحة الداخلية لتوفير قدر أكبر من الراحة ومساحة أكبر لجميع الركاب، وأماكن تخزين كثيرة وموزعة. يمكن متابعة تابع الرحلة على شاشة التحكم الكبيرة والتي تعمل باللمس بفضل خدمة TomTom. كما تتوفر مخارج USB، وخاصية عرض شاشة الهاتف للركاب المتواجدين في الأمام والخلف.

تعرض لوحة القيادة الرقمية ثلاثية الأبعاد المعلومات اللازمة للقيادة في مجال رؤية السائق، مثل أنظمة الملاحة وأنظمة مساعدة السائق، وفقا لمستويين من القراءة، مرتبة وقابلة للتهيئة. يتم عرض المعلومات الأكثر أهمية، مثل تنبيهات السرعة والسلامة على شكل صورة ثلاثية الأبعاد لجذب انتباه السائق بسرعة أكبر.

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