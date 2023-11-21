لكزس HZ الجديدة قادمة قريباً مع إصدارات HZ300e وHZ450e وHZ550e

دبي - كتب محمد فتوح - تشير علامة تجارية جديدة مسجلة إلى أن لكزس تستعد لتقديم سيارة كهربائية جديدة تسمى لكزس HZ، رصدها المستخدمون في منتدى LexusRXOwners، حيث قامت شركة تويوتا التابعة الفاخرة بتقديم علامات تجارية للطرز التالية: HZ300e، وHZ450e، وHZ550e، ولم تستخدم لكزس مطلقًا تسمية HZ من قبل، مما يشير إلى أن الطراز الجديد سيكون جديدًا تمامًا بالنسبة للعلامة التجارية.

مواصفات ومميزات لكزس HZ الجديدة القادمة قريباً

العلامات التجارية المسجلة من تمنحنا الكثير للعمل معه، أولاً، يشير الحرف “e” الموجود في نهاية اسم الطراز إلى أن السيارة ستكون كهربائية بالكامل، ولم تظهر هذه التسمية إلا في طراز UX300e، الذي لا يُباع في أمريكا، وفي طراز RZ الكروس أوفر، الذي انكشف الغطاء عنه العام الماضي، وبالحديث عن RZ، كان هذا أول طراز لكزس يحمل اسمًا يتضمن الحرف “Z”، وفقًا لكزس، يمثل هذا “المحور Z” أو “الصفر” وينقل التصميم المبتكر لسيارة RZ الذي يميزها عن السيارات الكهربائية الأخرى.

وحتى الآن، نعلم أن HZ ستكون كهربائية وستتميز عن الآخرين بتصميم مميز، ولكن ما الذي يمكن أن يمثله حرف “H”؟ في الماضي، استخدمت لكزس الحرف الثامن لسيارة HS، وهي سيارة سيدان هجينة غير معروفة تم بيعها في أمريكا لمدة عامين، هنا، يرمز الحرف “H” إلى “متناغم”، في حين أن هذا يمكن أن يعمل على سيارة تتصدر المجموعة مع التركيز على الفخامة والصفاء، إلا أن هناك احتمالًا آخر.

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وتويوتا، الشركة الأم لـ لكزس، هي إحدى الجهات الرائدة في مجال الدفع الهيدروجيني، وبينما تركز بقية صناعة السيارات على السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية، تستثمر تويوتا في تكنولوجيا الهيدروجين، مع إمكانية إنتاج سيارة لاندكروزر تعمل بالهيدروجين، فمن المؤكد أن سيارة لكزس الهيدروجينية يمكن تصورها.

وعلى عكس سيارة لاندكروزر، التي تميل إلى استخدام محرك احتراق يعمل بالهيدروجين، نفترض أن لكزس ستفضل إعداد خلية الوقود، ونقول هذا لأن أسماء الطرازات المسجلة كعلامة تجارية تحتوي على لاحقة “e”، مما يشير إلى عدم وجود محرك، إذا كان هذا هو الحال، فيمكننا أن نتوقع نظامًا مشابهًا لذلك المستخدم في ميراي، ونأمل مع المزيد من القوة وعزم الدوران.

وتشير النماذج الثلاثة المتميزة إلى أن لكزس ستقدم مستويات مختلفة من الأداء، من المرجح أن يتم وضع إصدار 300 في الجزء السفلي من النطاق، وأداء التداول (وربما النطاق) للحصول على سعر أكثر جاذبية، من المحتمل أن يكون 450 هو المكان المناسب في النطاق، إذا كانت سيارة BEV تقليدية، نتوقع أنها ستستخدم نفس نظام الدفع مثل RZ450e، الذي ينتج 308 حصانًا.

وفي الختام، أخيرًا، هناك 550، من المحتمل أن يكون هذا بمثابة قمة النطاق، حيث يتميز بمستويات القوة والأداء التي تليق بمكانته، وسيتعين علينا أن ننتظر حتى تصدر لكزس إعلانًا رسميًا، لكننا لن نتفاجأ إذا وصلت HZ كنسخة للطرق من LF-ZL الاختبارية التي تم الكشف عنها قبل بضعة أسابيع.

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