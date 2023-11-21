فريق ريد بل يحقق النصر في سباق الجائزة الكبرى في لاس فيغاس بفوز ساحق

دبي - كتب محمد فتوح - انتهى أول سباق الجائزة الكبرى في لاس فيجاس الحديث بفوز ساحق لـ فريق ريد بل، والشيء الأكثر إثارة للدهشة هو أنه لم يكن في حالة من الفوضى الكاملة، والآن سنقدم لكم نتائج السباق المثير هذا.

فريق ريد بل هو الفائز الأكبر في سباق الجائزة الكبرى في لاس فيغاس

حقق ماكس فيرشتابن الفوز مرة أخرى، يليه تشارلز لوكلير، الذي نجح في تجاوز سيرجيو بيريز بشكل ملحمي خلال اللفة الخمسين والأخيرة، لقد كان منظرًا رائعًا، وكان سماع هتاف الجماهير للوكلير يصم الآذان، لسبب ما، فيغاس هي بلد فيراري، ولا بد أن يكون ذلك من كثرة الآلات القرمزية التي تجوب الشوارع، وعلى الرغم من تراجع تشيكو إلى المركز الثالث في السباق، إلا أنه فعل ما يكفي للتغلب على السير لويس هاميلتون ليحتل المركز الثاني في بطولة السائقين.

ويتمتع ريد بل الآن بتدفق ملكي، حيث حصل على بطولة الصانعين وبطولة السائقين، والمركز الثاني في بطولة السائقين أيضًا، لا يصبح الأمر أكثر هيمنة من ذلك، لقد أغلق الفريق الجميع بفارق كبير، وأحسن إليهم، نحن نواصل رؤية التعليقات التي تقول بأن السيارات يجب أن تكون أكثر تساويًا، ولكن إذا كان هذا هو الشيء الذي تفضله، فشاهد بعض السباقات المواصفات، هي القمة لأنه يجب على السائقين والسيارات والفرق العمل بنسبة 100% لتأمين فوزه الكبير.

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ونأمل أن يحصل الجميع في حرم ريد بول في ميلتون كينز على سيارة فورد موستانج جي تي جديدة، ولكن من المحتمل أن يضع ذلك ريد بول فوق الحد الأقصى للتكلفة مرة أخرى، (كانت أحوال الجميع المالية سليمة هذا العام)، ولكن بكل جدية، لا توجد علامة نجمية خلف اسم ريد بول وماكس فيرستابين هذا العام، لقد كان موسمًا رائعًا من البداية إلى النهاية، ولا يزال أمامنا سباق واحد لنخوضه.

وحصل السير لويس هاميلتون على المركز الثالث في إجمالي البطولة، حيث أنه من المستحيل حسابيًا لأي شخص أقل من المركز الثالث أن يلحق به قبل سباق واحد فقط، تم إغلاق جميع مراكز التتويج الثلاثة في بطولة السائقين الشاملة، لكن المركزين الثاني والثالث في بطولة الصانعين لا يزالان متاحين للمنافسة.

وبالنظر إلى أن الفارق بين الثاني والثالث يساوي الملايين، فإن مرسيدس بنز وفيراري ستتنافسان بشدة في أبو ظبي، ويتصدر مرسيدس الترتيب برصيد 392 نقطة، ويتأخر عنه فيراري بأربع نقاط فقط، يبدو الفريق الإيطالي في حالة جيدة، حيث أنهت السيارتان السباق أمام ثنائي الميرك، بذل ساينز قصارى جهده، على الرغم من أن شوارع لاس فيغاس بذلت قصارى جهدها لإزالته.

وفي الختام، إذا قدموا نفس الأداء خلال أسبوعين، فسوف يخفضون مرتبة مرسيدس من المركز الثاني إلى الثالث، وهو الأمر الذي سيشكل ضربة قوية للفريق الذي فاز بثمانية ألقاب للصانعين على التوالي.

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