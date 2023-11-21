قسط بيجو 3008 بسعر الكاش على 3 سنوات بدون دفعة أولى ولا هامش ربح

دبي - كتب محمد فتوح - أطلقت شركة المجدوعي للسيارات حملة قسطها بسعر الكاش لـ بيجو 3008 على 3 سنوات، كأحدث عروض وكيل سيارات بيجو بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع شركة راية للتمويل.

عرض قسطها بسعر الكاش لـ بيجو 3008 يشمل

0% هامش ربح

0% دفعة أولى

قسط على 3 سنوات

تطبق الشروط والأحكام

مزايا إضافية لعرض قسطها بسعر الكاش

5 سنوات ضمان المصنع أو 100,000 كلم (أيهما أسبق)

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موعد انتهاء عرض قسطها بسعر الكاش للمجدوعي

كما أعلنت شركة المجدوعي وكيل سيارات بيجو بالمملكة العربية السعودية، أن هذا العرض ساري حتى 31 ديسمبر 2023.

بيجو 3008

تأتي بيجو 3008 الرياضية متعددة الاستخدامات بمحرك بقوة 165 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات EAT6. تتمثل المصابيح الأمامية في كشافات LED بالكامل تأخذ شكل أنياب الأسد، وتكتمل عند طرفها برأس مدبب من الكروم لتمنح بيجو 3008 تصميمًا بارزا.

في الجهة الخلفية، تبرز تكنولوجيا LED الكاملة في بيجو من خلال تصميم المخالب claw الثلاثي الأبعاد، إضافة إلى المؤشرات الوامضة.

تتميز بيجو 3008 الرياضية متعددة الاستخدامات بمقصورة i-Cockpit الرقمية والفخمة، والتي توفر عجلة قيادة مدمجة والمتعددة الوظائف، وشاشة لمس عالية الوضوح بقياس 10 بوصة بمفاتيح تبديل من الكروم تمنح السائق إمكانية التحكم بسهولة وسرعة بوظائف عدة، ولوحة تحكم رقمية قياس 3.12 بوصة أمام السائق عالية الوضوح، وشحن الهاتف الذكي لاسلكيًا.

بفضل خدمة توم توم للملاحة الثلاثية الأبعاد، يمكن الآن تتبع الرحلة على شاشة اللمس بقياس 10 بوصة، أو على لوحة التحكم الرقمية. يمكن كذلك عرض شاشة الهاتف، والاستمتاع بتطبيقات الهاتف المفضلة والمتوافقة مع أندرويد أوتو، وآبل كاربلاي .

تتوفر بيجو 3008 الرياضية متعددة الاستخدامات، بفتحة سقف بانورامية، ونظام صوتي محيطي من Focal Hi-Fi، وفتح الباب الخلفي عن بُعد بتحريك القدم. كما تأتي بيجو 3008 بتقنيات للراحة والسلامة مثل تثبيت السرعة التكيفي، النظام النشط لتحديد التمركز في المسار، نظام تنبيه الانحراف، نظام رصد النقاط غير المرئية.

وتأتي بيجو 3008 كذلك بسبعة ألوان للهيكل الخارجي، ثلاث خيارات لجنوط العجلات بقياس 17، و18 بوصة.

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