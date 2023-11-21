ماكلارين F1 تستعد لموسم جديد وتكلفة زجاجها الأمامي بسعر موستانج جديدة

دبي - كتب محمد فتوح -

سيتعين على 106 مالك فقط لسيارة ماكلارين F1 أن يتحملوا تكلفة استبدال الزجاج الأمامي باهظ الثمن – اثنان منهم سيتعين عليهم القيام بذلك قريبًا، وقد شوهدت سيارتا ماكلارين F1، باللونين الأحمر والأزرق، مع زجاج متشقق أمام المقعد المركزي للسيارة. بين الوحدتين، هذا مبلغ 66.000 دولار لاستبدال الزجاج الأمامي وحده.

سبب الكسر غير واضح، ولكن تم التقاط الفيديو في مضمار سباق سونوما خلال فعالية Velocity Invitational الأسبوع الماضي، حيث تم الكشف عن سيارة Mclaren 750S المحدودة للغاية مع كسوة خاصة. تم صنعه للاحتفال بالنصر التاريخي لرياضة السيارات Triple Crown الذي حققته شركة Mclaren للسيارات الخارقة .

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في كل الأحوال تعتبر سيارة ماكلارين F1 سيارة خارقة غريبة ومثيرة ، حيث يبلغ سعر نماذجها التي قطعت مسافات منخفضة أكثر من 20 مليون دولار في المزاد. لكن هل تعلم أن استبدال الزجاج الأمامي لسيارة ماكلارين هذه مكلف مثل شراء سيارة جديدة؟ . وفقًا لموقع Motor1 ، ، فإن سعر الزجاج نفسه هو 25000 دولار، في حين يتم حجز 8000 دولار للتركيب- أي 33000 دولار، أو حوالي 2000 دولار أكثر من السعر الأساسي لجيل S650 الجديد من فورد موستانج إيكوبوست.

تكلفة تغيير زجاج ماكلارين F1 المحيرة

لإعطائك فكرة، سعر استبدال الزجاج الأمامي لسيارة بورش 911 توربو إس 2023 يبلغ حوالي 500 دولار أمريكي بواسطة موقع Glass.net من الموردين في ميامي، فلوريدا. من المؤكد أن سيارة 911 ليست غريبة مثل سيارة ماكلارين F1، لكنك هذا هو جوهر الأمر .

وفقًا لمصدر آخر تحدث إليه Motor1 ، لا تزال هناك بدائل للزجاج الأمامي في المخزون في المقر الرئيسي لشركة Mclaren في المملكة المتحدة، لذلك لن يتم إنتاجها خصيصًا لتبرير مثل هذا السعر الباهظ.

لماذا السعر الباهظ لزجاج ماكلارين F1

ليس معروفا بالتحديد سبب السعر الباهظ للزجاج الأمامي لسيارة F1، ولكننا على يقين من أن المالكين لن يمانعوا في المبلغ بالنظر إلى سعر السيارة الخارقة. إنه يذكرنا باللوحة الأمامية Bugatti Chiron التي يمكن شراؤها عبر الإنترنت مقابل 399000 دولار أو سعر سيارتين من بنتلي كونتننتالGTS . ولكن تمامًا مثل F1، لن يمانع مالكو بوغاتي تشيرون في هذا السعر، نظرًا لقيمة سياراتهم.

تغييرات سيارة 2024 في الفورمولا 1

قالت شركة Mclaren إن التحسينات اللازمة لسيارتها في بطولة الفورمولا واحد لموسم 2024 لسد الفجوة مع ريد بُل يجب أن تتجاوز مجرد الديناميكيات الهوائية.

وبرز الفريق الذي يتخذ من ووكينغ مقراً له باعتباره المنافس الأكثر ثباتاً لريد بول في السباقات الأخيرة، حيث أنهى الفريق منصة التتويج خمس مرات في السباقات الستة الأخيرة.

وبعد أن حققت تقدمًا مثيرًا للإعجاب هذا العام، فهي تدرك أنه لا يزال أمامها المزيد من العمل للقيام به قبل أن تتمكن من التفكير في تحدي فريق ريد بول المهيمن على مستوى السرعة.

تحديثات على ماكلارين F1 2024

أثناء حديثه خلال سباق جائزة البرازيل الكبرى، رأى أندريا ستيلا، رئيس فريق مكلارين ، أن الشيء الوحيد الذي يفصل بين الفريقين الآن هو إدارة الإطارات – حيث لا تزال ريد بول تتمتع بالأفضلية في التعامل مع التدهور. وبينما يمضي الفريق قدماً في تصميمه لعام 2024، يقول ستيلا إن التقدم الذي يحتاج إلى تحقيقه لسد العجز يتجاوز مجرد القوة الضاغطة.

وقال: “لقد حددنا بعض الأهداف، على سبيل المثال، ولكن لا أستطيع أن أقول في أي مجال وكيف”. “ولكن ما يمكنني قوله هو أن الأمر لا يقتصر على السرعة.”

وعندما سُئل من قبل موقعنا “موتورسبورت.كوم” عن مدى تأثير مشكلة تدهور الإطارات على الديناميكيات الهوائية، وإلى أي مدى يعود الأمر إلى الميكانيكا، قالت ستيلا: “إنه مزيج من الاثنين معًا. لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك بكثير.”

ماكلارين F1 تستعد لموسم ساخن

يعلم فريق ماكلارين أن المنافسين مثل مرسيدس وفيراري ، الذين كان أداؤهم ضعيفًا هذا العام، يشرعون في إجراء تجديدات جذرية لمنافسيهم في 2024 – مما يعني أن المعركة على مقدمة الفورمولا 1 قد تكون مختلفة تمامًا في العام المقبل . لكنه يعتقد أن فريقه في وضع جيد للمضي قدمًا هذا الشتاء لأنه يبدأ من منصة أكثر تنافسية.

وقال: “بصراحة، يعتمد موقعك مع سيارة العام المقبل جزئيًا على موقعك هذا العام، لأن هذه هي نقطة البداية للجميع تقريبًا، لكن ذلك يعتمد على مدى التطور. بدأ هذا التدرج [في Mclaren ] في شهر يوليو تقريبًا، وهناك فترة طويلة تتعلق فقط بالعمل الذي تقوم به على سيارة العام المقبل.

على الصعيد نفسه تم الاحتفاظ ببعض جوانب MCL60، لكن كان على الفريق إدخال الكثير من العناصر التي تم إصلاحها طوال الحملة ، خاصة ان السيارة التي أطلقناها في شهر مارس، تضمنت عناصر تم تطويرها .

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