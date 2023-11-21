شاهد: مالك سوبارو BRZ يخاطر بحياته لإنقاذ سيارته الرياضية من الاحتراق

دبي - كتب محمد فتوح - هل تخاطر بحياتك لإنقاذ سيارتك من الاحتراق؟ يعتقد مالك سوبارو BRZ ذلك، وكما ترون من فيديو تيك توك أدناه، كانت المخاطرة تستحق المخاطرة حيث تمكنت BRZ من مغادرة مكان الحادث دون ضرر.

كيف أنقذ مالك سوبارو BRZ سيارته الرياضية من الاحتراق

@muhammadfaraz2113 car on fire in Toronto downtown #fy #car #caronfire ♬ original sound – Toronto vlogger

تم تصوير الفيديو في تورنتو، كندا، حيث كان محرك سيارة جمس سييرا HD يحترق، وأصبح الحريق كبيرًا جدًا لدرجة أنه سرعان ما التهم الشاحنة وكانت BRZ متوقفة بجوارها معرضة لخطر الاشتعال أيضًا، وقبل أن يحدث ذلك، تحدى مالك الجيل الأول من BRZ النار وقاد السيارة الرياضية بعيدًا عن الخطر الوشيك.

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بعد فوات الأوان، كان ينبغي على المالك استخدام جانب الراكب للدخول بشكل أكثر أمانًا حيث انفجر الإطار الأمامي الأيسر للشاحنة عندما كان على وشك الدخول إلى جانب السائق، ولحسن الحظ، يبدو أنه لم يصب بأذى خلال تلك الحادثة.

وبعد لحظات وصل رجال الإطفاء وقاموا بإخماد الحريق في وقت قصير، من الجيد أن سيارة سوبارو BRZ غير مجهزة ببطارية ليثيوم أيون لأنها ربما احترقت على الأرض بسبب التأثير الحراري الجامح، وفي عام 2019، لم يتم إطفاء سيارة تيسلا موديل S المحترقة إلا بعد تفريغ 113.5 ألف لتر من الماء.

وفي الختام، لم ينقذ المالك سيارته فحسب، بل من المحتمل أيضًا أن ينقذ الآخرين الذين كانوا متوقفين بجانبهم، ولكن مهما كان الأمر يستحق ذلك، نعتقد أنه لا ينبغي لأحد أن يعرض حياته للخطر في مواقف خطيرة مثل هذه، وتأتي أحدث سيارة سوبارو BRZ مدعومة بمحرك سعة 2.4 لتر تعوقه مشكلات عطل المحرك، كما أن نظيرتها تويوتا 86 كانت أيضًا في الطرف الخطأ من حريق في المحرك.

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