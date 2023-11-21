دبي - كتب محمد فتوح - أختارت الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 ، مجموعة بي إم دبليو كمزوّد خدمات التنقّل الكهربائي لكبار الشخصيات المشاركة ، والذي سينعقد في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 ، و ستقدم مجموعة بي إم دبليو في إطار مشاركتها أسطول سيارات يضمّ طرازات BMW i7 وBMW iX وiX5 Hydrogen ، والتي ستوضع حصرياً بمتناول المشاركين في الفعالية من كبار الشخصيات والمسؤولين .

بي إم دبليو تدعم كبار شخصيات مؤتمر COP28 في التنقل المستدام

تتميز طرازات بي إم دبليو i7 الرائدة بلمساتها المبتكرة التي تحمل توقيع منطقة الشرق الأوسط والتصميم الإحترافي التي تتميز بها ، حيث تم تصنيع مكوّناتها الرئيسية باستخدام إلكترونيات الطاقة الشمسية التي تنتجها شركة الإمارات العالمية للألومنيوم في دولة الإمارات من مصادر مستدامة، مما يساهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى حدّ كبير خلال عملية الإنتاج .

كما تعكس سيارة بي إم دبليو iX النهج الذي تتّبعه مجموعة بي إم دبليو في التصميم الدائري، حيث تسعى إلى التوصّل إلى أفضل طريقة للحفاظ على المواد ضمن دورة الإنتاج، وضمان عدم إهدار الموارد والحفاظ على قيمتها لتُستخدم على المدى الطويل. فاستخدام المواد الثانوية عالية الجودة يحدّ بشكل كبير من البصمة الكربونية لمركباتنا .

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بي إم دبليو الكهربائية تنقل كبار شخصيات COP28

يشار إلى أنّ بي إم دبليو iX5 Hydrogen أتمّت مؤخراً وبنجاح اختبارات الطقس الحار في دولة الإمارات، وتعدّ مركبة خالية من الانبعاثات مناسبة للرحلات الطويلة التي يتخللها توقّف قصير للتزوّد بالوقود. ويمكن لتكنولوجيا خلايا الوقود الهيدروجينية المزوّدة بها أن تشكّل ركيزة أخرى ضمن سلسلة مركبات مجموعة BMW المستقبلية .

المسؤول العالمي للمشاركة السياسية الخاصة لدى مجموعة بي إم دبليو ، كريستيان باهو ، علق قائلاً : “تتماشى رؤية رئاسة COP28 مع التزام بي إم دبليو بالتوجه التكنولوجي واتفاق باريس للمناخ. وستقدم مجموعة بي إم دبليو في المؤتمر الحلول المناسبة وتناقش المتطلبات التي نعتبرها ضرورية لتسهيل التحول نحو التنقل المستدام .”

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