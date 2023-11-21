أودي تختبر طرازي S3 وRS3 سيدان المحسنين ويظهران مصابيح ومصدات جديدة

دبي - كتب محمد فتوح - تعتزم أودي إطلاق السيارات الكهربائية اعتبارًا من عام 2026، لذا فإنه مازال هناك وقت لتحديث سياراتها المدمجة ذات الأداء العالي للمرة الأخيرة. وهو ما رصده جواسيس السيارات عملية تحديث قادمة، حيث تختبر العلامة التجارية S3 وRS3. على الرغم من أنه تم رصد كلاهما أثناء اختبارهما كسيارات سيدان، إلا أن نماذج الهاتشباك السابقة كشفت أن السيارة سبورتباك ذات الخمسة أبواب تحصل أيضًا على بعض التحسينات.

تشمل التحديثات القادمة، المصابيح الأمامية والتي تتمتع بتوقيع LED جديد مع عدد كبير من متوازيات الأضلاع المثبتة في الأعلى بأحجام مختلفة. تحيط الأضواء الآن بشبكة محدثة بأنماط مختلفة، اعتمادًا على الطراز. شبكة S3 تشبه تلك الموجودة

في هيونداي إلنتر N. كذلك يبدو أن الشرائح الرأسية المائلة بين مدخل الهواء السفلي والفتحات الجانبية قد اختفت، مما يمنح المصد مظهرًا أكثر نظافة.

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محرك خمس أسطوانات لأودي قبل التحول كهربائيًا

نظرًا لأن هذا مجرد تحديث في منتصف الدورة، فسيتم ترحيل الملف التعريفي بشكل أساسي، على الرغم من أن أودي يمكنها إضفاء الإثارة على الأشياء بتصميمات جنوط جديدة وألوان جديدة. في الخلف، ستحافظ سيارة S3 على مخارج العادم الرباعية، بينما ستحتفظ سيارة RS3 الأكبر حجمًا بزوج العوادم البيضاوي المميز. يبدو أن كلاهما يحتوي على رسومات خلفية جديدة وعاكسات حمراء عمودية مائلة قليلاً بدلاً من الإعداد الأفقي للنموذج الحالي.

لم يتبقى سوي رؤية ما إذا كانت ستكون هناك أي تغييرات في مجموعة نقل الحركة. من المؤكد أن أودي S3 تستحق المزيد من القوة بالنظر إلى أنها تتمتع بقوة 310 حصانًا. السبب وراء طرح هذا الأمر هو أن سيارة فولكس فاجن جولف آر الأقل فخامة يتم تقديمها بقوة تصل إلى 329 حصانًا.

أما بالنسبة لـ RS3، فقد ألمحت أودي إلى أنها قد تحصل على محرك محدث بخمس أسطوانات. قال سيباستيان جرامز، رئيس أودي سبورت في وقت سابق من هذا العام “سنقوم بزيادة المحرك ذو الخمس أسطوانات للخطوة التالية. وسوف نقوم بتحسين ذلك”. وفي الوقت نفسه، فإن RS3 ينتج 401 حصانًا، لذلك ربما الترقية النهائية قبل أن يتنحى المحرك ذو الخمس أسطوانات سوف تتفوق على محرك ايه إم جي بقوة 416 حصانًا.

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