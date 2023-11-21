دبي - كتب محمد فتوح - تعاونت مجموعة المتحدة للسيارات مع شركة بانما Network Technologies الرائدة في نظم التشغيل الذكي للسيارات، وحلول النقل الرقمي لقطاع صناعة السيارات بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تتجه نحو عالم البيانات الرقمي الذكي ، و جرى توقيع الاتفاقية في 23 أكتوبر 2023 في مدينة الرياض ويتطلع الطرفين نحو النمو والنجاح المشترك والعمل على المدى الطويل .

مجموعة المتحدة تتفق مع شركة بانما تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لحلول السيارات الذكية

تهدف هذه الاتفاقية الى أطلاق وتوفير الحلول للسيارات الذكية في المملكة بناءً على نجاح أعمال شركة بانما وإطلاقها Banma iOS في الصين. وخلال هذه الشراكة ستوفر بانما حلول وسائل النقل، وكذلك حلول شبكات الشحن المتقدمة بالإضافة إلى تجربة قمرة القيادة الذكية الحديثة لسائقي السيارات والركاب .

من الجدير بالذكر شركة بانما هي أحد شركات مجموعة علي بابا العملاقة التي تأسست في عام 1999 في مدينة هانغتشو بالصين. وكان مؤسسو الشركة يؤمنون بأن الإنترنت من شأنه أن يؤدي إلى تكافؤ الفرص من خلال تمكين الشركات من الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا من أجل النمو والمنافسة بشكل أكثر فعالية في الاقتصادات المحلية والعالمية.

إعلان

ومنذ إطلاق موقعها الإلكتروني الأول لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين على البيع دوليًا، أصبحت علي بابا شركة قابضة تضم ست مجموعات أعمال رئيسية تبلغ قيمتها 215 مليار دولار أمريكي.

مجموعة المتحدة للسيارات

المجموعة المتحدة للسيارات وكيلاً لعلامة جيتور التجارية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية ، تشمل محفظتنا أيضًا أعمال ما بعد البيع المتعددة الامتياز التي تم إنشاؤها مؤخرًا، وFix Auto ( الخدمة السريعة والتصادم ) و Repair2Care المتوفرة في أنحاء المملكة .

شاهد أيضاً