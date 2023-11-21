هيونداي وكيا تفشلان في تفادي عقوبة المليار دولار و 9 مليون سيارة معرضة للسرقة

دبي - كتب محمد فتوح - رفض قاضي المقاطعة الأمريكية جيمس سيلنا في سانتا آنا، كاليفورنيا طلب شركتا كيا وهيونداي Hyundai لإلغاء دعوى قضائية بشأن السرقات الفيروسية المرتبطة بـ TikTok والتي ابتليت بها العديد من المركبات القديمة التي تحمل علامة الشركيتين الكوريتين . وقد وجد القاضي سيلنا أيضًا أن عدم وجود أجهزة مضادة للسرقة في 14.3 مليون سيارة هيونداي وكيا تم بيعها بين عامي 2011 و2022، جعل السرقات محتملة جدًا.

قاضي أمريكي يحمل هيونداي وكيا تبعات سرقة سياراتهم

وقد رفض القاضي جيمس سيلنا في سانتا آنا ، ادعاء Hyundai وكيا بأن شركات التأمين لا ينبغي أن تكون قادرة على استرداد الخسائر، وذلك بعد أن جادلت شركات صناعة السيارات بأن شركات التأمين حصلت على أقساط التأمين وتحملت المخاطر، حسبما ذكرت

هيونداي وكيا يعرضان تركيب أجهزة حماية مجانية

قال القاضي سيلنا: “على الرغم من حصول شركات التأمين على أقساط التأمين، يُزعم أن المدعى عليهم فشلوا في تضمين أي جهاز مضاد للسرقة كما هو مطلوب بموجب اللوائح الفيدرالية. وبالتالي، فإن مستوى الخطأ يقع بالكامل تقريبًا على عاتق المدعى عليهم . وقد تم طرح الإصلاح المجاني في وقت سابق من هذا العام، وهو يعمل على تعديل وحدة التحكم في السيارة لتنشيط “إيقاف الإشعال” عند تشغيل الإنذار عبر سلسلة المفاتيح. على الرغم من ذلك، لا يزال اتجاه TikTok يزعج أصحابه .

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تعتقد كيا أن المطالبات القانونية للمدعين لا أساس لها من الصحة وأضافت أن جميع سياراتها تتوافق مع معايير السلامة الحكومية ومكافحة السرقة. في السابق، عرضت شركات صناعة السيارات تسوية قانونية بقيمة 200 مليون دولار من شأنها أن تساعد العملاء المتأثرين الذين ليس لديهم تأمين أو يتعين عليهم الآن التعامل مع أقساط التأمين المرتفعة المتعلقة بسرقة Hyundai وKia.

9 ملايين سيارة من هيونداي وكيا تواجه احتمالات السرقة

ومع ذلك، رفضت القاضية سيلنا العرض في الدعوى الجماعية لشركة Hyundai وKia، قائلة إنه لم يكن “عادلاً ومناسبًا” للمالكين المتضررين. في الوقت الحالي، تعاني أكثر من 9 ملايين مركبة من هذه المشكلة. وقد انتشرت سيارة تدعى “Kia Boyz” على منصة التواصل الاجتماعي TikTok، وشاركت مدى سهولة سرقة هذه المركبات . باستخدام كابل USB ومفك البراغي فقط، يمكن للصوص اقتحام سيارات مثل كيا سول أو هيونداي إلنترا والخروج منها في غضون دقائق.

حاولت بعض المدن مقاضاة شركتي Hyundai وكيا بسبب سهولة سرقة هذه المركبات. في وقت سابق من هذا العام، أبلغنا أيضًا عن كيف دعا العديد من محامي الدولة الشركات المصنعة إلى استدعاء هذه السيارات، مشيرين إلى أن هذه الرقابة قد عرّضت المالكين وعامة الناس للخطر. ومع وجود حل غير فعال، يتعين على Hyundai وكيا إما دفع الأموال أو إيجاد طريقة لإثبات براءتهما. يبدو الأول أكثر ترجيحًا مع كل حكم يصدر.

القاضية الأمريكية لا تبدي تعاطف قانوني مع هيونداي وكيا

ووجدت القاضية سيلنا أيضًا حججًا كافية مفادها أن عدم وجود أجهزة مضادة للسرقة في 14.3 مليون سيارة Hyundai وكيا مصنوعة في الفترة من 2011 إلى 2022 جعل السرقات متوقعة، على الرغم من تأكيدات شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية بأن سياراتها آمنة. وقالت إن الشكوى تدعم فكرة أن السرقات كانت “نتيجة متوقعة” لتصرفات هيونداي وكيا.

وكتب سيلنا: “على الرغم من حصول (شركات التأمين) على أقساط التأمين، يُزعم أن المدعى عليهم فشلوا في تضمين أي جهاز مضاد للسرقة كما هو مطلوب بموجب اللوائح الفيدرالية”. “وبالتالي فإن مستوى الخطأ يقع بالكامل تقريبًا على عاتق المدعى عليهم”. وقالت شركة هيونداي إنها تشعر بخيبة أمل إزاء القرار وتتطلع إلى إقالة المتسببين في هذا الخلل في نهاية المطاف. وقالت أيضًا إن وكلائها قاموا بتثبيت برامج مكافحة السرقة على أكثر من مليون سيارة.

وقالت كيا إنها لا تزال واثقة من أن المطالبات القانونية للمدعين ليس لها أي أساس، وقالت إن سياراتها تمتثل لمعايير السلامة الفيدرالية والحماية من السرقة. وقالت الشركتان أيضًا إنهما تعملان مع سلطات إنفاذ القانون في الأمور المتعلقة بالسرقات.

بداية سرقات هيونداي وكيا

وقد بدأت السرقات في التزايد في عام 2021، وتفاقمت بسبب مقاطع فيديو TikTok التي توضح كيفية سرقة السيارات التي تفتقر إلى زر الإشعال وأجهزة منع الحركة في غضون ثوانٍ. في 31 أكتوبر، منحت سيلنا موافقة مبدئية على تسوية جماعية مع Hyundai وكيا تغطي أكثر من 9 ملايين مركبة. وقدرت قيمة هذه التسوية بمبلغ 200 مليون دولار، حيث يذهب ما يصل إلى 145 مليون دولار من المدفوعات إلى السائقين.

حجم سرقات سيارات هيونداي وكيا

تعاني سيارات كيا و Hyundai لسنوات من نقاط الضعف – وببساطة تفتقد ميزات الحماية – في أنظمتها المضادة للسرقة، مما يجعل سرقة السيارات سهلة للغاية. في الآونة الأخيرة، حاولت الشركات توزيع التحديثات لمعالجة الوضع، لكن العيوب أدت بالفعل إلى ارتفاع معدلات سرقة السيارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. توضح البيانات الجديدة من 10 مدن أمريكية التي جمعتها شركة Motherboard من خلال طلبات السجلات العامة مدى المشكلة.

في شيكاغو، على سبيل المثال، يبلغ متوسط معدلات سرقة السيارات حوالي 850 حالة شهريًا، ويصل الآن باستمرار إلى أكثر من 2000 حالة شهريًا. وبالمثل، قبل عام 2021، كانت المعدلات في دنفر تحوم حول 800 سيارة مسروقة شهريًا. هم الآن عادة أعلى من 1000. تضاعفت معدلات سرقة السيارات في أتلانتا عن مستواها القديم قبل عام 2022 بأقل من 250 حادثة شهريًا.

ويقول التقرير: “إن أسعار السيارات المسروقة لم ترتفع بنسبة 10%، أو 20%، أو حتى 50%”. “في العديد من المدن، وانما ارتفعت النسبة بمئات النقاط المئوية، حسبما وجدت شركة Motherboard. ارتفعت معدلات سيارات كيا و Hyundai المسروقة على وجه الخصوص بآلاف النقاط المئوية.

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