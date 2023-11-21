وزارة التجارة: استدعاء مركبات سوبارو موديل 2018

دبي - كتب محمد فتوح - أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء مركبات سوبارو من موديل 2018، وذلك لخلل في مؤشر تحديد نطاق القيادة يؤدي إلى ظهور مسافه كافيه للقيادة رغم أن الوقود قد يكون فارغا مما يزيد من احتماليه توقف المحرك وخطر وقوع حادث.

​كما دعت الوزارة أصحاب مركبات سوبارو إلى:

– التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال http://recalls.sa

– التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات الأزمة مجانا.

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متابعة استدعاء وإصلاح

تقوم وزارة التجارة بفحص جميع أنواع المركبات ووسائل النقل وملاحظة الخلل إن وجد طلب المركبات التي وجد بها خلل قد يتسبب في الحوادث المرورية أو حريق في المركبة لا قدر الله أو يعرض سلامة الركاب للخطر.

وحرصا من وزارة التجارة تلزم وكلاء السيارات بإصلاح المركبات ومعالجة الخلل الموجود مجانا للمتضررين.