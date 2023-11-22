شاهد كيف تتنافس شيفروليه بليزر EV وتيسلا Y وهيونداي أيونيك 5

دبي - كتب محمد فتوح - وصف الصحفي كلينت سيمون،من مجلة Motor1، سيارة شيفروليه بليزر EV الجديدة بالجودة الداخلية الأفضل من المتوقع، وبرحلاتها الرائعة، ونظام الترفيه والمعلومات الرائع . وقد قارن كلينت سيمون سيارة الكروس أوفر الكهربائية الأمريكية شيفروليه بليزر EV باثنين من أفضل العروض في قطاع السيارات متوسطة الحجم: تسلا Model Y و هيونداي Ioniq 5 . ولكن، كما هو الحال مع كل شيء آخر في الحياة تقريبًا، فإن سيارة شفروليه ليست مثالية بالكامل .

شفروليه بليزر مع هيونداي ايونيك 5 وتسلا Y

بالمقارنة مع Ioniq 5، فإن المقاعد الأمامية في بليزر أقل راحة قليلاً، لكنها لا تزال مزودة بكل من التدفئة والتبريد، وهو شيء لا يمكنك الحصول عليه في الطراز Y الذي يحتوي فقط على مقاعد أمامية مدفأة .

جودة البناء مثيرة للإعجاب، وفقًا للفيديو المرفق بالمقال. إنها أفضل بكثير من سيارة تيسلا الكروس أوفر، التي تصدر صريرًا وتهتز على الطرق غير المستوية، وكذلك جودة الركوب. بطريقة ما، يبدو أن شيفروليه قد وجدت المكان المناسب من حيث الراحة وخفة الحركة، مما يجعلها رحلة مريحة للغاية في سيارة بليزر EV الجديدة.

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مزايا ونواقص شفروليه بليزر EV

من الناحية التقنية، فإن سيارة الكروس أوفر الجديدة الخالية من الانبعاثات من تشيفي تثير الإعجاب بشاشة معلومات وترفيه ضخمة تستجيب وتتمتع بتباين ورسومات رائعة. إنها أكبر من الشاشة المركزية في الطراز Y، وهو أمر مهم .

ومع ذلك، تمامًا مثل سيارة Tesla EV، لا تحتوي سيارة بليزر EV على تكامل Apple CarPlay و Android Auto، وهو أمر غير منطقي بالنسبة للمستخدم النهائي. بالتأكيد، يمكنك الحصول على خرائط Google الأصلية ومتجر تطبيقات Google الرسمي في سيارة تشيفي، ولكن سيكون من الجيد أن يكون لديك خيار CarPlay وAndroid Auto. .

شخصية أداء بليزر أفضل من منافسيها

عندما يتعلق الأمر بنطاق القيادة، فقد أعجبت سيارة Blazer EV بشخصية أفضل من المعلن عنها. وفقًا لتقدير وكالة حماية البيئة، يمكن لسيارة كروس أوفر التي تعمل بالبطارية من تشيفي (في طراز RS AWD) أن تصل إلى 279 ميلًا بشحن كامل، ولكن في اختبار إدموندز، لوحظ أنها يمكن أن تقود ما يصل إلى 320 ميلًا بشحنة واحدة.

نطاق تسلا Y الأكبر

بالمقارنة، فإن تسلا Y Long Range لديه نطاق يقدر بـ 326 ميلاً من وكالة حماية البيئة (EPA)، لكنه كان أداؤه ضعيفًا أثناء الاختبار وحقق نطاقًا يبلغ 317 ميلًا. وفي الوقت نفسه، تم تصنيف هيونداي Ioniq 5 على مسافة 256 ميلاً، لكن المنفذ لاحظ مدى يبلغ 270 ميلاً أثناء الاختبار.

شفروليه بليزر الأغلى سعرا

ومع ذلك، فإن أكبر عيب في سيارة Chevy Blazer EV الجديدة هو سعرها . مع إزالة الطراز الأساسي 1LT الذي يبلغ سعره 45000 دولار من الوجود ، فإن أرخص إصدار متوفر الآن يبدأ بسعر 56715 دولارًا. وهذا أغلى بأكثر من 10000 دولار من سيارة فورد موستانج Mach-E ذات المستوى المبتدئ وحوالي 7000 دولار أكثر من سيارة Tesla Model Y ذات الأسعار المعقولة.

كاديلاك ليريك الأغلى والأكثر قوة وفخامة

في الواقع، فإن سيارة كاديلاك Lyriq الأكثر رقيا ، والتي تعتمد على نفس منصة Ultium وتستخدم نفس بطاريات Ultium مثل Blazer EV، أغلى بثلاثة آلاف دولار فقط من سيارة تشيفي. يمكنك أيضًا الحصول على المزيد من القوة من كاديلاك : 340 حصانًا لنسخة الدفع الخلفي من Lyriq مقارنة بقوة 288 حصانًا لنسخة الدفع الرباعي Blazer EV..

ويميز كاديلاك ليريك EV تجهيزات أمان مثالية أبرزها مقاعد خلفية خارجية مدفأة ، غطاء البضائع القابل للإزالة ، التحكم بالمناخ ثلاثي المناطق ، مستشعر الحركة الداخلية ، مستشعر ميل السيارة ، أقفال العجلات .

فخامة ليريك

وعلى مستوى الراحة متوفر في الطرازات الفاخرة والرياضية من ليريك أبرزها ايه كيه جي – نظام صوتي 19 مكبر صوت ، الجيل القادم من إلغاء الضوضاء النشط

، مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل كهربائياً في 8 اتجاهات ، مقاعد أمامية مزودة بخاصية تدليك وتهوية أسفل الظهر ، طي مقاعد الصف الثاني بلمسة واحدة بنسبة 60/40 و مخرج طاقة 110 فولت .

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