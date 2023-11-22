شاهد جوردون موراي T.50 خليفة ماكلارين F1في رحلة برية

دبي - كتب محمد فتوح - بدأت شركة جوردون مورايAutomotive – الشركة المصنعة البريطانية التي أسسها مصمم الفورمولا 1 السابق إيان جوردون موراي – في إنتاج أول سيارة خارقة لها ، T.50، في مارس من هذا العام .

اختبارات قاسية لجوردون موراي T.50 .

قبل البدء في عملية التجميع، أخضعت شركة تصنيع السيارات السيارة جوردون موراي T.50 لبرنامج اختبار صارم، والذي تضمن اختبارات الشتاء البارد ومعايرات خاصة للوسائد الهوائية . الأمثلة الأولى جاهزة الآن للتسليم إلى أصحابها الجدد ولكن ليس قبل إجراء تقييم نهائي واحد.

حظي طاقم برنامج Top Gear بامتياز قيادة أحد نماذج T.50 الأولية. أخذ رئيس قسم اختبار السيارات في وسائل الإعلام، أولي ماريدج، السيارة الخارقة في رحلة طولها 900 ميل عبر إسبانيا. تم قيادتها هذه الخارقة من برشلونة إلى بلباو عبر الطرق الجبلية في جبال البرانس الإسبانية.

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انطباعات قيادة جوردون موراي T.50

هذا هو المكان المثالي لتجربة الانعطاف والتسارع والكبح في الخارقة التي يسكنها محركV12. ، والآن ما هي الانطباعات الأولى لسائق الاختبار؟

“هذه ليست سيارة خفيفة الوزن للتشغيل، إنها سيارة خفيفة الوزن للقيادة ولكن تشغيلها، والتوجيه، والقابض، وتغيير التروس يتطلب سائق مدرب جيدا . إن المكافأة والرضا عنها هي الحصول على كل هذه الأشياء في نصابها الصحيح” .

جوردون موراي T.50 آخر سيارة تناظرية خارقة

يوضح الفيديو المرفق بالأعلى، أنه يمكنك أيضًا التعرف على تفاصيل مثيرة للاهتمام حول السيارة الخارقة من كبير مهندسيها. أو بالأحرى، يقدم معلومات تشغيلية – بدءًا من كيفية فتح الأبواب والصعود إلى السيارة وحتى كيفية استخدام نظام التيار المتردد، وكيفية شحن الهاتف، ومكان تخزين الأشياء، وما تفعله أدوات التحكم المختلفة. وهذا شيء لم يعرفه معظمنا لأن T.50 ليست مجرد سيارة عادية. إنها “من المحتمل أن تكون آخر سيارة خارقة تناظرية”

نموذج T.50

السيارة التي اختبرها برنامج Top Gear هي النموذج الأولي النهائي لسلسلة ما قبل T.50 التي تم تصنيعها قبل دخولها مرحلة الإنتاج. كيف تشعر على الطريق؟ كيف سيكون صوت المحرك في الأنفاق؟ هل يمكنك المرور عبر كشك تحصيل الرسوم به؟ الإجابات على كل هذه الأسئلة – وغيرها الكثير – موجودة في الفيديو.

جوردون موراي Automotive T.50 الخليفة الروحي لماكلارين F1

أصبح لدى عملاء جوردون موراي Automotive T.50 صندوق خيارات جديد للتحقق بفضل متخصصي النماذج المصغرة في Amalgam Collection ، وهو أحدث مشروع للشركة، وهو عبارة عن إعادة إنشاء جميلة بمقياس 1:8 للخليفة الروحي لسيارة McLaren F1 ، سيتم تقديمه الآن لجميع مالكي T.50 البالغ عددهم 100 بمواصفات سيارتهم الفائقة.

تصنيع موديلات GMA T.50 يدويًا من 1093 قطعة

كما هو الحال مع العديد من الآلات المصغرة للعلامة التجارية، بدأت شركة Amalgam عملية إعادة التصميم ببعض المساعدة من بيانات CAD المقدمة من شركة صناعة السيارات. تم بعد ذلك تقليص هذه المعلومات بشكل فردي، مما يضمن إعادة التدوير الأكثر دقة قدر الإمكان. استغرق تطوير الطراز مقاس 21 بوصة حوالي 3500 ساعة، حيث تم إعادة إنشاء وبناء قطع من ألياف الكربون والمطاط المصبوب والمعادن بشكل مثالي.

يتم بعد ذلك تصنيع موديلات GMA T.50 يدويًا من 1093 قطعة فردية، ويستغرق التجميع أكثر من 350 ساعة لكل وحدة. النتيجة النهائية مذهلة إلى حد ما، ويمكن اعتبارها بسهولة سيارة حقيقية في الصور التي تراها هنا.

نظرة على الزخارف الداخلية النقية، أو المحرك المصغر V-12 سعة 3.9 لتر كمثال على الدقة. إنه مجرد عار أنه لا يعيد إنشاء صرخة النسخة الأصلية التي تبلغ قوتها 650 حصانًا. ولم يُسمح بإنتاج النموذج إلا بعد أن أعطت فرق الهندسة والتصميم التابعة لشركة صناعة السيارات إبهامًا رسميًا، وكان هذا المستوى من الاعتبار واضحًا.

هذه هي الصورة التي ستكون عليها جوردو موراي T.50

تقريبًا كل تصميم من Amalgam سينتهي به الأمر فريدًا نظرًا لطبيعة الحجم الطبيعي لـ T.50، والذي يضم قائمة طويلة نوعًا ما من التخصيصات. ومع ذلك، لا يوجد شيء مبالغ فيه للغاية بالنسبة لشركة Amalgam، التي تنوي تكرار سيارات مالكيها وفقًا للمواصفات الدقيقة. سيقوم المتجر أيضًا بمطابقة سيارتك بلوحة الترخيص، إذا قمت بالفعل بتسجيل مقتنياتك المستقبلية. ومع ذلك، ستقوم Amalgam أيضًا ببناء 199 وحدة من T.50 إضافية مصغرة لهواة الجمع المخصصين لها.

سيتم الانتهاء من جميع هذه السيارات بمواصفات Launch Edition، مع مساميك مكابح من المغنيسيوم الفضي والذهبي. لا تميل منتجات Amalgam إلى أن تكون رخيصة الثمن، ولكن مرة أخرى لا تكون منتجات T.50 كذلك. سيكون من الرائع أن يكون لديك واحدة من هذه الأشياء على مكتبك، بشكل مضاعف إذا كان الشيء الحقيقي مختبئًا في المرآب الخاص بك.

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