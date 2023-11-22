شاهد تسلا سايبر ترك تتفوق على المنافسين بسحب 11000 رطل

دبي - كتب محمد فتوح - تم الكشف عن المواصفات الرسمية لسيارة تسلا سايبر ترك الجديدة، مما يمنحنا فكرة أكبر عما يمكن توقعه من الشاحنة الكهربائية. تؤكد لافتة في صالة عرض سان دييغو تيسلا أن الشاحنة الصغيرة سايبر ترك ستكون قادرة على نقل الكثير من الأشياء في سريرها، بحمولة تبلغ 2500 رطل.

11000 رطل قدرة سحب تسلا

تعد قدرة سحب تسلا Cybertruck مثيرة للإعجاب أيضًا، حيث يصل الحد الأقصى إلى 11000 رطل. في حين أن هذا يبدو جيدًا، كيف يمكن لهذه السيارات الكهربائية الاستقطابية أن ترقى إلى مستوى المنافسة، أي الشاحنات الأمريكية التقليدية من فورد وجنرال موتورز ورام التي تهيمن على طرقاتنا؟

من حيث الحمولة، تتفوق Cybertruck على منافسيها الذين يعملون بمحركات ICE. تتمتع سيلفرادو 1500 بقدرة حمولة قصوى تصل إلى 2260 رطلاً، اعتمادًا على المحرك والتكوين المختارين. تقدم بعض الطرز 1500 رطل فقط. كما أن طراز F-150 متفوق أيضًا بوزن يبلغ 2455 رطلاً فقط.

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مقارنة بين حمولات سايبر ترك ورام 1500 و F – 150

مع تقديم عملية تجميل 2024 ، تم تخفيض الحد الأقصى لرقم الحمولة الصافية للسيارة F-150 بمقدار 860 رطلاً بسبب إزالة حزمة الحمولة الثقيلة من قائمة الخيارات. ولكن ماذا عن رام؟ من المؤكد أن 1500 يمكن أن تحمل أكثر من Cybertruck؟ لا، طراز 2024 لديه حمولة قصوى تبلغ 2300 رطل.

وتظل سيارة Cybertruck من تسلا متفوقة، حتى عند مقارنتها بالمنافسين الكهربائيين. على سبيل المثال، يمكن للسيارة F-150 Lightning حمل 2235 رطلاً فقط مع بطارية النطاق القياسي و1952 رطلاً عند تزويدها بحزمة النطاق الممتد. تعتبر سيارة سيلفرادو EV أقل إثارة للإعجاب، مع حمولة محدودة تبلغ 1300 رطل.

حتى ريفيان R1T (1,760 رطلاً) لا يمكنها أن تتطابق مع Cybertruck ، ولا يمكن أن تتطابق مع جي ام سي همرEV Pickup (1,300 رطل). إنه فوز واضح لـ سايبر ترك، ولكن كيف يمكن أن ترقى إلى مستوى المنافسة في مجال القطر؟ كما ذكرنا سابقًا، يمكن لـ Cybertruck سحب ما يصل إلى 11000 رطل، وهو أمر جيد

تفوق رام على تسلا

ومع ذلك، لا تستطيع سيارة تسلا أن تتفوق على منافسيها من السيارات الأمريكية العاملة بالغاز. يمكن لسيارة Ford F-150 حمل ما يصل إلى 13500 رطل خلف هيكلها المحسن، في حين أن سيلفرادو 1500 يمكنها تحمل وزن أقل قليلاً عند 13300 رطل. بوزن 11.580 رطلاً، قد تتخلف رام 1500 عن بعض منافسيها منذ فترة طويلة، لكنها لا تزال تتفوق على تيسلا.

تتطابق Rivian R1T مع Cybertruck فيما يتعلق بقوة القطر، لكن Silverado EV وF-150 Lightning تخسر أمام كليهما بمقدار 1000 رطل. على الرغم من تصميمها He-Man ووزنها الكبير، تأتي همر EV في المرتبة الأخيرة بوزن 8500 رطل.

سايبر ترك الكهربائية أمام شاحنات الغاز

متجاهلة المنافسين الكهربائيين لمدة دقيقة، تفشل Cybertruck في منطقة أخرى. كما رأينا، يتم تقليل نطاق الشاحنة الكهربائية بشكل كبير عند القطر ، مما يجعلها أقل عملية مقارنة بالشاحنات التي تعمل بمحرك ICE، خاصة في الرحلات الطويلة .

طرازات تسلا سايبر ترك

يبقى أن نرى أي طراز من Cybertruck تنطبق عليه هذه الأرقام، و سيتم تقديم نموذجين، محرك مزدوج ومحرك ثلاثي، بمستويات قدرة مختلفة. وفقًا للوثائق التي نشرتها NHTSA ، فإن الأول لديه تصنيف إجمالي لوزن السيارة (GVWR) يتراوح بين 8001 إلى 9000 رطل، بينما يتراوح وزن GVWR بين 9001 و10000 رطل.

نتوقع وصول المزيد من مواصفات Tesla Cybertruck في 30 نوفمبر، عندما تتم عمليات التسليم الأولى . تم الكشف عنها قبل أربع سنوات، وقد بدا الأمر وكأنها لن تصل ، لكن تسلا حققت أمال العملاء وستسلم سايبر ترك لهم مع 30 نوفمبر . ويبقى أن نرى ما إذا كانت مواصفاتها ستكون كافية لجذب غالبية جمهور المشترين . بالتأكيد تتجه تيسلا مع كل خطوة ممكنة لتحقيق ذلك.

أخيرا ستصل سايبر ترك 30 نوفمبر

لقد كانت رحلة طويلة وصعبة للوصول إلى هذا الحد، حيث قال ماسك إن تسلا “حفرت قبرها بنفسها بالدخول في مشروع سايبر ترك لم يكن الحصول على شاحنة بهذا المستوى من التكنولوجيا وتصميم مثل هذا جاهزًا للإنتاج الضخم أمرًا سهلاً على الإطلاق، ومن الواضح أنه كان هناك الكثير من العقبات على طول الطريق. يتكون الجسم من الفولاذ المقاوم للصدأ شديد الصلابة والذي كان على تسلا أن تخترعه بنفسها، وكان عليها أن تطور آلة ضغط بوزن 9000 طن لإنتاج ألواح الجسم.

سيبدأ الإنتاج ببطء في نهاية عام 2023، مع وصول خط التجميع إلى طاقته الكاملة في عام 2024. أما بالنسبة للسعر، ، يُشاع أن السيارات الفردية ستبدأ من حوالي 50 ألف دولار – حوالي 41 ألف جنيه إسترليني.

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