تويوتا يارس كروس 2024 فيس ليفت تنطلق بمحرك هجين أكثر قوة وشاشات أكبر

دبي - كتب محمد فتوح - أعلنت شركة تويوتا عن سلسلة من التحديثات لسيارة يارس كروس في أوروبا، فبعد سيارة يارس سوبر ميني فيس ليفت ذات الصلة ميكانيكيًا، تتوفر الآن سيارة الكروس أوفر الصغيرة تويوتا يارس كروس 2024 مع محرك هجين أكثر قوة، بالإضافة إلى المزيد من التكنولوجيا داخل المقصورة، وعزل أفضل، ومعدات أمان محسنة.

ما الذي تغير في تويوتا يارس كروس 2024 فيس ليفت

بدءًا من خيار مجموعة نقل الحركة الجديد، يجمع إصدار هايبرد 130 بين المحرك سعة 1.5 لتر الذي يعمل بتنفس الهواء الطبيعي ومحرك كهربائي أكثر قوة، مما ينتج عنه قوة مشتركة تبلغ 130 حصانًا و185 نيوتن متر من عزم الدوران، ويعمل تعزيز القوة على تحسين التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة والذي يكتمل الآن في 10.7 ثانية أي أفضل من السابق بـ 0.4 ثانية، وفي الوقت نفسه، تحافظ سيارة الكروس أوفر من الفئة B على مكانتها الرائدة في فئتها من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث يتراوح متوسطها بين 103 و122 جرام/كم.

يظل إصدار هايبرد 115 الأقل قوة متاحًا بقوة 114 حصانًا و141 نيوتن متر من عزم الدوران، تدعي تويوتا أن التكنولوجيا الهجينة ذاتية الشحن هي “العامل الحاسم الأول” لمشتري تويوتا يارس كروس، ولهذا السبب لا تقدم إصدارات محركات الاحتراق الداخلي فقط من سيارة الإس يو في من الفئة B في أوروبا.

إعلان

ومن الخارج، يحتفظ الطراز المحدث بمظهر سابقه، مع إضافة خيار اللون الأزرق العرعري الجديد إلى لوحة الألوان، وتتميز نسخة Premiere Edition من الدرجة الأولى بلونها الحصري Urban Khaki، وتكتمل بلمسات داخلية متطابقة ومجموعة جديدة من العجلات المعدنية مقاس 18 بوصة، ويستفيد كل من الإصدارين Premiere وGR Sport من مجموعة نقل الحركة الهجينة المحسنة، حيث يتميز الأخير بإعداد هيكل رياضي من جازو ريسينق.

في الداخل، الميزة البارزة في يارس كروس 2024 فيس ليفت هي التكنولوجيا المطورة التي تجعلها تتماشى مع المنافسين، اعتمادًا على مستوى القطع، هناك خيار بين مجموعة أدوات رقمية مقاس 7 بوصات أو 12.3 بوصة، تكملها شاشة لمس للمعلومات والترفيه مقاس 9 بوصات أو 10.4 بوصات، تلقى نظام الوسائط المتعددة Toyota Smart Connect تحسينات، ويدعم الآن التحديثات عبر الهواء والاتصال اللاسلكي بنظامي Android Auto وApple CarPlay.

وبعد طراز يارس هاتشباك، تقدم تويوتا يارس كروس الآن مفتاحًا رقميًا ذكيًا مع إمكانات إضافية للتحكم عن بعد، بالإضافة إلى ذلك، تتميز جميع الفئات بأنماط تنجيد متجددة وغطاء سفلي أكثر توسيدًا للوحة العدادات.

وأعطى مهندسو تويوتا الأولوية لتقليل الضوضاء والاهتزازات لتعزيز الراحة العامة لركاب تويوتا يارس كروس، على وجه الخصوص، أضافوا مخمدًا ديناميكيًا على حامل المحرك على الجانب الأيسر، ورنانًا على خرطوم السحب، وعزل ثلاثي الطبقات موضوع خلف لوحة القيادة، وطبقة إضافية من اللباد على كاتم الصوت العلوي، علاوة على ذلك، تم استخدام زجاج أكثر سمكًا للزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية لتقليل الأصوات والاهتزازات غير المرغوب فيها.

وأخيرًا وليس آخرًا، تم أيضًا تحسين مجموعة أدوات الأمان Toyota T-Mate المتوفرة بشكل قياسي في مجموعة تويوتا يارس كروس بميزات جديدة ومحسنة، تمت ترقية الأجهزة بكاميرا جديدة ومسح راداري أبعد وأوسع من ذي قبل، تشمل الإضافات الجديدة في مجموعة ADAS نظام ما قبل الاصطدام، وقمع التسارع، ومساعدة القيادة الاستباقية، ومساعدة الخروج الآمن، ونظام تذكير المقعد الخلفي، في حين أصبح نظام تثبيت السرعة التكيفي أكثر سلاسة وأسرع من ذي قبل.

وفي الختام، من المقرر أن تبدأ الحجوزات عبر الإنترنت لسيارة تويوتا يارس كروس المحدثة في وقت لاحق من هذا الشهر في أسواق أوروبية محددة، سيتم الكشف عن معلومات الأسعار التفصيلية مع اقتراب إطلاق السوق، من بين المنافسين البارزين في قطاع سيارات الدفع الرباعي ذات الكثافة السكانية العالية والمنافسة الشديدة بيجو 2008، وفورد بوما، وفولكس فاجن تي كروس، ورينو كابتور، وسكودا كاميك، وغيرها، ومن الجدير بالذكر أن تويوتا يارس كروس رحبت أيضًا بنظير أكثر راقية وهو لكزس LBX.

شاهد أيضاً:

سوبارو فورستر 2026 الهجينة لمنافسة تويوتا راف 4