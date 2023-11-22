بي إم دبليو iX3 هي نسخة X3 الكهربائية تظهر أثناء اختبارها استعداداً للتدشين

دبي - كتب محمد فتوح - التقطت العدسات التجسسية أول صور حقيقية لأول سيارة كهربائية من نوع بي إم دبليو iX3 Neue Klasse، ويقال إن هذا البديل الكهربائي لسيارة بي إم دبليو X3 سيصل بالرمز الداخلي NA5، وسيدخل الإنتاج في يوليو 2025، وهو ما يفسر سبب التشويق هذا التطوير في عرض فيديو قبل بضعة أشهر، ويبدو بعيدًا عن كونه جاهزًا للإنتاج.

ما الذي نعرفه عن بي إم دبليو iX3 الكهربائية بالكامل القادمة قريباً؟

على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، فإن هذه الصور تعطينا تلميحًا قويًا لما يمكن توقعه عند وصول أول سيارة كهربائية من الجيل التالي من بي إم دبليو أخيرًا، وهذا أمر مهم من وجهة نظر التصميم والتقنية، حيث أن التحسينات الكبيرة قادمة في كلا القسمين.

ويرتدي هذا الطراز الاختباري عدة ألواح مثبتة لإخفاء شكله الحقيقي، ولا تزال وحدات الإضاءة في كل طرف من أطراف السيارة بعيدة عن أن تكون جاهزة للإنتاج، ومع ذلك، فمن الواضح، كما وعدناكم، أن تصميم سيارة Vision Neue Klasse الاختبارية سيؤثر على هذا النموذج الجديد وجميع النماذج الأخرى التي ستتبعه، وهذا يعني العودة إلى شبكات الكلى التي تكون أطول من عرضها، وبدلاً من ذلك، يمكن أن تعود بي إم دبليو إلى كليتيها على شكل نعش لإصدارات M التي لا مفر منها، بما في ذلك iX3 M، ويمكننا أيضًا أن نرى مقابض الأبواب المتساطحة، والتي تعد من بين العناصر الصغيرة القليلة التي ستصنع الإنتاج.

إعلان

وبحسب التسريبات الداخلية، فإن iX3 ستتوفر بنسخ eDrive40 وeDrive50 وM60، وجميعها ستتوفر بنظام الدفع الرباعي xDrive، سيحصل الطراز M60 على نظام الدفع الرباعي فقط، ومن المحتمل أن يوفر ما يصل إلى 610 حصانًا، وتشير العلامات الواضحة على الإطار الخلفي الأيسر لهذا النموذج الأولي إلى أن بي إم دبليو تقوم بتقييم كيفية توصيل عزم الدوران الكهربائي الفوري بسلاسة دون تدوير العجلة داخل الإطار، مما يؤكد مدى قوة هذه السيارات الكهربائية الجديدة، سيتم تقديم كلا الإصدارين القصير والطويل المدى من iX3، مع إرسال متغير المدى القياسي القوة إلى العجلات الخلفية.

وفي الختام، تعد هندسة Neue Klasse أغلى مشروع بي إم دبليو على الإطلاق، ولكنها ستدفع تكاليفها بسرعة كبيرة، لأنها لن تدعم سيارة iX3 فحسب، بل ستدعم السيارات على طرفي الطيف أيضًا، سيستفيد كل شيء بدءًا من أصغر سيارة بي إم دبليو وحتى أكبر سيارة وهي X7، وفي الداخل، ستصل أيضًا تغييرات شاملة على واجهة المستخدم مع نظام iDrive الجديد كليًا، من المؤكد أنه سيتم إرسال المزيد من المعلومات من ميونيخ في الأشهر المقبلة، وسنوافيكم بها فور وصولها.

شاهد أيضاً:

بي إم دبليو تدعم كبار شخصيات مؤتمر COP28 في التنقل المستدام