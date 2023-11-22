مازيراتي MC20 لم تتمكن من التغلب على مازيراتي MC12 في نوربورجرينج

دبي - كتب محمد فتوح - مع تسارع من 0 إلى 96 كلم في الساعة في أقل من 3 ثوانٍ وسرعة قصوى تزيد عن 325 كلم في الساعة، تعد مازيراتي MC20 سيارة سريعة، ولكن هل هي أسرع من MC12، سابقتها الروحية؟ هذا ما أرادت سبورت أوتو اكتشافه من خلال جولة نوربورجرينج الأخيرة مع أحدث سيارات مازيراتي الخارقة.

أداء مازيراتي MC20 ومقارنته بـ مازيراتي MC12 على حلبة نوربورجرينج

مع سائق الاختبار للمجلة، كريستيان جيبهاردت، خلف عجلة القيادة، حققت MC20 وقتًا قدره 07:25.26 على حلبة نوردشلايف، ولتوضيح ذلك إلى حد ما، فهذا أسرع بثانيتين كاملتين من سيارة فيراري 812 سوبر فاست التي تحتوي على نصف عدد الأسطوانات، ومع ذلك، فشل MC20 في التغلب على MC12، الذي سجل زمن دورة قدره 7:24.29 على نفس المسار.

والأسوأ من ذلك أن MC20 فشلت أيضًا في التغلب على فيراري إنزو، ابن عم MC12 الأقل غرابة ولكنه الأكثر تكلفة، وقطعت إنزو المسار في 07:25.21، أو أسرع بشعرة من سيارة مازيراتي الخارقة الأحدث المزودة بمحرك V6، وتم إجراء كل من دورات إنزو و MC12 في نوربورجرينج في أغسطس 2008 بواسطة مجلة Evo، مع مارك باسينج في قمرة القيادة.

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يمكن أن تؤثر العديد من العوامل المخففة على فروق وقت الدورة بين الاثنين، وكان أهمهم السائقون، حيث أن المهارات ستختلف دائمًا، آخر سيكون حالة المسار والإطارات، كانت سيارة MC20 ترتدي مجموعة من مطاط Bridgestone Potenza Sport أثناء تشغيل اختبار سبورت أوتو نوربورجرينج.

وبطبيعة الحال، فإن أرقام ورقة المواصفات الأساسية تحكي أيضًا قصة، يتم تشغيل MC20 بواسطة محرك Nettuno V6 مزدوج التوربو سعة 3.0 لتر الذي تم تطويره داخليًا، وهو قادر على إنتاج 621 حصانًا، ويتم إرسال هذه الأرقام إلى العجلات الخلفية من خلال علبة تروس Tremec ثنائية القابض ذات 8 سرعات، مشتركة مع سيارة شيفروليه كورفيت C8 ذات المحرك المتوسط.

وفي الوقت نفسه، يضم الطراز MC12 مطحنة تعمل بالسحب الطبيعي تبلغ ضعف إزاحتها وعدد الأسطوانات مقارنة بالطراز MC20، تحتوي على محرك V12 سعة 6.0 لتر مشتق من فيراري، قادر على إنتاج نفس القوة الحصانية، وإن فرق الوزن بين سيارتي مازيراتي الخارقتين لا يكاد يذكر، حيث يصل وزن كل منهما إلى حوالي 1,350 كجم.

مع ما يقرب من عقدين من الفارق بين السيارتين، قد يقول البعض أن نتيجة دورة MC20 نوربورجرينج الأخيرة كانت مفاجئة، إن لم تكن مخيبة للآمال، ثم مرة أخرى، نشك في أن هذا سوف يدفع المشترين الجادين إلى عدم الحصول على واحدة، مع الأخذ في الاعتبار مزايا MC20 من حيث التصميم.

علاوة على ذلك، هناك MCXTrema للقيام بالمهام الجادة على المسار الصحيح، والتي يجب أن توفر وقتًا أسرع مع جسم أخف وزنًا ونغمة أكثر قوة، من بين العديد من التعديلات الأخرى.

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