هيونداي إلنترا N 2024 فيس ليفت تصل إلى أمريكا مع تحسينات في الأداء

دبي - كتب محمد فتوح - بعد ظهورها العالمي لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، شقت سيارة هيونداي إلنترا N 2024 فيس ليفت طريقها أخيرًا إلى أمريكا الشمالية لعام 2024، تصل سيارة السيدان الرياضية المدمجة المحدثة بتصميم محدث وبعض تحديثات الأداء التي تعزز التعامل معها بشكل عام.

هيونداي إلنترا N 2024 فيس ليفت تصل إلى أمريكا بهذه التحديثات

تكمن إحدى التغييرات الأكثر لفتًا للانتباه في المصابيح الأمامية المعاد تصميمها، مما يجعل طراز 2024 مختلفًا عن سابقاته، كما خضع المصد الأمامي وشبكة المبرد والواجهة لعملية تجديد، جنبًا إلى جنب مع تعديلات على الناشر والمصد الخلفي الديناميكي الهوائي، مما خلق مظهرًا أنيقًا وديناميكيًا وربما يزيد من جاذبيتها السائدة، يُزعم أن الواجهة الأمامية مشتقة من رياضة السيارات، حيث تقوم بتوجيه الهواء مباشرة إلى الفرامل لتحسين تبديد الحرارة.

وتم تصميم الجنوط المعدنية مقاس 19 بوصة المصممة حديثًا بإطارات ميشلان بايلوت سبورت 4S ويقال إنها أخف وزنًا بمقدار 15 كجم من ذي قبل، مما يقلل الوزن غير المعلق، وتهدف إلى توفير مرونة محسنة وتقليل الاهتزازات من خلال غشاء تثبيت المحرك المعزز، في حين تعمل تقوية البطانة G وعزل S/ABS المُجدد على تحسين استجابات التخميد والتوجيه والانعراج، يتميز نظام التعليق الإلكتروني (ECS) ببرنامج محدث مُحسّن لتغييرات الفرامل والأجهزة.

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ولإكمال هذه التغييرات، تم تحسين التفاوتات في علبة تروس نظام التوجيه لتوفير شعور مباشر أكثر، وفي الوقت نفسه، تمت إضافة مفصل عالمي منخفض الاحتكاك لزيادة الدقة، ويقترن هذا بالبرنامج المحدث لنظام التوجيه المدعوم إلكترونيًا، حتى أن ضغط الإطارات تم رفعه لأحمال المحور الأمامي الأعلى.

وتحت غطاء المحرك، يوفر محرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر قوة 276 حصانًا، ومن خلال استخدام وضع N-Grin overboost – الموجود أيضًا في ايونيك 5 N الكهربائية – يمكن للسائقين الاستمتاع بـ 10 أحصنة إضافية، ليصل إجمالي القوة إلى 286 حصانًا لفترات قصيرة.

وفي حين أن هذه الأرقام أقل من منافسيها مثل تويوتا GR كورولا وهوندا سيفيك تايب R، إلا أن إلنترا N كانت معروفة دائمًا بسعرها المنخفض، لم يتم بعد تحديد أسعار طراز 2024، ولكن كمرجع، يبدأ الطراز السابق بسعر 32,900 دولار (123,400 ريال) قبل رسوم الشحن والمناولة، نحن نتوقع زيادة طفيفة في دفع تكاليف جميع الترقيات.

وفي الختام، لا تزال سيارة إلنترا N 2024 تأتي بشكل قياسي مع ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات، مع ناقل حركة DCT بـ 8 سرعات مع وضع التعزيز الزائد المقدم بسعر ممتاز، بدون أي تغييرات في وحدات الطاقة، من المتوقع أن تحافظ النسخة الفيس ليفت على الاقتصاد في استهلاك الوقود المقدر لوكالة حماية البيئة (EPA)، وستصل سيارة هيونداي إلنترا N 2024 فيس ليفت إلى الوكلاء في يناير 2024.

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