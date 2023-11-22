دبي - كتب محمد فتوح - وقعت شركة المجدوعي للسيارات الموزع المعتمد لسيارات هيونداي بالمنطقة الشرقية والشمالية اتفاقية توريد شاحنات هيونداي اكسينت 2023 هذا الاسبوع للشركة الشقيقة في المجموعة ” المجدوعي للوجستيات ” .

وتأتي هذه الإتفاقية استكمالا لبرامج الشركة في ايجاد حلول مستدامة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والالتزام بتحقيق أهداف الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة كفاءة وفعالية اسطولنا .

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المجدوعي للسيارات تسلم الدفعة الاولى من شاحنات هيونداي اكسينت 2023

الأستاذ محمد علي المجدوعي صرح عقب توقيع الاتفاقية قائلاً : نحن ندرك جيدًا أن الكفاءة و الابتكار والقدرة على التكيف أمور أساسية. وبناءً على ذلك، نقوم بإدخال مركبات جديدة ستعزز قدراتنا وتساهم في استراتيجيتنا للحد من انبعاثات الكربون وذلك بإضافة خاصيه القيادة الاقتصادية للشاحنات الجديدة ، و أضاف : تلتزم الشركة بلعب دور استباقي في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق هدف الصفر الصافي بحلول عام 2060.

شاحنات هيونداي اكسينت 2023 الجديدة

هذه الاتفاقية تتضمن توفير 500 شاحنة هيونداي اكسينت موديل 2023 كدفعة اولى ، للمشاركة في حلول النقل المستدامة ودعم البرامج والمبادرات الوطنية للمحافظة على البيئة ومواكبة تطورات برامج النقل والخدمات اللوجستية بما يتناسب مع رؤية 2030، واستكمالا لبرامج ومبادرات شركة المجدوعي للسيارات في دعم الاستدامة وحلول النقل والخدمات اللوجستية النظيفة والأمنه التي أطلقتها قبل سنوات.

وقد تم توقيع الاتفاقية بالمقر الرئيسي لشركة المجدوعي بحضور نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المجدوعي الأستاذ /عبد الله المجدوعي والأستاذ /محمد علي المجدوعي الرئيس التنفيذي لشركة المجدوعي للخدمات اللوجستية والمهندس / شريف الجوهري المدير التنفيذي لـهيونداي بشركة المجدوعي للسيارات بالإضافة الى الوفد الكوري وكبار مدراء الشركتين .

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