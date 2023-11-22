أستون مارتن فالكيري AMR Pro واحدة من أصل 40 نسخة معروضة الآن للبيع

دبي - كتب محمد فتوح - واحدة من أصل 40 نسخة إنتاجية فقط من سيارة أستون مارتن فالكيري AMR Pro معروضة للبيع حاليًا بواسطة RM Sotheby’s، والسيارة المعنية موجودة حاليًا في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وإذا كان لديك جيوب كبيرة جدًا، فإن هذا المثال لواحدة من أكثر سيارات أستون مارتن تطرفًا على الإطلاق يمكن أن يجد طريقه إلى المرآب الخاص بك.

مواصفات أستون مارتن فالكيري AMR Pro النادرة هذه

يأتي هذا المثال للسيارة الخارقة التي صممها Adrian Newey باللونين الأزرق والأسود بدلاً من اللون أستون مارتن Racing Green المميز، ومثل 39 سيارة فالكيري AMR Pros الأخرى، فهي تتميز بجسم كامل من ألياف الكربون، وزجاج أمامي ونوافذ جانبية من مادة البرسبيكس، وجناح خلفي ضخم، تم أيضًا توسيع الهيكل قليلاً.

ومن الناحية الميكانيكية، تعتبر فالكيري AMR Pro عجيبة، قلبها النابض هو محرك V12 سعة 6.5 لترًا يمكنه أن يصل إلى 11000 دورة في الدقيقة وينتج ما يصل إلى 1000 حصان – يتم تحقيقه دون مساعدة الحث القسري، وهذا أقل قوة من محرك فالكيري العادي بقوة 1160 حصانًا منذ التخلص من النظام الهجين لتوفير الوزن وتقليل التعقيد.

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ولقد طلبت أستون مارتن لأصحابها أن يقودوا هذه السيارة على النحو المنشود، وأولئك الذين يفعلون ذلك سيجدون تجربة لا تضاهى، ولم تتمكن RM Sotheby’s من العثور إلا على بعض أوجه التشابه مع فالكيري AMR Pro مع سيارة تويوتا GR010 هايبرد الناجحة للغاية، والتي فازت بسباق 8 ساعات في البحرين لعام 2022، أفضل وقت لتويوتا في حلبة البحرين الدولية كان 1:50.125، ومع ذلك، فجر فالكيري AMR Pro ذلك من الماء بزمن قدره 1:48.

وتم بيع هذه السيارة من قبل مالكها الأول، وقد خضعت لعملية ابتزاز واحدة في المصنع للتأكد من أن كل شيء يعمل ويوم مسار خاص، لذا فهي جديدة عمليًا، لم يتم إدراج عدد الكيلومترات المقطوعة، ولكننا نشك في أن هذه السيارة قد قطعت أكثر من مائة ميل أو نحو ذلك.

وفي الختام، السؤال الأكبر هو، كم سيكلف؟ للإجابة على ذلك، ينبغي على المرء التواصل مع RM Sotheby’s، لأن هذا بيع خاص وليس مزادًا، ومع ذلك، فإننا نخمن أنه لا يزال يجلس بشكل مريح عند ثمانية أرقام؛ مثال جديد تمامًا لـ AMR Pro بسعر 3,500,000 دولار ( 13.1 مليون ريال)، ومع دخول أستون مارتن إلى سباق لومان عام 2025، ستصبح هذه السيارة الخارقة الخاصة أكثر تميزًا.

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