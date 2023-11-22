دبي - كتب محمد فتوح - دشنت شركة الوعلان سيارة جيلي أوكافانجو 2024 الجديدة كليًا ، وهي سيارة تضع أبعادًا جديدة للتجارب العائلية ، تجسد أوكافانجو الجديدة روح المغامرة والتنوع، وترقى إلى شعارها “لكل رحلة قصة” .

الطراز الأحدث من أوكافانجو يجمع بين كل من التقنية الحديثة والتصميم المتطور والأداء الذي لا مثيل له. فبفضل تصميمها الجديد المستوحى من الطبيعة تتميز سيارة أوكافانجو 2024 بشبكة أمامية وإضاءة أعيد تصميمها لتعطي مظهرًا هجوميًا، مما يمنحها حضورًا أكثر عصرية وحزم على الطريق. تم تجديد المقصورة الداخلية بالكامل لتوفير بيئة شديدة التطور وعالية الجودة مع وحدة تحكم مركزية جديدة وعجلة قيادة متعددة الوظائف وراحة فائقة في المقعد .

الوعلان تدشن جيلي أوكافانجو 2024 الجديدة و لكل رحلة قصة

وفي قلب سيارة جيلي أوكافانجو 2024 الجديدة كليًا يكمن جوهرها كمركبة عائلية رائدة. فقد تم مراعاة احتياجات العائلة عند تصميم أوكافانجو ولذا فهي تعدك بتحويل كل رحلة إلى تجربة لا تُنسى. فتصميمها الداخلي الفسيح والمتعدد الاستخدامات يضمن الراحة لجميع الركاب، مما يجعلها مثالية للرحلات العائلية أو عطلات نهاية الأسبوع أو للتنقل ببساطة وسط صخب الحياة اليومية. وبفضل مساحة الأمتعة الواسعة وترتيبات الجلوس المرنة، يمكن لأوكافانجو التكيف مع احتياجات كل عائلة، سواء كانت تتضمن المعدات الرياضية، أو أكياس التسوق، وغيرها الكثير.

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تتميز أوكافانجو بتقديمها لمحرك قوي سعة 2000 سم مكعب مع ناقل حركة مزدوج القابض ذو 7 سرعات، يولد 218 حصانًا وعزم دوران 325 نيوتن متر. ويضمن هذا المزيج تجربة قيادة سلسة وسريعة الاستجابة، وهي مثالية للقيادة في المناطق الطبيعية والحضرية المتنوعة في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالسلامة والراحة تتمتع أوكافانجو 2024 بميزات متقدمة مثل كاميرا خلفية محيطية بزاوية 360 درجة، ونظام قفل القيادة التلقائي، وقفل أمان للأطفال، والدخول بدون مفتاح. ويؤكد هذا الطراز أيضًا على كفاءته ومحافظته على البيئة حيث يتميز باستهلاك اقتصادي للوقود يبلغ 7.7 لترًا لكل 100 كيلومتر.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال السيد محمد الخلاوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الوعلان للتجارة: “يعد إطلاق جيلي أوكافانجو 2024 الجديدة كلياً إنجازًا هامًا لكل من الوعلان وجيلي. هذا الطراز يعدك بتجربة مميزة ويصاحبك خلال رحلة حياتك موفرا لك الموثوقية والراحة والأداء. نسعد بتقديم هذه السيارة المميزة لعملائنا في الشرق الأوسط، ونحن واثقون من أنها ستعيد تعريف تجربتهم في قيادة السيارات”.

تتوفر أوكافانجو الجديدة بعدة ألوان جذابة، تشمل اللون الأزرق الداكن والأبيض الكلاسيكي، لتلبي مختلف الأذواق. وتتميز السيارة أيضًا بوسائل الراحة الحديثة مثل شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، وشاشة رقمية LCD مقاس 10.25 بوصة، ومنافذ USB متعددة، مما يضمن الاتصال والترفيه.

جيلي أوكافانجو 2024 أكثر من مجرد سيارة؛ فهي صورة كاملة للأناقة والابتكار وشريك في كل مغامرة. وهي تدعو من يقودها إلى سطر قصصًا فريدة على الطريق، مدعومة بالتزام جيلي بالتميز وتفاني الوعلان في تحقيق رضا العملاء.

أوكافانجو الجديدة كلياً متوفرة الآن في جميع صالات عرض الوعلان في الشرق الأوسط. ولمزيد من المعلومات أو لتحديد موعد لتجربة القيادة، يرجى زيارة الموقع https://buy.geelyksa.com/en/ أو التواصل مع أقرب معرض سيارات.

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