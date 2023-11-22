شاهد أكبر ميني Countryman بخيارات كهربائية لعام 2025

دبي - كتب محمد فتوح - تستعد شركة Mini لإطلاق سيارة Countryman الجديدة في الولايات المتحدة وهناك تغييرات جذرية في التشكيلة لعام 2025. إن سيارة Countryman الأساسية والأكثر تكلفة هي الآن Countryman S All4، والتي تحل محل Countryman Cooper باعتبارها العرض السابق للمبتدئين. تجلب هذه الخطوة ليس فقط زيادة كبيرة في القوة ولكن أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار.

Countryman S All4 2025 بقوة 241 حصانا

يبدأ سعر 2025 Countryman S All4 بسعر 39,895 دولارًا أمريكيًا مع تضمين الوجهة والمناولة. للتذكير، بدأ الطراز السابق بسعر 33.645 دولارًا أمريكيًا ولكن كان لديه 134 حصانًا فقط. ويأتي الطراز الأحدث بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر يولد قوة 241 حصان.

ترقية مهمة أخرى من الطراز الأساسي للعام الماضي هي إضافة نظام الدفع الرباعي القياسي في 2025 كونتري مان. يحتوي طراز 2024 على محرك سعة 1.5 لتر أسفل غطاء المحرك يرسل الطاقة إلى العجلات الأمامية فقط.

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Countryman John Cooper Works الطراز الأعلى

ويأتي الجيل الجديد من الكروس أوفر مزودًا بنظام Mini All4، الذي يتميز بالتحكم الإلكتروني في القوة بين العجلات الأمامية والخلفية حسب ظروف الطريق.

إذا كنت تريد المزيد من القوة، فربما ينبغي عليك أن تفكر في سيارة كونتري مان John Cooper Works التي تتصدر المجموعة. ظهرت لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث جلبت محرك توربو أكثر قوة سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات مقترن بنظام الدفع الرباعي. يبلغ قوة السيارة 312 حصانًا وتبدأ الأسعار من 47,895 دولارًا أمريكيًا مع تضمين رسوم الوجهة والمناولة، مما يجعلها أغلى بكثير من سابقتها، والتي بدأت بسعر 44,795 دولارًا أمريكيًا لطراز عام 2024.

ميني Countryman كهربائية في خريف 2024

تقول ميني إنها ستبدأ إنتاج سيارة كونتري مان S All4 الجديدة للسوق الأمريكية في مارس 2024. ومن المتوقع أن تصل النماذج الأولى للعملاء في أوائل مايو من العام المقبل. تخطط شركة صناعة السيارات لنفس مخطط الإطلاق لطراز JCW أيضًا. وفي خريف عام 2024، ستبدأ شركة Mini بتسليم سيارة كونتري مان الكهربائية بالكامل. ومن المتوقع الحصول على مزيد من المعلومات حول التقاطع الكهربائي في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

خطط ميني للتحول الكهربائي

لدى Mini خطط لعام طويل، مع تشكيلة جديدة جديدة تحتضن الانتقال إلى السيارات الكهربائية، بدءًا من سيارة ميني كونتري مان EV الجديدة لعام 2025 للولايات المتحدة، تليها سيارة Mini Cooper EV الجديدة . في حين أن Coopers ستصبح أصغر حجمًا، فإن الجيل الثالث من كونتري مان ، الذي كان بالفعل أكبر سيارة Mini عندما تم إطلاق النسخة الأصلية في عام 2010، سينمو مرة أخرى في الحجم. اذن نحن بانتظار كل من المظهر الرياضي الجديد والمحركات الكهربائية الاختيارية

كونتري مان بطول غير مسبوق

. ستظهر إصدارات السيارات الكهربائية من طرازات الجيل التالي لأول مرة في معرض ميونيخ للسيارات مع انتقال ميني إلى علامة تجارية كهربائية بالكامل بحلول عام 2030 يبلغ طول سيارة كونتري مان الجديدة 5.1 بوصة وارتفاعها 2.4 بوصة مع أقواس عجلات أوسع لاستيعاب عجلات تصل إلى 20 بوصة، كما يقول توماس سيشا، رئيس التصميم الخارجي ميني

تغييرات بالشكل وهندسة ميني كروس أوفر القادمة

. تتميز سيارة الكروس أوفر بأنها أكثر استقامة مع نتوءات قصيرة، وعمود C مُعاد تصميمه، وشبكة مثمنة الشكل أكثر تميزًا. أصبحت المصابيح الأمامية LED مستطيلة الشكل ولم تعد مؤطرة بالكروم – في الواقع تم إزالة الكروم من السيارة تمامًا لصالح مواد أكثر استدامة. يتحول السقف من شكل الخوذة إلى سطح ركوب الأمواج ويأتي بألوان جديدة. مقابض الأبواب مستوية، وهي جزء من الدفع لتحسين الديناميكا الهوائية. يتمتع الطراز كونتري مان بقيمة معامل سحب ديناميكي هوائي يبلغ 0.26 مقارنة بـ 0.31 للطراز الحالي. E للكهرباء

ميني e بمحركات كهربائية

سيكون هناك طرازان: طراز Countryman E للسيارات الكهربائية، تلك التي تحتوي على محركات احتراق داخلي هي C) وطراز Countryman SE ALL4 ذو الأداء العالي والدفع الرباعي. هناك أربعة مستويات من القطع: الطرازات: الأساسية، والكلاسيكية، والمفضلة، وجون كوبر وركس. تتميز سيارة JCW بإطار وشعار مميزين للشبكة الأمامية باللون الأسود اللامع. أكمل المظهر بسقف متباين باللون الأحمر الحار المستوحى من رياضة السيارات، مع أعمدة C متطابقة وخطوط حمراء أو سوداء على غطاء المحرك.

على الصعيد العالمي، سيتم تقديم تشكيلة كونتري مان بمحركين يعملان بالغاز، والديزل، وسيارتين كهربائيتين ببطارية تبلغ 64.7 كيلووات. يبلغ إنتاج الطراز الأساسي Countryman E 150 كيلووات أو 204 حصانًا و183 رطلًا من عزم الدوران و287 ميلًا من المدى على الدورة الأوروبية، وهو أكثر سخاءً من تصنيفات وكالة حماية البيئة (EPA). يتمتع الطراز SE ALL4 عالي الأداء بقدرة 230 كيلووات أو 241 حصانًا و364 رطلًا قدمًا ومدى يصل إلى 269 ميلًا. الشحن السريع بقدرة 130 كيلووات سيأخذ التقاطع من 10 بالمائة إلى 80 بالمائة في 30 دقيقة. بالإضافة إلى اختيار الدفع الأمامي أو الخلفي، يمكن للعملاء اختيار نظام التعليق المتكيف لقيادة رياضية.

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