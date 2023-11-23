نيسان 20-23 الاختبارية ثورة تصميمية وكهربائية غير مسبوقة

دبي - كتب محمد فتوح - كانت سيارة نيسان 20-23 الاختبارية واحدة من العروض البارزة في معرض التنقل الياباني لعام 2023 كتصميم أداء مدمج ومثير جلب معنى جديدًا لعالم الهاتشباك. يدمج هذا المفهوم مساعي الشركة في مجال التنقل الكهربائي ورياضة السيارات في حزمة ديناميكية صغيرة، تكريمًا لأمثال Be-1 وPao وFigaro وS-Cargo، والتي يشار إليها باعتزاز باسم سيارات Pike. وهي تفعل ذلك بينما تقدم لغة تصميم جديدة ومميزة، مما يمنحها هوية فريدة حقًا. ليس من الغريب على نيسان أن تنضم إلى قسم الأداء الخاص بها بسيارات صديقة للبيئة، كما أبرزت سيارة Nismo Leaf ، ولكن يجب أن يكون هذا المثال واحدًا من أكثر الأمثلة تطرفًا التي رأيناها حتى الآن

يحتوي الطراز 20-23 على ما هو أكثر من بعض إشارات التصميم المبهجة. تستخدم نيسان هذا المفهوم لطرح بعض الميزات الفريدة والمبتكرة التي قد تكون مفيدة جدًا لسياراتها الإنتاجية. تعمل العناصر المعروضة هنا على تعزيز التقنيات الموفرة للوزن، وتحسين مشاركة القيادة، والابتكارات الوظيفية في الديناميكية الهوائية والقوة السفلية، والتجهيزات الداخلية الجديدة التي تعطي الأولوية للأداء والمنافسة. من المحتمل أن الكثير من التقنيات الموجودة في هذه السيارة لا تناسب الاستخدام على الطريق وربما لن تظهر أبدًا في سيارة إنتاج قانونية للطرق. ولكن هناك بعض الجوانب التي يمكن دمجها بسلاسة في مركبات الإنتاج مع بعض عمليات إعادة التصميم البسيطة

10- أفكار جديدة لمشاريع جديدة لنيسان 20 – 23

تقطع الخبرة شوطًا طويلًا في عالم تصميم السيارات، حيث تطلب العلامات التجارية سيارات تلتزم بأنظمة السلامة والانبعاثات الصارمة دون المساس بالمظهر الجمالي. تثبت مجموعة 20-23 أن العقول الشابة الجديدة قادرة تمامًا على إنشاء تصميمات مذهلة تتماشى مع المتطلبات العالمية. لقد كلفت نيسان قسمها الأوروبي بالعمل على هذا المشروع المثير، بما في ذلك بعض فنانيها الأحدث والأكثر شبابًا. كما أوضح الرئيس التنفيذي للقسم ، طلبت منهم العلامة التجارية ببساطة تصميم سيارة يرغبون في قيادتها في شوارع المدينة دون حجب أي شيء.

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مفهوم نيسان 20-23

يعمل فريق التصميم الأوروبي التابع لشركة نيسان في قلب مدينة لندن، وهي مدينة معروفة بأن لديها بعضًا من أصعب قوانين الانبعاثات. كما تتطلب طبيعتها الكثيفة للغاية استخدام أكثر السيارات المدمجة لسهولة استخدامها في شوارعها المزدحمة. نجح الفريق تمامًا في تحقيق الهدف، مما جعل السيارة 20-23 تبدو وكأنها يمكن أن تكون بمثابة سائق يومي خارج المدن ولعبة حلبة في عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من أن المصد الأمامي يبدو قريبًا بشكل غير مريح من الأرض للتعامل بأمان مع أي مطبات سرعة أو ارتفاعات منخفضة .

9 – استلهام رياضة السيارات في مشروع نيسان 20 – 23

لطالما شاركت نيسان بعمق في رياضة السيارات، سواء على حلبة السباق أو في المجال الرقمي. لقد كانت الشركة المصنعة الأولى التي ربطت نفسها بامتياز Gran Turismo من خلال أكاديمية GT المرموقة، والتي استقطبت اللاعبين المتحمسين وحولتهم إلى سائقي سباقات حقيقيين. تتمتع نيسان أيضًا بجذور عميقة في بطولة العالم للتحمل وفورمولا إي، وكلاهما يعطيان الأولوية الآن للتنقل الكهربائي. يُظهر مفهوم 20-23 بقوة تأثيرات كل هذه العناصر.

تاريخ نيسان التنافسي

• دخلت نيسان إلى الفورمولا إي في موسم 2018-2019.

• وفي الفورمولا إي، تركز الشركة على إظهار خبرتها في مجال السيارات الكهربائية وحلول الطاقة المستدامة.

• تتضمن أنشطة Nissan eSports شراكات مع ألقاب الألعاب الشهيرة وفرق الرياضات الإلكترونية.

• ترعى نيسان FaZe Clan، إحدى أبرز منظمات الرياضات الإلكترونية وأكثرها تأثيرًا على مستوى العالم.

• تتضمن مشاركة نيسان في الرياضات الإلكترونية أيضًا رعاية حدث الألعاب “GT Academy”.

تتجاوز هذه الإلهامات مجرد فلسفة تصميم 20-23، وتمتد إلى المبادئ الأساسية للمفهوم المتمثلة في كونها سيارة مستوحاة من السباق، تركز على السائق، وصديقة للبيئة. قد يعتمد الطراز 20-23 على سيارة نيسان ميكرا هاتشباك الصغيرة الصديقة للبيئة والصديقة للميزانية ، ولكنها تقع على ارتفاع منخفض وواسع وتتخلص من أي قطع غير ضرورية من المعدات. استخدم فريق التصميم الكثير من الابتكارات الرقمية لإنشاء هذا التصميم، تقريبًا نفس الطريقة التي يقوم بها المطورون بإنشاء سيارة للعبة فيديو.

8 – التصميم الديناميكي المستقبلي لنيسان 20 – 23

يبدو الطراز 20-23 مختلفًا عن أي شيء رأيناه من العلامة التجارية من قبل. إنها سيارة هاتشباك كهربائية صغيرة الحجم ذات أبعاد جسم مبالغ فيها. على الرغم من تصميمها الغريب، إلا أن هناك الكثير من التفكير والمنطق الذي ساهم في جعل هذه السيارة ذات أداء مستوحى من حلبات السباق. يشتمل المصد الأمامي الجريء على فاصل وقنوات هواء تركز على تبسيط تدفق الهواء وزيادة القوة الضاغطة إلى الحد الأقصى. يحتوي الجزء الخلفي على ناشر وجناح للقيام بنفس المهمة. تعمل قنوات الهواء الموجودة على العتبات الجانبية وأقواس العجلات على تحسين تدفق الهواء حول الجوانب وتبريد الفرامل.

فتحة ساخنة بقنوات تبريد متعددة

وتكشف نظرة فاحصة على النوافذ الخلفية عن المزيد من قنوات هواء التبريد والزعانف الجانبية لمزيد من الثبات. تتميز العجلات الكبيرة بالديناميكية الهوائية دون التضحية بمظهرها. ويعتمد السقف الأنيق على مغرفة هواء صغيرة تقوم بتمرير الهواء البارد إلى داخل المقصورة، مما يقلل الحاجة إلى الاعتماد على نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الذي يستهلك الكثير من الطاقة. تذكر نيسان أن أبحاثها وتطويرها في الفورمولا إي تؤثر بشكل كبير على معظم عناصر التصميم هذه، وإن لم يكن إلى حد مفهوم Ariya . من خلال مشاركتها في مشهد الفورمولا إي منذ عام 2018، تعد نيسان واحدة من أقدم الشركات المصنعة في هذه الرياضة الناشئة نسبيًا .

7 – تقنية إضاءة LED ذكية مستقبلية لنيسان 20 – 23

مصابيح LED المستقبلية المدمجة في ألواح هيكل سيارة نيسان 20-23 الاختبارية تمنحها جمالية مستقبلية وروبوتية للغاية. تم تصميم المصابيح الأمامية المستديرة خصيصًا لتتناقض مع التصميم الهندسي والزاوي للجسم. يتم تقسيم مصابيح LED الرفيعة هذه عبر المركز وتضم إشارات الانعطاف في نفس المجموعة. تشبه هذه الأضواء سيارات الهاتشباك الكلاسيكية للشركة ذات المصابيح الأمامية المستديرة، مثل باو والكوبيه الكلاسيكية المدمجة الأقل شهرة من فيجارو . أفضل جزء في تكوين الإضاءة الأمامية هو كيف تبدو وكأنها وجه مبتسم ترحيبي من الأمام، مما يترجم إلى مزيج عدائي من الود والعدوان.

الأضواء المبتكرة

• طرحت نيسان أحد أقدم أشكال أنظمة الإضاءة الأمامية المتكيفة في عام 2004.

• وكانت الشركة من بين أوائل الشركات التي اعتمدت تقنية LED للمصابيح الأمامية.

• وفي عام 2013، طورت نيسان المصابيح الأمامية الذكية التي تستجيب لظروف الطقس.

• امتد ابتكار نيسان إلى تطوير المصابيح الأمامية التي تعمل بالأشعة فوق البنفسجية والتي يمكن أن تتوهج في الظلام.

• استكشفت العلامة التجارية أيضًا استخدام تقنية OLED العضوية للحصول على إضاءة أكثر مرونة وكفاءة.

• تتميز موديلات نيسان الحديثة بأنظمة إضاءة متقدمة مع قدرات محسنة للتعرف على المشاة.

ويمتد شريط LED على طول المصد الأمامي السفلي، ويعمل بمثابة مزيج منفصل من مصابيح DRL ومصابيح الضباب. تأخذ المصابيح الخلفية نفس شكل الدائرة المقسمة مع إشارات انعطاف مدمجة. والنتيجة النهائية لهذه المجموعات هي تصميم نظيف ومستقبلي يشيد ببعض سياراتها المدمجة الشهيرة بطريقة دقيقة للغاية. عادةً ما تتخطى المفاهيم الحديثة مجموعات LED، لذا فإن اعتماد الضوء 20-23 يعد بمثابة تجربة جديدة.

تجهيز نيسان 20 – 23 بأبواب ضخمة

يعتقد العديد من عشاق السيارات أن الأجنحة الكبيرة والأبواب المقصية تنتمي إلى ثقافة السيارات في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن 20-23 تثبت أنه لا يزال هناك مساحة لهذه الميزات غير العادية. يدمج مفهوم أداء السيارة الكهربائية كلا هذين العنصرين بطريقة عضوية وأنيقة للغاية، مما يمنعها من الوقوع في فخ الكليشيهات، أو المبالغة فيها أو البغيض. يعتبر الجناح الخلفي المكون من قطعة واحدة هو العنصر الأكثر هيمنة في التصميم من الخلف، ويمتد من قضبان السقف ويفتخر بألواح طرفية منحنية تمتد بالقرب من العمود C.

6 – تصميم مرئي مثير للسيارات

• تم تقديم الأبواب المقصية لأول مرة بواسطة لامبورجيني على سيارة الكونتاش الشهيرة في عام 1974.

• تفتح هذه الأبواب عموديًا ومفصلة من الأمام.

• تم تصميم أبواب المقص لتسهيل فتح الباب في المساحات الضيقة.

• لقد أصبحت رمزًا للفخامة والتفرد، وغالبًا ما ترتبط بالسيارات الرياضية والسيارات الفخمة الراقية.

• اعتمدت العديد من شركات صناعة السيارات الأخرى، بما في ذلك ماكلارين وبي إم دبليو، أبوابًا تشبه المقص لنماذج محددة.

• في قطاع ما بعد البيع، أصبحت مجموعات تحويل الأبواب المقصية أكثر شيوعًا.

على الرغم من مظهرها المتباهي والجريء، إلا أن الجناح الخلفي لا يعيق الرؤية الخلفية، وهي مشكلة تعاني منها الكثير من السيارات الحديثة عالية الأداء. توفر الأبواب المقصية، المثبتة في قاعدة العمود A، دخولًا وخروجًا أسهل للمستخدمين بينما تبدو أكثر روعة. ومن المثير للاهتمام أنها مختلفة تمامًا عن أبواب الفراشة في سيارة نيسان هايبر فورس كونسبت ، والتي تفتح بعيدًا عن الجسم.

5 – طلاء معدني أنيق

قام فريق التصميم بتطبيق طلاء رمادي فريد من نوعه على الجزء الخارجي من مجموعة 20-23، مما جعلها تبدو وكأنها مكونة من قطعة معدنية واحدة. توضح نيسان أن هذه اللمسة النهائية تترجم عنصر الجرأة والعدوان المرتبط بمضمار السباق. ومن المثير للاهتمام أنه يعطي مظهرًا مشابهًا للتشطيب المصقول من الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي SS304 المستخدم في DeLorean DMC-12 الأصلي .

يشير الفيديو المعروض أعلاه في هذه المقالة إلى خيارات ألوان مختلفة تضيف جمالية أكثر إشراقًا للسيارة دون تخفيف الملمس. كما تتناقض هذه الظلال الجريئة بشكل مثالي مع الزركشة السوداء شديدة اللمعان التي تحيط بالمفهوم. ليس من الواضح ما إذا كان مفهوم Hyper Force، الذي تم عرضه في معرض Japan Mobility Show لعام 2023 ، يتميز بنفس نوع الطلاء، ولكن من الصعب إنكار أنها تبدو متشابهة بشكل لافت للنظر. دعونا نأمل أن تقدم نيسان هذا الابتكار في الطلاء لسياراتها المخصصة للطرقات قريبًا، لأنه يضيف حقًا عنصر أداء إضافيًا لا يبدو أن الظلال المعدنية التقليدية تتطابق معه.

4 – تصميم داخلي فريد من نوعه

عادة ما يكون هناك مستوى كبير من التسوية عندما يتعلق الأمر بالتصميم الداخلي للعبة المسار، خاصة عندما تكون مستويات الراحة هي الموضوع. يبدو أن فريق تجربة الاقتراب من الموت قد وجد الحل الأمثل لصنع فتحة ساخنة تركز على المسار ويمكنها التعامل مع الأسطح القاسية خارج المناطق الحضرية. ومن خلال تقليل استخدام بطانة السقف وغيرها من الزخارف غير الأساسية، فقد تم تحقيق أقصى قدر من المساحة المخصصة للرأس. هذه هي عناصر التصميم التي يجب على الشركة تقديمها لعملائها في سيارات السباق .

إن شريط الدعامة السفلي الذي يمتد على جانبي الأرضية مبطن لحماية السائق والراكب. يحصل كل من السائق والراكب على غطاء شرنق، مما يوفر تجربة قيادة أكثر تركيزًا وأمانًا. تتميز دواسات الوقود والفرامل بمفصلات أرضية، مما يمنح السائق تحكمًا وراحة أفضل.

3 – نظرة جديدة على عجلة القيادة

احدى أبرز الميزات الرئيسية في المقصورة هي عجلة القيادة المذهلة التي تؤكد على الأداء وسهولة الاستخدام والكفاءة. يتميز المكون المدمج ببعض وظائف السيارة الأساسية مثل زر الطاقة والاتصالات والتحكم في انحياز الفرامل والمزيد. يتم توصيل ساق إشارة الانعطاف بعمود التوجيه، كما توجد محطة تحكم إضافية على الجانب الأيمن للسائق.

اتجاه عجلة القيادة المثير للجدل

• يوفر تصميم النير هذا مظهرًا بسيطًا ومستقبليًا.

• تم تصميم عجلات التوجيه لتوفير رؤية أوضح للوحة عدادات السيارة وتعزيز إحساس السائق بالتحكم.

• يشير طرح Tesla لطراز 2021 Model S وModel X إلى تحول نحو المزيد من تصميمات السيارات غير التقليدية.

• أثار التصميم مناقشات حول بيئة العمل والسلامة.

• إلى جانب تيسلا، استكشفت شركات تصنيع السيارات والمركبات النموذجية الأخرى عجلات القيادة ذات النمط المنير.

يوجد حامل مبتكر وقوي من ألياف الكربون، مثبت بمسامير على لوحة القيادة، يضم عمود التوجيه. قد يبدو هذا كتكوين مفرط التعقيد، ولكنه يحقق وفورات هائلة في الوزن. يُترجم نظام التثبيت أيضًا إلى تحسين إمكانية التعديل، مما يمنحك أفضل وضع مطلوب لتحسين شكل السباق الخاص بك.

2 – الاستغناء عن جميع التركيبات غير الضرورية

على الرغم من كونها سيارة مخصصة للمدينة تهدف إلى القيادة اليومية، إلا أن السيارة الاختبارية 20-23 تعرض عددًا قليلًا جدًا من أنظمة الراحة والملاءمة بحيث يمكن للسائق تكريس كل تركيزه على الطريق أمامه. لا تعرض نيسان بوضوح مجموعة المعلومات والترفيه الخاصة بها، لكنها تؤكد وجود عدد قليل فقط من شاشات العرض ذات الوظائف المحدودة على لوحة القيادة من أجل إعطاء الأولوية للقيادة. ويتناقض هذا الاتجاه تمامًا مع لغة التصميم الداخلي للسيارة الكهربائية الحالية .

وتتضمن هذه الوظائف شاشات عرض لكاميرات الرؤية الخلفية المثبتة على العمود A، والتي تحل محل مرايا الأبواب التقليدية. عادة، للحفاظ على الألفة، يتم وضع هذه الشاشات على الجانبين. تُظهر لنا الصور الداخلية أن نيسان تختار نسخة أصغر حجمًا من خلال دمجها في الشاشة المركزية. قد تلاحظ العيون الحريصة أيضًا كيف تم حذف مرآة الرؤية الخلفية. يعد نهج “الأقل هو الأكثر” الذي تتبعه نيسان في مفهوم 20-23 أمرًا رائعًا لبعض نماذج الأداء الحالية.

1 – مقاعد دلوية مصبوبة لقيادة عصرية

تتميز مقصورة سيارة نيسان 20-23 الاختبارية بزوج فريد من المقاعد التي تشكل جزءًا من هيكل السيارة، على عكس قطعة المعدات المثبتة بمسامير. تصف نيسان هذه المقاعد بأنها ضيقة ولكنها تعد بأولوية قصوى للراحة في تصميمها. المقاعد، المنجدة بمادة فريدة صديقة للبيئة باللون الأبيض القريب، تأتي بتصميم نحيف ولكن شامل لمسند الرأس. يوضح هذا التصميم مدى تنوع منصة CMF-BEV الجديدة لمجموعة رينو-نيسان .

نظرة جديدة على أسلوب الجلوس التقليدي

• اكتسبت مقاعد الدلو المقولبة شعبية لأول مرة في السيارات الرياضية في الخمسينيات من القرن الماضي.

• نشأت هذه المقاعد من تصاميم سيارات السباق.

• كانت شيفروليه كورفيت عام 1955 واحدة من أولى سيارات الإنتاج التي تتميز بمقاعد دلوية.

• أصبحت المقاعد الجرافة رمزًا للطابع الرياضي والرفاهية في السيارات في الستينيات والسبعينيات.

• أدى التقدم في مواد مثل الرغوة وتطوير التصميمات المريحة إلى تحسين راحة ومتانة المقاعد الدلو المقولبة.

• مقاعد الجرافة شائعة في مجموعة واسعة من المركبات الحديثة.

تشبه المقاعد المستخدمة هنا تلك الموجودة في سيارتي Mercedes-AMG One وAston Martin Valkyrie، ولكنها تتمتع بتكامل أكثر مرونة في المقصورة. يتميز كل مقعد بحزام أمان متعدد النقاط بدلاً من حزام الأمان المكون من ثلاث نقاط وبكرة القصور الذاتي. قد تكون لديك بعض الشكوك حول ما إذا كانت هذه المقاعد عملية للاستخدام اليومي، ولكن توفرها كخيار لنماذج أداء الشركة اليابانية سيكون بمثابة مكافأة كبيرة لعشاق السباق الذين يتعين عليهم الاستعانة بمصادر خارجية لمقاعد الدلو.

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