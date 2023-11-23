مقصورة بوجاتي بولايد تنكشف بتصميم مبهر ومزايا فريدة من نوعها

دبي - كتب محمد فتوح - تمثل بوجاتي بولايد آخر إصدار يُبنى على منصة شيرون، ويقتصر إنتاجها على 40 نسخة في جميع أنحاء العالم وتبلغ تكلفتها 4.7 مليون دولار (17.6 مليون ريال)، مما يجعلها واحدة من أغلى السيارات الجديدة التي تم تصنيعها على الإطلاق، والأخبار السيئة هي أنه تم بيعها بالفعل، ولكن بالنسبة للقلة المحظوظة التي تمكنت من الحصول على مكان للبناء، فإن بولايد لديها مقصورة فخمة تتماشى مع مظهرها الفاحش.

مزايا فريدة تنطلق بها مقصورة بوجاتي بولايد النادري

تقدم لنا أول لمحة عن مواصفات الإنتاج داخل سيارة بولايد في تصميمها الداخلي الفخم الذي يشبه قمرة القيادة، يوجد على رأس القيادة ما تسميه بوجاتي عجلة قيادة “على شكل X” لتتناسب مع المصابيح الخلفية الفريدة لـ بولايد، في حين توفر مجموعة الأدوات الرقمية قراءات لأشياء مثل أوقات الدورات وقوى G.

وإن أنابيب “العادم” الأربعة التي تخرج من لوحة العدادات على جانبي وحدة التحكم هي في الواقع فتحات تكييف هواء وتوفر إشارة أخرى إلى نهاية بولايد الخلفية، هناك مجموعة من الأزرار للوظائف الأساسية في الكونسول الوسطي أيضًا، بما في ذلك زرين أحمرين كبيرين في القاعدة مكتوب عليهما “Stop” و”Fire” – كما تعلمون، فقط في حالة.

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وتم وضع المقاعد الرياضية مباشرة على الهيكل الأحادي، مما يساعد على الحفاظ على الوزن منخفضًا، بينما يمكن للمالكين الاختيار من بين أربعة أحجام مختلفة حسب نوع جسمهم، يمكن تعديل عجلة القيادة والدواسات في هذه الحالة بدلاً من المقاعد.

وفي الختام، يغطي قماش ألكانتارا الأزرق معظم المقصورة ويلتف حول السائق والراكب على عتبات الأبواب، هناك أيضًا كومة صحية من ألياف الكربون المكشوفة، خاصة على الكونسول الوسطي ولوحة القيادة وأجزاء من لوحة الباب، وإنها مقصورة جميلة لسيارة خارقة جميلة بالفعل.

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