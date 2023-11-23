لوسيد إير سافير تتسارع من 0 إلى 240 وإلى 0 كم في الساعة أفضل من بورشه 911 توربو إس

دبي - كتب محمد فتوح - أداء لوسيد إير سافير مذهل وإليكم التفاصيل.. تعد سيارة بورشه 911 توربو إس واحدة من أسرع السيارات تسارعًا وتباطؤًا على الإطلاق، إن التحكم في الإطلاق جنبًا إلى جنب مع مكابح الكربون القوية يجعلها آلة خط مستقيم حقيقية، في اختبار Car and Driver الأخير من 0 إلى 240 إلى 0 كم في الساعة ، قدمت توربو إس أداء قوي، حيث أنجز هذا الإنجاز في 19.3 ثانية، وكانت أسرع سيارة في الاختبار.

أداء مذهل تتمتع به لوسيد إير سافير؟

كانت هناك سيارتان مفقودتان، وكان من المفترض أن تشارك سيارة موديل S بلايد في الاختبار، إلا أن مسماراً في الإطار أنهى مشاركتها، لم تكن سيارة لوسيد إير سافير متاحة ليوم الاختبار، اختبر C/D كلاهما بعد ذلك في مواقع مختلفة، وكلاهما هاجم 911، وكان موديل S مستأجرًا ولم يكن به حزمة الجنزير بقيمة 20,000 دولار (75 ألف ريال) والتي تضيف مكابح الكربون، لكن ذلك لم يمنعها من إكمال الاختبار في 16.2 ثانية، أي أسرع بثلاث ثوانٍ كاملة من 911.

وقامت C/D أيضًا باختبار إير سافير في حلبة سباق فيرجينيا الدولية، على الأرجح كجزء من ميزة Lightning Lap، واغتنمت الفرصة للمشاركة في بضع جولات لمعرفة مدى مقارنتها بالسيارات التي اختبرتها في المطار من 0 إلى 240 إلى 0 كم في الساعة، فجرهم الياقوت جميعًا بعيدًا، أنجزت سيارة السيدان بقوة 1234 حصانًا ذلك في 15.5 ثانية.

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والآن، قام C/D بوضع علامة النجمة على كلا التشغيلين، لم يتم إجراؤها في نفس الموقع أو في نفس الظروف مثل بقية الاختبار، وبالتالي فإن مستويات القبضة المختلفة للمواقع الثلاثة إلى جانب الطقس المتنوع ستؤثر على النتائج، ومع ذلك، لا يزال من الغريب أن تتمكن سيارتان سيدان فاخرتان تزنان نفس وزن بعض الشاحنات من مهاجمة سيارات رياضية مخصصة.

وفي الختام، قم بإلقاء نظرة على الاختبار الكامل أدناه، وانتقل إلى الدقيقة 19:05 لترى عن أداء موديل S وترى أن لوسيد تشوه الزمان والمكان تمامًا.

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