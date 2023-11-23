انتاج تويوتا الكبير من بطاريات الحالة الصلبة لن يتحقق قبل 2023

دبي - كتب محمد فتوح - تويوتا هي إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا بطاريات الحالة الصلبة، وهي القفزة الكبرى التالية للسيارات الكهربائية. أعلنت شركة صناعة السيارات تويوتا ومقرها طوكيو مؤخرًا أن بطارياتها المتقدمة ستدخل حيز الإنتاج بحلول عام 2027 ، لكن تكنولوجيا الحالة الصلبة لن تصل إلى الإنتاج الضخم في أي وقت قريب حسب تقديرات الخبراء .

خطط انتاج تويوتا من بطاريات الحالة الصلبة

كما ورد في TOYOTA تايمز ، يقول صانع السيارات أن الإنتاج السنوي الأولي سيبلغ حوالي عدة مئات من الأطنان. وهذا ليس كثيرًا بالنسبة للبطاريات الضخمة، حيث أشارت TOYOTA إلى أن الإنتاج الضخم سيبدأ في عام 2030. ومع ذلك، لا تتوقع أن تأتي الملايين من SOLD STATE BATTERIES من تويوتا من مصنعها. وسوف تعمل عدة آلاف من الأطنان المتوقعة على تشغيل عشرات الآلاف من المركبات فقط، وهو ما يتوافق، كما تقول تويوتا، مع خطط منتجات الشركة.

ويكفي أن نقول إنه لن يكون هناك ما يكفي من SOLD STATE BATTERIES من تويوتا لتشغيل سيارات RAV4 الكهربائية بالكامل. تنتج تويوتا ملايين المركبات سنويًا ، لذلك من الصعب تصور انه ستنتج من بطاريات الحالة الصلبة ما يكفي .

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تويوتا الأكثر ابتكارا والحالة الصلبة قادمة

باعتبارها واحدة من شركات صناعة السيارات الأكثر ابتكارًا في العالم، تمتلك تويوتا الوقت والوسائل اللازمة للاستثمار في مثل هذه التكنولوجيا. ولكن إذا كانت العلامة التجارية تأخذ وقتها في تكثيف إنتاج بطاريات الحالة الصلبة، فهذا يشير إلى أن الصناعة سيتعين عليها الانتظار بعض الوقت قبل أن تصبح هذه التقنية سائدة .

تويوتا تعد بمدى 700 ميلا مع بطاريات الحالة الصلبة

قالت شركة صناعة السيارات سابقًا إن SOLD STATE BATTERIES ستعمل على تشغيل المركبات الكهربائية التي يبلغ مداها 600 ميل في عام 2027. وسيكون من الممكن إعادة شحن هذه البطاريات خلال 10 دقائق فقط . وقبل ذلك، وعدت تويوتا بمركبات كهربائية لمسافة 500 ميل في عام 2026. وفي المستقبل، تتوقع TOYOTA نطاقًا كهربائيًا بالكامل يبلغ 745 ميلًا بشحنة واحدة.

غالبًا ما تظهر التكنولوجيا المتطورة لأول مرة في السيارات الفاخرة وتنتقل إلى سيارات السوق الشامل بمرور الوقت. هناك احتمال أن يكون الإنتاج المحدود من بطاريات الحالة الصلبة كافياً لتشغيل إنتاج محدود من السيارات الرياضية أو السيارات الفخمة، مثل خليفة لكزس LFA الكهربائية .

ومع ذلك، لن يحدث ذلك في أي وقت قريب، لذلك نشك في أن سيارات TOYOTAالكهربائية القادمة مثل bZ4X كروس أوفر ستتخلى قريبا عن استخدام بطاريات الليثيوم أيون.

تويوتا تعتمد تقنية الحالة الصلبة مع شركة Idemitsu Kosan

أبرمت تويوتا تحالفا مع شركة Idemitsu Kosan، وهي شركة بتروكيماويات يابانية تنتج SOLD STATE BATTERIES. يتميز التصميم الجديد بمادة إلكتروليت صلبة مرنة و”شديدة الالتصاق ومقاومة للتشقق”، وهو أكثر تطورًا من أيون الليثيوم، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لبطاريات السيارات الكهربائية. علاوة على ذلك، توفر تقنية الحالة الصلبة فوائد لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك كثافة الطاقة الفائقة والأداء المحسن والوزن الأقل.

باختصار، سيغير هذا الطريقة التي ننظر بها إلى السيارات الكهربائية. في حين أن بطاريات الحالة الصلبة ستكون متاحة في السنوات المقبلة، إلا أنه سيستغرق بعض الوقت قبل أن تصل إلى السيارات التي يمكن للجماهير شراؤها. ومن الجدير بالذكر أن تويوتا تخطط لبيع أكثر من ثلاثة ملايين سيارة كهربائية بحلول عام 2030.

تويوتا تتحول للحالة الصلبة ابتداء من 2027

حاليا تستثمر TOYOTA الكثير من الأموال والقوى العاملة لإطلاق جيلها القادم من السيارات التي تعمل بالبطاريات بحلول عام 2026. وسيتم تنشيطها بواسطة بطاريات ليثيوم أيون عادية ذات أساس سائل والتي من المفترض أن توفر أكثر من 497 سيارة. أميال من نطاق القيادة عند الشحن الكامل.

ومع ذلك، فإن وعد شركة صناعة السيارات اليابانية ببطارية ذات حالة صلبة قادرة على السير لأكثر من 621 ميلًا بدءًا من عام 2027 هو ما جعل بعض النقاد يبتلعون كلماتهم بعد سنوات من انتقاد نهج الشركة المتعثر في مجال الكهرباء. ومع ذلك، يبدو الآن أن الوعد بالقيادة الكهربائية الخالية من الرعاية لمئات الأميال دون إعادة الشحن لن يكون متاحًا إلا لعدد قليل جدًا من الأشخاص، مع الأخذ في الاعتبار المخطط الكبير للأشياء.

ثورة تويوتا الجديدة

يبدو الأمر كما لو أن ثورة خلايا الوقود الهيدروجينية قد عادت، لكن هذه المرة لم يعد هناك هيدروجين. وبدلاً من ذلك، فإن أول سيارات TOYOTAالكهربائية التي سيتم تشغيلها بواسطة SOLD STATE BATTERIES ستكون بالآلاف. وليس مئات الآلاف، وليس الملايين.

تأتي الأخبار من تTOYOTA نفسها، ، التي تقول إن الشراكة مع شركة البتروكيماويات Idemitsu ستنتج خلايا كافية لبضعة آلاف مركبة فقط في الإطار الزمني 2027-2028.

عندما أعلنت الشركتان عن شراكتهما الشهر الماضي، قالتا إن أحد الأهداف الرئيسية هو إرساء الأساس لإنتاج ضخم “على نطاق واسع” في عام 2030، ولكن على حد تعبير تويوتا، ستكون شركة Idemitsu قادرة على إنتاج عدة آلاف من الأطنان من بالكهرباء الصلبة الكبريتيدية في بداية العقد المقبل، والتي ستكون كافية لأكثر من 10.000 مركبة.

بدايات متواضعة لحجم انتاج بطاريات الحالة الصلبة

على المستوى العالمي، حيث يرغب صانع bZ4X في بيع ما لا يقل عن 3.5 مليون سيارة كهربائية تعمل بالبطارية بحلول عام 2030 ( بما في ذلك لكزس )، فإن 10000 سيارة مزودةة ب SOLD STATE BATTERIES تبدو وكأنها قطرة في محيط. وبجمع الاثنين معاً (وعلى أمل أن تظل تويوتا وفية لكلمتها)، فإن هذا يعني فقط أن الغالبية العظمى من السيارات الكهربائية التي تبيعها مجموعة السيارات اليابانية سيتم تشغيلها بواسطة بطاريات ليثيوم أيون أكثر تقليدية وذات أساس سائل.

تطور الاعتماد على الحالة الصلبة وصولا الى 754 ميلا

وفقًا لخارطة طريق الشركة، ستوفر هذه المركبات نطاقًا يزيد عن 497 ميلًا اعتبارًا من عام 2026، في حين أن البديل ثنائي القطب عالي الأداء المقرر وصوله في 2027-2028 سيصل الرقم إلى أكثر من 621 ميلًا. وستدخل نسخة فوسفات حديد الليثيوم (LFP) ذات الأسعار المعقولة إلى المزيج في الفترة ما بين 2026-2027 تقريبًا، مما يتيح نطاق قيادة يزيد عن 372 ميلًا بشحن كامل، وفقًا لتويوتا.أما بالنسبة للبطارية ذات الحالة الصلبة التي يزيد طولها عن 745 ميلًا، فمن المفترض أن تأتي بعد عام 2028، لكن الإطار الزمني المحدد لإدخالها غير معروف.

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