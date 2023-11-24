وكيل دونج فينج يطرح Aeolus HUGE الهجينة في مصر.. الأسعار وطرق السداد

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت شركة مصر حلوان للسيارات (MH Automotive)، الممثل والوكيل الرسمي لشركة دونج فينج موتورز في مصر، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الهجينة Aeolus HUGE الجديدة، ومن المنتظر أن يتم تقديم السيارة الجديدة Aeolus HUGE لأول مرة في شهر ديسمبر المقبل في السوق المحلية مع تطلعات للنجاح خاصة أنها سيارة هجينة بمواصفات عالية الجودة وتصميم داخلي حديث.

مركبات صديقة للبيئة

وبحسب بيان صادر عن "مصر حلوان"، وكيل علامة دونج فينج الصينية، فإن الشركة تواصل التزامها بتوفير أحدث المركبات، وتقديم منتجات صديقة للبيئة سواء الكهربائية بالكامل أو الهجينة.

ويأتي طرح السيارة الهجينة الجديدة تماشياً مع توجه الدولة المصرية وجهودها المبذولة للتحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة ومحاربة التلوث الناجم عن الكربون.

مثالية القيادة Aeolus HUGE

ووفقاً للبيان الصحفي الصادر عن وكيل دونج فينج، فإن هذه المركبات تحظى بمثالية للقيادة في المدينة، وبشعبية كبيرة بين جميع الفئات العمرية، خاصة أولئك الذين يتطلعون إلى تقليل آثار الكربون، كما أنها مجهزة بتقنية حديثة وتصميم داخلي مريح ومظهر فاخر، ومن المتوقع أن تؤدى Aeolus HUGE الهجينة أداءً جيدًا في السوق المصرية، وسيكون لدى العملاء مجموعة من الألوان الجريئة والديكورات الداخلية للاختيار.

طرق السداد

وقالت الشركة إنه من أجل تسهيل عمليات شراء السيارات بأسعار معقولة، توفر MH Automotive وكيل علامة دونج فينج الصينية مجموعة واسعة من طرق السداد، بما في ذلك خطط التمويل المتعددة مع البنوك وشركات التمويل الموثوقة.

وأكدت MH Automotive وكيل علامة دونج فينج أنها ملتزمة بتقديم أعلى معايير الخدمات لعملائها. بالتعاون مع أفضل الموزعين في السوق المصري، لتنمية أعمالها وتطوير خدماتها، كما سيتم تدريب فريق خدمة ما بعد البيع في شركة MH Automotive بشكل مكثف لتحديث معرفتهم باستمرار. وتخطط الشركة لزيادة عدد مراكز الخدمة المعتمدة خلال نهاية هذا العام.

أسعار السيارة Aeolus HUGE الهجينة

وفقاً للقائمة السعرية الصادرة اليوم عن شركة مصر حلوان وكيل علامة دونج فينج الصينية في مصر، اليوم، فإن السيارة الجديدة Aeolus HUGE الهجينة ستقدم في مصر بفئة واحدة من التجهيزات بسعر مليون و575 ألف جنيه.