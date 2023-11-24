إنفوجراف يوضح 6 مكاسب جديدة للمشاركين في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، إقبالاً كبيراً من المغتربين خلال الأيام القليلة الماضية خاصة في ظل التعديلات التي تم إدخالها على المبادرة مؤخراً مع إطلاقها مجدداً، وأعلنت مصلحة الجمارك، أن عدد المسجلين في التطبيق الخاص بمبادرة استيراد السيارات، وصل إلى 132 ألف مغترب خلال 3 أسابيع فقط من بداية المرحلة الثانية.

وقالت المصلحة إنه قد تم الإفراج الجمركي عن أكثر من 15 ألف سيارة وصدور ما يقرب من 124 ألف موافقة استيرادية ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وأكدت "الجمارك"، أهيمة تسهيل إجراءات الإفراج عن تلك السيارات تشجيعا لإقبال المصريين بالخارج بالاشتراك بالمبادرة، ونشرت وزارة المالية إنفوجراف يوضح المميزات التي تمنحها الدولة للمواطنين المستفيدين من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

إنفوجراف يوضح المميزات الجديدة للمبادرة

وتقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية، الإنفوجراف الذي يوضح مميزات المشاركة في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

كان مجلس النواب قد وافق خلال منتصف اكتوبر الماضي، على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات.

ويهدف مشروع القانون إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 على أن “استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته”.

جدير بالذكر أن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.