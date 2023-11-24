سيارة ماكلارين إلفا 2022 التي يملكها فرناندو ألونسو معروضة للبيع بأكثر من 11 مليون ريال

دبي - كتب محمد فتوح - تتجه سيارة ماكلارين إلفا 2022 التي يملكها فرناندو ألونسو إلى مزاد بونهامز أبو ظبي يوم 25 نوفمبر قبل سباق الفورمولا 1 الأخير لهذا الموسم، وتشير التقديرات إلى أنه من المفترض بيعها بحوالي 3 ملايين دولار (11.25 مليون ريال)، وتم تصميم السيارة الخارقة بدون سقف خصيصًا لبطل الفورمولا 1 مرتين، والذي حصل عليها العام الماضي فقط، ويجب ألا يكون من المعجبين، حيث أن إلفا لديها ثلاثة أميال فقط على مدار الساعة.

مميزات ومواصفات سيارة ماكلارين إلفا 2022 التي يملكها فرناندو ألونسو

ومع ذلك، فقد طلب ذلك، وهناك احتمال أنه قرر أن يأخذه في جولة حول الكتلة في وقت ما أيضًا، ما يهم هو أن سيارة إلفا هذه كانت مملوكة لأحد أعظم سائقي رياضة السيارات في جيلنا، ونعرف الآن ما قد يفكر فيه بعضكم: أحد أفضل سائقي رياضة السيارات في جيلنا؟ حقًا؟ ألا تعتقد أن هذا مجرد مبالغة بعض الشيء؟

لا، نحن لا نفعل ذلك، دعونا نلقي نظرة سريعة على إنجازات الإسباني، ليس فقط أنه بطل الفورمولا 1 مرتين، ولكن في وقت فوزه الأول في عام 2005، كان أصغر من يفعل ذلك على الإطلاق بعمر 24 عامًا، على مدى العقد ونصف العقد التاليين، كان منافسًا دائمًا في هذه الرياضة، حيث صعد على منصات التتويج ومنح الآخرين فرصة للفوز بأموالهم باستمرار، ثم، في عام 2019، قرر الاعتزال، وكانت تلك نهاية مسيرة مهنية لامعة.

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إلا أن ذلك لم يكن لأن ألونسو لا يزال لديه الرغبة الشديدة في المنافسة والفوز، أدى ذلك إلى فوز تويوتا مرتين في سباق لومان 24 ساعة في عامي 2018 و2019، والفوز في سبا 6 ساعات، وفوجي 6 ساعات، وسيبرينغ 1000 ميل، كما فاز بسباق دايتونا 24 ساعة وأصبح بطل العالم للتحمل في LMP1، كما شارك في سباق إندي 500 وتسابق في رالي داكار قبل أن يعود إلى الفورمولا 1 ويصعد إلى المزيد من منصات التتويج وهو في الثانية والأربعين من عمره.

لذا، نعم، إذا كنت مهتمًا برياضة السيارات، فهو يمثل صفقة كبيرة، لذا فمن المنطقي أنه من المتوقع أن يتم بيع إحدى سياراته بهذا المبلغ الكبير، ولا يضر أن سيارة ماكلارين إلفا عبارة عن قطعة هندسية مذهلة، قامت شركة McLaren Special Operations بتصنيع 149 نموذجًا فقط لمنح المالكين تجربة قيادة مطلقة وغير مقيدة لسيارة رياضية بدون سقف أو نوافذ بسرعة قصوى تبلغ 335 كلم في الساعة، ومع ذلك، فإن المركبات المتجهة إلى الولايات المتحدة مجهزة بزجاج أمامي.

يتم توفير الدافع من خلال محرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 4.0 لتر ينتج 804 حصانًا، وهو أمر جيد لسباق سريع من 0 إلى 96 كلم في الساعة خلال 2.7 ثانية فقط ووجه مليء بالأخطاء إلا إذا كنت تستخدم أحد خوذات مجانية، وتبدو السيارة رائعة في قيادتها، وهو ما أثبته لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين للفورمولا 1 منذ فترة، حيث قادها على حلبة سيلفرستون الشهيرة للفورمولا 1.

واحدة من أروع ميزاتها هي الديناميكا الهوائية الخادعة، يوجد على غطاء المحرك فتحات تهوية، وعند السرعة يتم إنشاء منطقة ضغط منخفض تجبر الهواء على الركاب لجعل تجربة القيادة أفضل، وبطبيعة الحال، لم يكن هذا جيدًا بما فيه الكفاية بالنسبة للمشرعين الأمريكيين، والعديد من سيارات إلفا التي تم بيعها في الولايات المتحدة كانت مزودة بزجاج أمامي، لحسن الحظ أن فرناندو لا يعيش هنا، لذا فإن سيارته بلا نوافذ بشكل رائع.

وفي الختام، تم بيع السيارة في الأصل بمبلغ 1.65 مليون دولار (6.2 مليون ريال)، وهي رقم 114 من 149 وتأتي مزينة باللونين الفضي والبرتقالي الجميل، إنها سيارة مذهلة، سيشعر أي متحمس جاد بامتلاكها بسعادة غامرة، نحن نتصور أنه لا ينبغي أن يواجه أي مشكلة في الوصول إلى سعر البيع المقدر مما يمنحه يوم دفع جيد، ولكن ليس لطيفًا كما كان الحال عندما باع سيارته فيراري إنزو في وقت سابق من هذا العام.

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