شاهد أودي TT 2024 كآخر إصدار بعد ربع قرن من الشهرة

دبي - كتب محمد فتوح - بعد 25 عاماً من الحضور القوي ، تودع أودي TT ساحات السيارات الرياضية بإطلاق آخر موديلاتها TTS المطلي باللون الرمادي المعدني Chronos – والذي ينطلق من مصنع أودي في جيور بالمجر. الطراز TT الأخير سيأخذ طريقة للمتحف كآخر نموذج من سيارة أودي TT .

أول وآخر أودي TT

أول نموذج م هذه السيارة الشهيرة ظهر في 18 فبراير 1998، والآن، بعد مرور ربع قرن، يخرج النموذج الأخير من خط التجميع في 11 نوفمبر 2023. وخلال تلك الفترة، تم إنتاج 662.762 سيارة TT، مما يسلط الضوء على مدى شعبية هذه السيارة التي تم بيعها في معظم دول العالم.كثيرا ما توصف بعض الموديلات بالأيقونية ، إلا أن Audi تي تي كانت أيقونة حقيقية خاصة في عالم التصميم. عندما وصلت في عام 1998، أذهلت الكوبيه الرياضية العالم بتصميمها البسيط والأنيق .

تطور أودي TT خلال ربع قرن

حتى مع تطور لغة تصميم Audi ، احتفظت السيارة الصغيرة ذات المقعدين بمظهرها وتفاصيلها الشهيرة. على مر السنين، تطورت إلى الجيل الثالث من طراز FV/8S الذي نعرفه اليوم، وهى سيارة رياضية مبهجة يمكنها، في شكل TT RS، أن ترعب بعض السيارات الفائقة .

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أمريكا تحصل على الإصدار النهائي من أودي TT

لا تزال الذكريات عالقة بهذه السيارة التي سيطرت على أكثر من مدرج للتنافس والسباق ، وتذكرنا بعواء المحرك ذى الخمس أسطوانات سعة 2.5 لتر الذي يتردد صداه على وجه الصخرة. لقد تمكنت أودي من القيام بالأمر الصحيح من خلال TT، حيث قدمت العديد من النماذج ذات الإصدار المحدود لأسواق محددة. حصلت أمريكا على الإصدار النهائي الرائع Roadster (يقتصر على 50 وحدة فقط) مع طلاء Goodwood Green ذو تأثير اللؤلؤ وجلد Palomino Brown. إنها إيماءات مستوحاه من الجيل الأول، المتوفر بهذا اللون المميز ومع المقاعد الجلدية المميزة بخياطة لعبة البيسبول.

نهاية أودي TT

يعد الإصدار الخاص للسوق الإسبانية أكثر ندرة، حيث تم إنتاج 25 نموذجًا فقط . وفي المملكة المتحدة – إحدى أكبر أسواق TT – حصل المستهلكون أيضًا على الإصدار النهائي الخاص بهم .

يمكن للمرء أن يقول إن TT عززت سمعة Audi باعتبارها العلامة التجارية الألمانية “الرائعة” إلى جانب مرسيدس وبي إم دبليو الرياضية. يمكن القول إنها واحدة من أكثر المركبات شهرة في العالم، وستكون الطرق أقل أناقة بدونها. ومع ذلك، لا تزال هناك فرصة ضئيلة لإحيائها في عصر الكهرباء .

قبل أن يتم طرحها ، أنتجت TT حصتها من الإصدارات النهائية في عدد من الأسواق الإقليمية. وبتقاعد Audi TT يبدأ فعليًا الزوال التدريجي للمحرك ذو الخمس أسطوانات، والذي لا يزال متاحًا في طرازي RS3 وRS Q3. . وقد، تم تقديم السيارة الرياضية بمحرك أكبر حيث كان الجيلان الأولان متاحين بمحرك VR6.

هل يمكن عودة TT كهربائية

وفيما يتعلق بما يخبئه المستقبل، فقد أشارت العلامة التجارية الألمانية الفاخرة إلى أن TT يمكن أن تعود يومًا ما كسيارة كهربائية ولكن لم يتم اتخاذ القرار بعد. نأمل أن تظل ثنائية الكوبيه والرودستر. ومع ذلك، حتى لا ننسى أنه كانت هناك مفاهيم ذات أنماط مختلفة للهيكل، مثل سيارة السيدان swoopy 2014 TT Sportback والكروس أوفر 2014 TT Offroad

الجيل الأول من أودي

تم إطلاق الجيل الأول من TT – النوع 8N – رسميًا في عام 1998 كسيارة كوبيه 2+2، ولم يكن ذلك خروجًا كبيرًا عن الدراسة. بالمقارنة مع معاصريها من مرسيدس بنز وبي إم دبليو في ذلك الوقت، برزت خطوط أودي المستديرة وأبعادها الممتلئة – التي يشار إليها غالبًا باسم “المستوحاة من باوهاوس”.

وقتها كتبت مختلف وسائل الاعلام المتخصصة أن إنتاج TT عبارة عن مركبة مصممة بشكل جميل وتصبح أكثر إثارة للإعجاب كلما نظرت إليها بشكل أعمق”. “كما لو كان ذلك من شعار Audi رباعي الدائرة، فإن الكثير من التصميم يدور حول موضوع دائري، ويمزج بشكل خيالي بين المظهر الخارجي والداخلي، ويدمج الكثير من اللمسات الذكية في جميع الأنحاء.”

تصميم داخلي مستقبليS

كانت مقصورة أول TT مكانًا مبهجًا ولكنه أيضًا مكان مستقبلي. يمكنك رؤية شكل الدائرة يمتد إلى هنا، كما أن القلنسوة المنخفضة جعلت من السهل الرؤية الخارجية . وكان من اللافت التركيز على استخدام الألومنيوم المنقوش الذي يخفي عناصر التحكم في الصوت. في الداخل، ربما تكون TT هي السيارة الأكثر تصميمًا ببراعة في فئتها. وتكثر اللمسات المبتكرة”. “يتم التقاط المظهر العملي لغطاء فتحة تعبئة الوقود على طراز سيارات السباق في عناصر داخلية مثل ناقل الحركة وعجلة القيادة وفتحات لوحة العدادات وحواف الأبواب. وحتى فتحات إزالة الصقيع التي تشبه الموجة تم دمجها بشكل جمالي في التصميم العام للوحة القيادة “.

متعة القيادة TT

في البداية، تم تقديم TT بمحرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 1.8 لتر، وهو جيد بقوة 180 حصان. كان ناقل الحركة اليدوي بخمس سرعات هو خيار ناقل الحركة الوحيد، ويمكنك تحديد مواصفات سيارة TT الخاصة بك إما بالدفع الأمامي أو بالدفع الرباعي. وفي وقت لاحق، أطلقت أودي نسخة أكثر قوة من نفس المحرك بقوة 225 حصان.لقد كانت القيادة ممتعة جدًا أيضًا: “إنها تتمتع بإحساس خفيف وذكي جعل من التجول عبر الطرق الملتوية أمرًا مثيرًا للغاية،”

قدم نظام التعليق المستقل تمامًا مع مكونات مقتبسة من منصة A3) مستوى مريحًا من المرونة والاستجابة . وبينما كان التوجيه بالجريدة المسننة والبنيون خطيًا ودقيقًا بشكل ممتع، إلا أنه كان يفتقر إلى نوع من الثبات القوي في المركز الذي نفضله. لقد جعل المحرك سريع الدوران صعودًا حتى عند تجاوز حدث قصير، على الرغم من أن تلميحًا لتوجيه عزم الدوران كان واضحًا في طراز الدفع الأمامي أثناء التسارع الشديد. بشكل عام، للتعامل عند الحد الأقصى، من الواضح أن إصدار Quattro كان له الأفضلية، حيث كان يشعرك بمزيد من التثبيت والثقة.”

أودي TT رودستر

وبعد عام واحد فقط، في عام 1999، قامت أودي بقطع سقف سيارة TT وقدمتها لنا باسم TT Roadster، والتي فقدت المقاعد الخلفية. لكنها احتفظت بتصميم الكوبيه الرائع، لدرجة أنه من السهل الاعتقاد بأن TT Roadster تسبق الكوبيه.

ناقل الحركة ثنائي القابض

والجدير بالذكر أن TT كانت أيضًا ثاني سيارة طريق يتم إنتاجها بكميات كبيرة تستخدم ناقل حركة مزدوج القابض على الإطلاق. جاء هذا التغيير في عام 2003 عندما أعطت أودي السيارة خيار ناقل الحركة ثنائي القابض بست سرعات، مع مبدلات الحركة. وفي نهاية المطاف، وصلت TT إلى الأسواق في عام 1999 كنموذج عام 2000، بعد عام من طرحها للبيع في أوروبا. تم بيعها حتى عام 2006. خلال فترة إنتاجها، أفادت أودي أنها صنعت على وجه التحديد 178.765 سيارة كوبيه TT و90.733 سيارة TT Roadster.

الجيل الثاني من أودي TT

على الرغم من أن عناصر الإضاءة التي تم شحذها بشكل ملحوظ، إلا أن صورة ظلية الجيل الثاني النوع 8 2008 TT لحسن الحظ لم تبتعد كثيرًا عن MkI’s المعتقد. تم تصميمها على منصة A3، وكانت أول سيارة أودي تستخدم المخمدات المتكيفة وتقنية القيادة المغناطيسية الخاصة بشركة صناعة السيارات.

إطار أودي الفضائي

اعتمد الجيل الثاني من TT بشكل كبير على الألومنيوم في بنائه أيضًا. في أول مراجعة لمحرك أودي TT كوبيه 2008 أصبح الوزن غير المرغوب فيه، وهو عدو الأداء، ناقصًا بفضل إطار Audi Space Frame الجديد كليًا المصنوع من الفولاذ والألومنيوم والذي يستخدم 69 بالمائة من الألومنيوم، تزن سيارة هذا الجيل أقل بنسبة 48% من الهيكل الفولاذي بالكامل، وفقًا ل Audi ، كما انخفض الوزن الفارغ، الذي تم تخفيضه أيضًا بواسطة نظام تعليق كثيف من الألومنيوم، بنحو 200 رطل، علاوة على ذلك، فإن TT الجديدة أكثر أناقة، وتنزلق عبر الغلاف الجوي بمسافة 0.30 Cd مقابل 0.34 للنموذج القديم.”

محركات الجيل الثاني

جاء سيارة الجيل الثاني من TT مع أحد خيارين للمحرك. الأول كان بقوة 200 حصان، مزود بشاحن توربيني سعة 2.0 لتر وأربع أسطوانات، والثاني بقوة 250 حصان، بسحب طبيعي، سعة 3.2 لتر VR6 ضيق الزاوية V-6. يمكن إقران كلاهما إما بدليل من ست سرعات أو DCT بست سرعات.

بساطة أودي TT

إن الشيء العظيم في التصميم الداخلي للجيل الثاني من TT هو أنه يمكنك رؤية أنه سليل مباشر للأصل. لا يزال الشكل الدائري موجودًا، نظرًا لتصميمه المباشر. كان هذا أيضًا قبل أن يبدأ صانعو السيارات في وضع شاشات المعلومات والترفيه أعلى لوحات القيادة مثل فكرة لاحقة، لذلك يظل خط القلنسوة خاليًا من الفوضى التي أتت بعد ذلك .

لم يمض وقت طويل قبل أن تمنح Audi TT ترقية للأداء في شكل Audi TTS 2009. نظرًا لإنتاجها 265 حصانًا من محركها رباعي الأسطوانات المزود بشاحن توربيني، اعتقدنا أنها ربما كانت أفضل سيارة رياضية من إنتاج أودي في ذلك الوقت – حتى أنها كانت على مسافة قريبة من سيارات بورش المتوسطة . اجمع كثيرون على أن الطراز TTS هو أكثر TT مرونة وأسرع وأكثر تسلية على الإطلاق، ويمكنك ربط الزوايا معًا بطلاقة وحيوية حقيقيتين.

هنا، أخيرًا، TT التي ترسم ابتسامات كبيرة مع أميال سريعة… إن TTS هي سيارة ذات جاذبية كبيرة. فهي سريعة وسهلة القيادة وتتعامل بشكل جيد وتتمتع بثبات مذهل على الطريق. بالإضافة إلى أنها تمتلك، بشكل كبير

أودي تثبت RS على TT

كان محرك TT RS مزودًا بشاحن توربيني بقوة 340 حصانًا وسعة 2.5 لترًا وخمس أسطوانات . لقد أحببنا ذلك: “النتيجة هي سيارة توفر قدرًا هائلاً من الأمان عند المنعطفات”، وتدفع المزيد من القيادة إلى “الإطارات الخلفية و تنطلق للخارج.

الجيل الثالث والأخير من أودي TT

في عام 2014، ظهر الجيل الثالث من طراز TT من النوع 8S لأول مرة. ومع ذلك، كانت تبدو تمامًا مثل TT لأن Audi عرفت ألا تفسد أي شيء جيد. صنعت Audi TT كوبيه و رودستر قوة 228 حصانًا من محرك توربيني سعة 2.0 لترًا مضمنًا رباعيًا، وصنعت TTS Coupe 288 حصانًا من مجموعة نقل الحركة المماثلة. أما TT RS، التي تم إيقاف إنتاجها في عام 2022، فقد أنتجت قوة 394 حصانًا من محرك توربيني خماسي الأسطوانات.

TT RS الطبعة التراثية

قامت Audi ببناء 2022 TT RS Heritage Edition التي أثارت الكثير من البهجة بهذا الطلاء الأخضر ، ومن أهم ابتكارات هذا الجيل من سيارة Mk3 TT على سبيل المثال، كانت TT RS أول سيارة تستخدم المصابيح الخلفية OLED في عام 2016. كما ظهرت “قمرة القيادة الافتراضية” من Audi لأول مرة في TT، والتي تضمنت مجموعة معلومات رقمية بالكامل للسائق بدلاً من المقاييس التناظرية.

لقد كانت Audi سخية بما يكفي لإقراضنا سيارة TT Roadster موديل 2023 مؤخرًا، ومن أكثر الأشياء الجديرة بالملاحظة فيها هو تصميمها الداخلي. ولكن ليس فقط بسبب قمرة القيادة الافتراضية. انظر، عندما قفزت سيارة Mk3 TT إلى الساحة منذ ما يقرب من 10 سنوات، لم تكن معظم السيارات قد اعتمدت مظهر شاشة المعلومات والترفيه المثبتة أعلى لوحة القيادة. لذا، فإن الاندفاعة النظيفة لم تكن جديدة تمامًا. ومع ذلك، في هذا الجانب من عام 2023، حيث تحتوي كل سيارة وأمها على تلك الشاشة اللاحقة، فإن TT منتعشة.

من المؤكد أن واجهة المستخدم تظهر عمرها، ولكن عندما تفكر في TT في سياق كل شيء آخر، فإنها تبدو غريبة فجأة. كما لو أنها لم تحصل أبدًا على شاشة علوية ولن تفعل ذلك أبدًا.

وغربت شمس TT

وبعد أن تستمر TT في مسارها حتى نهاية هذا العام النموذجي، فلن يكون لها وجود بعد الآن. سوف تختفي خمسة وعشرون عامًا من القيادة المدمجة والأنيقة إلى الأبد، ولكن يمكننا أن نعتبر أنفسنا محظوظين لأننا تمكنا من الاستمتاع بها على الإطلاق.

مثل VW Bug، كانت TT واحدة من تلك السيارات التي يمكن التعرف عليها على الفور، حتى لو لم تكن تعرف شيئًا عن السيارات. وهذا ما جعلها مميزة. وربما لم يسبق لك أن رأيت شخصًا يبدو غير سعيد أثناء قيادة سيارة TT، أليس كذلك؟

إننا نأمل أن يكون لدى أودي شيء ممتع يعوضنا عن TT