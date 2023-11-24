قائمة أفضل الشركات العالمية أداء في 2023 تتصدرها تويوتا

دبي - كتب محمد فتوح - أصدرت شركة Interbrand قائمة أفضل الشركات التجارية العالمية لعام 2023 ، والتي تصنف قوة العلامة التجارية عبر مجالات وقطاعات متعددة. لم يكن الأمر مفاجئًا، أن تكون تويوتا هي شركة صناعة السيارات الأفضل أداءً لعام 2023. بقائمة أفضل الشركات أداء واحتلت شركة السيارات اليابانية المركز السادس بشكل عام، خلف بعض أكبر الشركات في العالم، مثل Google وApple وMicrosoft. .

تويوتا تتصدر قائمة أفضل الشركات العالمية

بقي تصنيف تويوتا دون تغيير عن العام الماضي، حيث تقدر قيمة العلامة التجارية بـ 64.5 مليون دولار. ثاني أفضل صانع سيارات هي شركة مرسيدس بنز، التي احتلت المركز السابع مباشرة خلف تويوتا. تقدمت شركة صناعة السيارات الفاخرة في شتوتغارت مركزًا واحدًا مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت قيمة العلامة التجارية 61.4 مليون دولار.

BMW ضمن ال 10 الأوائل في قائمة أفضل الشركات العالمية

ودخلت ثلاث شركات صناعة سيارات فقط إلى المراكز العشرة الأولى، مع احتلال شركة BMW المركز الأخير. أظهرت العلامة التجارية التي يقع مقرها في ميونيخ تحسنًا ملحوظًا، حيث تقدمت بثلاثة مراكز. تقدر قيمة علامة BMW التجارية بـ 51.1 مليون دولار.

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تسلا في المركز 12 بين الشركات العالمية

ومن بين أكبر 20 شركة، هناك شركة تصنيع سيارات واحدة فقط تدخل القائمة. احتلت Tesla المركز الثاني عشر، وعلى الرغم من عدم وجود أي تحسن، إلا أنها مكانة رائعة لعلامة تجارية لم يسمع عنها أحد منذ 20 عامًا. توضح الدراسة مدى تأثير بعض ماركات السيارات. على سبيل المثال، حصلت تويوتا ومرسيدس بنز على تصنيف أفضل من كوكا كولا ونايكي، في حين تفوقت بي إم دبليو على ماكدونالدز.

إذًا، كيف توصلت شركة Interbrand إلى هذا الاستنتاج؟ وتصنف الدراسة الشركات على أساس ثلاثة معايير. تتناول الدراسة الأداء المالي وتأثير العلامة التجارية على قرار الشراء لدى العميل. وأخيرًا، يقيس المؤشر الثالث قدرة العلامة التجارية على المساعدة في تحقيق أرباح مستقبلية.

كيا في المرتبة 88 وهيونداي 32 وبورش 47

وتشمل شركات صناعة السيارات الأخرى في القائمة هوندا (المرتبة 27)، وهيونداي (32)، وأودي (45)، وبورش (47)، وفولكس فاجن (50)، وفورد (51)، ونيسان (63)، وفيراري (70)، وكيا (88). ).

تويوتا مستمرة في ريادة الشركات

ليس من المستغرب أن نرى تويوتا رائدة في مجال السيارات . تبيع الشركة سياراتها على مستوى العالم ولديها بعض النماذج السائدة الأكثر شهرة، مثل كورولا ، وراف 4، وكامري. إنها قصة مماثلة مع مرسيدس بنز وبي إم دبليو. لقد قدمت كلا العلامتين منذ فترة طويلة سيارات مرغوبة وقامت بتطوير نطاقات طرازات طويلة العمر معروفة حتى للأشخاص الذين لا يستخدمون السيارات.

تسلا شركة حديثة مؤهلة للتقدم

هناك العديد من الملاحظات المثيرة للاهتمام التي يمكن استخلاصها من الدراسة. فورد وتيسلا هما المصنعان الأمريكيان الوحيدان. إن إغفال دودج وشيفروليه يسلط الضوء على وجود العلامتين التجاريتين في السوق العالمية. وفي مكان آخر، تفوقت شركتا بورشه وأودي على شركتهما الأم، فولكس فاجن، ومن المثير للدهشة رؤية مثل هذا التصنيف السيئ للعلامة التجارية البارزة.

سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان سيتم إزاحة تويوتا عن عرشها أم لا. ونظرًا للتقدم الملحوظ الذي حققته في السنوات القليلة الماضية، فلن نتفاجأ إذا كانت شركة Tesla هي الشركة المؤهلة للتقدم .

تويوتا على العرش

حافظت تويوتا على ثبات المبيعات العالمية وزادت الإنتاج الإجمالي في عام 2022، مما منحها ريادة كأكبر صانع للسيارات في العالم. وأعلنت الشركة عن مبيعات عالمية بلغت 10,483,024 العام الماضي، بانخفاض 0.1 في المائة – تشمل 9,566,961 مبيعات من تويوتا، و766,091 من دايهاتسو، و149,972 من شاحنات هينو.

5.3 زيادة في الإنتاج العالمي لتويوتا

وفي الوقت نفسه، أنهى الإنتاج العالمي عام 2022 عند 10,610,604 مركبة عبر ماركات تويوتا (9,026,713)، ودايهاتسو (1,408,795) وهينو (175,096) – بزيادة قدرها 5.3 في المائة على الرغم من استمرار الطلب في تجاوز العرض. وتجاوز الإنتاج خارج اليابان (6,957,592 وحدة، بزيادة 12.5 في المائة) الإنتاج داخل اليابان (3,653,012 وحدة، بانخفاض 6.2 في المائة) – مع تضرر السوق المحلية بشدة بسبب الرياح المعاكسة.وتحدثت تويوتا بالفعل عن السعي لزيادة أخرى في الإنتاج تصل إلى 15 في المائة هذا العام، لتتصدر قوائم الانتظار.

تويوتا تتفوق على مجموعة فولكس فاجن

على الرغم من تأثير نقص إمدادات قطع الغيار الناجم عن انتشار كوفيد-19، وزيادة الطلب على أشباه الموصلات، وعوامل أخرى، ارتفع الإنتاج العالمي على أساس سنوي نتيجة لزيادة القدرة وتحسين الإنتاج في أمريكا الشمالية وآسيا ووسعت مجموعة تويوتا تقدمها على أقرب منافسيها مجموعة فولكس فاجن، التي أعلنت عن انخفاض بنسبة 7.0 في المائة في مبيعات عام 2022 عبر علاماتها التجارية التي لا تعد ولا تحصى إلى 8,262,800 وحدة.

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