استدعاء رانجلر XE4 وأستون مارتن تتمسك بمحرك V12

دبي - كتب محمد فتوح - من آخر الأخبار المهمه قرار شركة جيب باستدعاء أكثر من 30 ألف وحدة من سيارة رانجلر الهجينة في الولايات المتحدة وخارجها . ويأتي قرار جيب بعد شكاوى مثبتة بحدوث حرائق بالسيارة رانجلر . وعلى صعيد آخر فإن شركة أستون مارتن لاتخطط لاستبدال محرك DBS ذو 12 أسطوانة رغم تحول الكثير من الشركات للسيارات الكهربائية ..

استدعاء أكثر من 30 ألف سيارة رانجلر 4xe الهجينة

أما فيما يتعلق بقرار الاستدعاء الذي أشرنا اليه بالمقدمة فقد قررت شركة Stellantis إجراء تحقيق داخلي اكتشف ثمانية حرائق في المركبات بين مالكي سيارة Wrangler 4xe. كانت جميعها متوقفة عن العمل، في حين كانت ستة من سيارات الدفع الرباعي الهجينة هذه تعمل على شحن حزم البطاريات التي تبلغ طاقتها 17.4 كيلووات في الساعة.

استدعاء 32,125 جيب رانجلر خوفا من حرائق متوقعه

تعترف شركة جيب بوجود خطر حقيقي للحريق، ولهذا السبب تقوم بإصدار استدعاء في الولايات المتحدة. ويؤثر على ما يقدر بنحو 32,125 مركبة من طراز 2021 إلى 2024. فقط سيارة Wrangler 4xe هي التي تتأثر بالاستدعاء، وقبل إصلاح المركبات، تقول جيب إن مالكيها لا يزال بإمكانهم قيادتها. ومع ذلك، يُنصح الناس بعدم فرض رسوم عليهم

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قرار استدعاء رانجلر يشمل سيارات داخل وخارج أمريكا

بالإضافة إلى ذلك، من الأفضل إيقاف سيارة الطرق الوعرة الهجينة بعيدًا عن السيارات والمباني الأخرى. يتكون الإصلاح من مراجعة البرنامج، لكن جيب ستقوم أيضًا باستبدال البطارية إذا لزم الأمر. وتقدر شركة جيب أن 1% من السيارات التي سيتم استدعاؤها قد تعاني من هذه المشكلة، أي حوالي 321 مركبة. وبصرف النظر عن 32,125 وحدة تم استدعاؤها في الولايات المتحدة، فإن 3,856 نموذجًا آخر من طراز Wrangler 4xe ستحتاج إلى هذا الإصلاح في كندا، بالإضافة إلى 9,249 مركبة خارج أمريكا الشمالية.

مراجعة شاملة لرانجلر 4xe

عدد قليل من المركبات حققت المكانة التي حققتها سيارة جيب WRANGLER ان سيارة جيب الشهيرة هي سليل مباشر للمركبة العسكرية التي عملت خلال الحرب العالمية الثانية، واليوم، يُنظر إليها على نطاق واسع من بين أكثر سيارات الطرق الوعرة قدرة على الإطلاق. كان طراز 4xe هو أول سيارة هجينة تعمل بالكهرباء من جيب عندما ظهرت لأول مرة في عام 2021، وسيجلب هذا العام تحسينات ملحوظة .

السيارات المنافسة لجيب رانجلر

على الرغم من عدم وجود نوع هجين من منافس WRANGLER المباشر، فورد برونكو، إلا أن بعض المشترين قد يفكرون في سيارات الدفع الرباعي الأخرى مثل Toyota RAV4 Prime أو Kia Sorento Plug-in أو سيارة جيب Grand Cherokee 4xe . ومع ذلك، لا تتمتع أي من هذه المركبات بشعبية مثل سيارة الجيب؛ تعد Wrangler 4xe السيارة الهجينة الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة.

جديد جيب رانجلر 4xe

– شبكة أمامية منقحة ذات سبع شرائح

– حزمة بطارية Power Box المتوفرة

– أكثر بأسعار معقولة للمبتدئين Sport S 4xe

– تصميم روبيكون X المثالي للطرق الوعرة

– شاشة معلومات وترفيه قياسية تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة

– نظام Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكي في جميع الطرازات

– وسائد هوائية جانبية جديدة للصف الأول والثاني

– ونش التحذير المتوفر في المصنع

– المحور الخلفي دانا كامل التعويم لروبيكون

– يعتبر نظام تثبيت السرعة التكيفي والتحذير من الاصطدام الأمامي قياسيين

– هوائي الراديو مدمج الآن في الزجاج الأمامي

– تتوفر مسارات للملاحة على الطرق الوعرة مع أدلة مسارات للطرق الوعرة

جيب رانجلر بخيارات تخصيص متنوعة

يتحدث تصميم جيب النفعي الذي يشبه الصندوق بشكل لا لبس فيه عن مهمتها، وكل هذا العرض مدعوم بقفل التروس التفاضلية، وفصل القضبان المضادة للدوران، والمحاور الصلبة. هناك عدد قليل من المركبات التي تقترب من مجموعة مهارات الزحف على الصخور والتهام الطرق والهبوط البري في سيارة WRANGLER. تعد سيارة جيب طويلة المدى أيضًا من بين أكثر منصات التعديل شيوعًا، نظرًا لخيارات التخصيص الواسعة المتوفرة في السوق وما بعد البيع.

جيب رانجلر بمجموعة دفع هجينية

على الرغم من أن بعض المشترين قد ينجذبون إلى بساطة المدرسة القديمة لسيارة جيب V-6، إلا أننا معجبون بشكل عام بمحرك الدفع الهجين الإضافي لسيارة 4xe. نحن نقدر عزم الدوران المنخفض الفوري ونطاق النظام الكهربائي البالغ 21 ميلًا، كما أن الوزن الزائد يقلل من مركز ثقل رانجلر للمساهمة في بعض الاستقرار

سيارة الطرق الوعرة

بالإضافة إلى ذلك، نحن نحب أن يعمل المحرك من خلال نظام الدفع الرباعي، مما يعني أن سيارة 4xe قادرة تمامًا على السير على الطرق الوعرة باستخدام طاقة البطارية كما هو الحال مع تشغيل المحرك. ومع ذلك، فقد لاحظنا شعورًا غريبًا بالفرامل عند السرعات المنخفضة، وتتلاشى مكاسب الكفاءة التي حققتها السيارة الهجينة القابلة للشحن مقابل سيارة WRANGLER الغازية العادية إذا لم تقم بإعادة شحنها.

سلبيات جيب رانجلر

تأتي قدرات WRANGLER 4xe رغم كثرتها منقوصة بعض الشيء ، حيث يتطلب المحور الأمامي الصلب نظام توجيه كروي مُعاد تدويره وهو أمر غامض في أحسن الأحوال، وتعاني جودة الركوب من وجود مطاط كبير وثقيل في كل زاوية. وسائل الراحة مثل الشاشة الكبيرة هذا العام ومساعدة السائق السخية تجعل الحياة أسهل، لكن هذا ليس مريحًا على طول الخط . سوف يرى عشاق رانجلر بسرعة عيوب سيارتهم ؛ هناك سبب وراء شعبية هذه الأشياء.

رانجلر XE4 قوة 375 حصانا

تأتي سيارة جيب WRANGLER 4xe موديل 2024 مزودة بشاحن توربيني I-4 سعة 2.0 لتر وزوج من المحركات الكهربائية. بين جميع مصادر الطاقة الثلاثة، يصل خرج النظام إلى قوة هائلة تبلغ 375 حصانًا و470 رطلًا من عزم الدوران، مما يعني أن سيارة 4xe هي الطراز الأكثر عزمًا وأقوى سيارة جيب للطرق الوعرة ما لم ترتقي إلى سيارة روبيكون 392 المتعطشة والمكلفة. لقد اختبرنا وصول سيارة 4xe إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة خلال 6.8 ثانية.

أستون مارتن تحتفظ بمحرك ICE

فقًا لتقرير جديد من أوتو كار ، سيحتفظ خليفة DBS بسيارة ol’ ICE الكبيرة أثناء انتقالها من سيارة سياحية كبيرة إلى سيارة خارقة كاملة المواصفات.

وقال ماريك ريشمان، كبير مسؤولي الإبداع في أستون مارتن، للصحيفة البريطانية إن استبدال DBS سيكون بسيارة “مختلفة تمامًا”. من السابق لأوانه الحديث عن المواصفات ولكننا سنذكرك أن طرازي 770 Ultimate Coupe و Volante كانا مزودين بمحرك توربو مزدوج سعة 5.2 لتر بقوة 759 حصانًا و664 رطلًا قدمًا.

خطط أستون مارتن بشأن DBS

لن تركب DBS الجديدة منفردة في فئة السيارات الخارقة V12، مع الأخذ في الاعتبار أن بديل فيراري 812 سوبرفاست من المتوقع أيضًا أن يحتفظ بجميع الأسطوانات. مرة أخرى في مايو 2021، أكدت فيراري أن محرك V12 سعة 6.5 لترًا بسحب الهواء الطبيعي سيتم ترقيته إلى ما هو أبعد من 830 حصانًا التي تقدمها 812 كومبيتيزيوني.

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