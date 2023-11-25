دبي - كتب محمد فتوح - إعلان

يعد الجيربوكس أو علبة التروس أحد أهم أجزاء السيارة، وهو المسؤول عن نقل قوة المحرك إلى العجلات، مما يسمح للسيارة بالتحرك. ويوجد نوعان رئيسيان من نواقل الحركة:

ناقل الحركة اليدوي: ويتطلب من السائق تغيير السرعات يدوياً.

ويتطلب من السائق تغيير السرعات يدوياً. ناقل الحركة الأوتوماتيكي: ويغير السرعات تلقائياً حسب سرعة السيارة وضغط السائق على دواسة الوقود.

ويتعرض الجيربوكس الأوتوماتيك لمجموعة من الأعطال، وفيما يلي أهم هذه أعطال القير وأسبابها وحلولها:

6 أعطال الجيربوكس “القير” الأوتوماتيك 3 منهم شائعة

١- صعوبة تعشيق القير

يحدث هذا العطل عندما تضغط على دواسة الفرامل ولا يتم تعشيق القير، وقد يكون السبب في ذلك خلل في حساس دواسة الفرامل أو ضعف في الكلتشات الموجودة في علبة الجير.

٢- تأخر القير في بعض السرعات

يحدث هذا العطل عندما تضغط على دواسة الوقود لتغيير السرعات، وقد يكون السبب في ذلك ضعف في الكلتشات أو تلف في زيت الجير.

٣- عدم تعشيق القير بعد التوقف

يحدث هذا العطل عندما تتوقف السيارة لفترة، وقد يكون السبب في ذلك ارتفاع درجة حرارة الجير بسبب الازدحام أو القيادة في السرعات المنخفضة.

٤- تقطيع في القير والنتعات

يحدث هذا العطل بسبب ارتفاع درجة حرارة الجير، مما يؤدي إلى تقليل لزوجة الزيت وتآكل الأجزاء الداخلية للجير.

٥- عدم استقرار تعليق القير

يحدث هذا العطل بسبب تلف في أجزاء تعليق القير.

٦- تأخير في تغيير السرعات P, R, D

يحدث هذا العطل بسبب تلف في مفتاح تغيير السرعات أو تلف في الواير الذي يربط عصا القير بعلبة الجير.

نصائح للحفاظ على الجير الأوتوماتيك

١ الحرص على مراقبة مستوى زيت الجير وتغييره بشكل دوري. ٢ تجنب القيادة في السرعات المنخفضة لفترات طويلة. ٣ تجنب التوقف المتكرر والانطلاق من الصفر في الأماكن المزدحمة. ٤ عند ملاحظة أي عطل في الجير، يجب التوجه إلى أخصائي صيانة السيارات لإصلاحه.

أغلب أعطال الجير بوكس الأوتوماتيك تحدث بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مما يؤدي إلى تآكل الأجزاء الداخلية للجير. لذلك، يجب الحرص على مراقبة مستوى زيت الجير وتغييره بشكل دوري لتجنب ارتفاع درجة الحرارة.

ويُعد القير أو علبة التروس أحد أهم أجزاء السيارة، وهو المسؤول عن نقل قوة المحرك إلى العجلات. ويوجد نوعان رئيسيان من نواقل الحركة:

ناقل الحركة اليدوي: ويتطلب من السائق تغيير السرعات يدوياً.

ناقل الحركة الأوتوماتيكي: ويغير السرعات تلقائياً حسب سرعة السيارة وضغط السائق على دواسة الوقود.

يتميز ناقل الحركة الأوتوماتيكي بالعديد من المزايا مقارنة بناقل الحركة اليدوي، مثل:

سهولة الاستخدام.

راحة السائق.

توفير الوقود.

ومع ذلك، يتعرض ناقل الحركة الأوتوماتيكي لمجموعة من الأعطال، والتي قد تؤدي إلى تلفه أو تعطله بشكل كامل. كما ذكرنا في التقرير.

حيث يهدف هذا التقرير إلى نشر الوعي بخصوص ناقل الحركة الأوتوماتيكي:

تعريف القارئ بأنواع أعطال الجيربوكس الأوتوماتيكي.

شرح أسباب هذه الأعطال.

تقديم حلول لهذه الأعطال.

يعد هذا التقرير مهمًا لجميع مالكي السيارات، خاصةً مالكي السيارات التي تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي. حيث يساعدهم هذا التقرير على فهم أعطال الجيربوكس الأوتوماتيكي، ومعرفة أسبابها، وكيفية إصلاحها.

يتكون هذا التقرير من ثلاثة أقسام رئيسية، وهي:

القسم الأول : يتناول أنواع أعطال القير الأوتوماتيكي.

يتناول أنواع أعطال القير الأوتوماتيكي. القسم الثاني : يتناول أسباب أعطال القير الأوتوماتيكي.

يتناول أسباب أعطال القير الأوتوماتيكي. القسم الثالث: يتناول حلول أعطال القير الأوتوماتيكي.

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أنواع أعطال القير الأوتوماتيكي

يمكن تصنيف أعطال الجيربوكس الأوتوماتيكي إلى عدة أنواع، وهي:

أعطال ميكانيكية : وهي الأعطال التي تصيب الأجزاء الميكانيكية الداخلية للجيربوكس، مثل: قوابض الجير. تروس الجير. محول عزم الدوران. عمود نقل الحركة.

وهي الأعطال التي تصيب الأجزاء الميكانيكية الداخلية للجيربوكس، مثل:

أعطال كهربائية: وهي الأعطال التي تصيب الأجزاء الكهربائية والالكترونية للجيربوكس، مثل:

وحدة التحكم الإلكترونية للجير. حساسات الجير. الأسلاك الكهربائية.



أعطال زيت الجير: وهي الأعطال التي تنتج عن تلف زيت الجير أو عدم تغييره بشكل دوري.

أسباب أعطال الجيربوكس الأوتوماتيكي

تتعدد أسباب أعطال الجيربوكس الأوتوماتيكي، ومن أهمها:

استخدام السيارة في ظروف قاسية : مثل القيادة في الرمال أو الثلج أو الازدحام المروري الشديد.

مثل القيادة في الرمال أو الثلج أو الازدحام المروري الشديد. عدم تغيير زيت الجير بشكل دوري : حيث يؤدي تلف زيت الجير إلى تآكل الأجزاء الداخلية للجيربوكس.

حيث يؤدي تلف زيت الجير إلى تآكل الأجزاء الداخلية للجيربوكس. قيادة السيارة بشكل متهور : مثل الضغط على دواسة الوقود بشكل مفاجئ أو التوقف المتكرر والانطلاق من الصفر.

مثل الضغط على دواسة الوقود بشكل مفاجئ أو التوقف المتكرر والانطلاق من الصفر. اصطدام السيارة أو تعرضها لصدمات: حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف أجزاء الجيربوكس الداخلية.

حلول أعطال الجيربوكس الأوتوماتيكي

تعتمد حلول أعطال الجيربوكس الأوتوماتيكي على نوع العطل، ومن أهم هذه الحلول:

إصلاح الأجزاء التالفة : وذلك يتم من خلال فك الجيربوكس وإصلاح أو استبدال الأجزاء التالفة.

وذلك يتم من خلال فك الجيربوكس وإصلاح أو استبدال الأجزاء التالفة. تغيير زيت الجير : وذلك يتم من خلال تفريغ زيت الجير القديم وإضافة زيت جديد مطابق للمواصفات.

وذلك يتم من خلال تفريغ زيت الجير القديم وإضافة زيت جديد مطابق للمواصفات. ضبط وحدة التحكم الإلكترونية للجير: وذلك يتم من خلال استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بضبط الجير.

تجنب الأعطال هو أفضل طريقة للحفاظ على الجيربوكس الأوتوماتيكي، وذلك من خلال:

استخدام السيارة في ظروف مناسبة.

تغيير زيت الجير بشكل دوري.

قيادة السيارة بشكل هادئ.

تجنب الاصطدامات أو الصدمات.

وإذا لاحظت أي عطل في الجيربوكس، يجب التوجه إلى أخصائي صيانة السيارات لإصلاحه على الفور، وذلك لتجنب تلف الجيربوكس بشكل كامل.

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