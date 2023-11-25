كوينيجسيج تُشوق لمشاركة CCGT أخيرًا في سباق GT التاريخي

دبي - كتب محمد فتوح - أصدرت كوينيجسيج مقطع فيديو جديدًا يشير إلى أن سيارة السباق CCGT الوحيدة ستحصل أخيرًا على فرصة على مضمار السباق.

في عام 2007، قامت شركة صناعة السيارات السويدية بتطوير CCGT للمنافسة في فئة GT1 المرموقة. ومع ذلك، تبددت آمالها في رياضة السيارات عندما تغيرت قواعد فئة GT1 بعد شهرين من إجراء الاختبارات الرسمية مع الاتحاد الدولي للسيارات.

ونتيجة لذلك، تم تعليق CCGT، وفي نهاية المطاف، تم إيقاف فئة GT1 في عام 2011. ولكن الآن، أصبحت CCGT مؤهلة لسباق GT التاريخي. وكتبت الشركة المصنعة “الآن، في عام 2023، تتأهل CCGT لسباق GT التاريخي، مما يمنحها فرصة للتنافس ضد منافسيها الأصليين”.

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يُظهر الفيديو الذي يحمل عنوان “المطاردة – الأب والأبناء” سيارة CCGT وهي تتسابق على المسار، لتضم إليها لاحقًا كوينيجسيج جيسكو الاستثنائية. ويسمي أحدث إصدار محدود للعلامة التجارية بـ CC850 تكريمًا لـ CC8S الأصلي.

كان من المستحيل على كوينيجسيج تلبية متطلبات نادي السيارات الغربي (ACO). والتي تجبر الشركات المصنعة على تصنيع 350 نموذجًا للطرقات من سيارات المتسابقين سنويًا بدلاً من الشرط الأصلي الذي يتطلب 20 سيارة إنتاج فقط على مدار عدة سنوات، وهو أمر صعب بالنسبة لعلامة تجارية مثل كوينيجسيج المهووسة بكل التفاصيل.

قرارات نادي السيارات الغربي تمنع كوينيجسيج من تحقيق طموحاتها برياضة السيارات

بصرف النظر عن ذلك، قرر نادي السيارات الغربي ACO أن الهيكل الكربوني الأحادي لم يعد مؤهلاً للسباق، مما أدى إلى تحطيم طموحات الشركة في السباق. قامت كوينيجسيج ببناء CCGT مباشرة بما يتماشى مع تلك اللوائح القديمة، لذلك كان من الممكن أن تكون ذات قدرة تنافسية عالية.

في حين أن الشركة لم تقل صراحةً أن CCGT ستصل أخيرًا إلى مضمار السباق، إلا أن اقتراح الإعلان التشويقي بات قويًا. ولكن لايزال الانتظار لرؤية كيف سيعمل الأمر. تم بيع المثال الوحيد في مزاد في وقت سابق من هذا العام وحقق مبلغًا قدره 4.1 مليون دولار، وهو مبلغ مذهل من المال لسيارة لم تشارك في أي سباق رسميًا على الإطلاق.

يشير هذا الفيديو إلى أن المالك الجديد سيدخل السيارة في سباق GT التاريخي، ولكن يبقى أن نرى أين ومتى.

للتذكير، يتم تشغيل CCGT بنفس المحرك الموجود في CCX المخصصة للطرق. ومع ذلك، تم رفع سعة محرك V8 القياسي من 4.7 لترًا إلى 5.0 لترًا، وتم نقل الشواحن الفائقة. طور المحرك ذو السحب الطبيعي أكثر من 600 حصان، وهو أكثر من كافٍ، مع الأخذ في الاعتبار أن وزنه أقل من 1100 كجم.

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