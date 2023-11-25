شاهد باناميرا 2024 بطلاء جديد وخيارات هجينية متعددة

دبي - كتب محمد فتوح - استضافت بورشه العرض العالمي الأول للجيل الثالث من طراز باناميرا اليوم في شنغهاي حيث فاجأت الجمهور المتجمع بالكشف عن سيارة باناميرا فريدة التجهيز والتصميم . تم وصف هذا الطراز التوربيني الجذاب من باناميرا بأنه مشروع فريد من نوعه، وقد تم تطويره من قبل قسم Porsche Exclusive Manufaktur المسؤول عن المركبات المخصصة للغاية. الهدف هو إظهار أن السماء هي الحد الأقصى عند طلب السيارة من خلال برنامج Sonderwunsch الألمانية لـ “طلب خاص .

خيارات طلاء باناميرا المزدوج

على الرغم من أن سيارة Panamera هذه من الناحية الفنية هي سيارة لمرة واحدة، إلا أن بورشه تروج لـ “خيارات غير محدودة” للطراز الجديد، لذلك من الناحية النظرية، يجب أن تكون قادرًا على طلب واحدة مثل هذه تمامًا. إنه يرتدي طلاءًا فاخرًا ثنائي اللون يعتمد على لون Leblon Violet Metallic الأساسي الذي يحتوي على ظل بنفسجي مع لمسات كستنائية خفية. كما لو أن ذلك لم يكن ملفتًا للنظر بدرجة كافية، فإن الطبقة الشفافة تتميز برقائق متبخرة من الذهب الحقيقي.

باناميرا تتجمل بهندسة لونية رائعة

تم تشطيب الجزء السفلي من الجسم باللون الأسود الصلب. ويفصل بين اللونين خط جانبي مطلي باللون Avium Metallic. لم يتم استخدام هذا اللون الجديد من قبل، كما تم تطبيقه على إطارات النوافذ الجانبية وكذلك على العجلات ذات القفل المركزي مقاس 21 بوصة. ولإبراز المظهر ثنائي اللون، قامت بورشه بطلاء الأجنحة وعتبات الأبواب باللون الأسود الصلب، كما طبقت لونًا داكنًا على الأضواء والنوافذ. تقريب التغييرات هي أطراف العادم الرباعية البرونزية.

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باناميرا Turbo Sonderwunsch سيارة فريدة

السبب وراء عدم مشاركة Zuffenhausen لأي صور للمقصورة الداخلية هو أن مقصورة Panamera Turbo Sonderwunsch لن يتم الانتهاء منها حتى العام المقبل. ستكون هذه السيارة الفريدة بمثابة عرض لأولئك الذين يرغبون امتلاك سيارة فريدة من نوعها بغض النظر عن تكلفتها العالية .

سعر باناميرا باناميرا Turbo Sonderwunschيبدأ من 100 ألف دولار

وفي هذه الأثناء، تقبل بورشه بالفعل طلبات شراء سيارة Panamera الجديدة في الولايات المتحدة حيث يبدأ سعرها من 99.900 دولار. هذا هو سعر طراز الدفع الخلفي قبل رسوم الوجهة والمناولة الإلزامية البالغة 1650 دولارًا. يبدأ سعر سيارة Panamera 4 ذات الدفع الرباعي من 106.900 دولار، ومن المقرر أن يصل كلاهما إلى التجار في الربيع المقبل. سيتم الكشف عن تفاصيل الأسعار والتوفر لسيارة Panamera Turbo E-Hybrid في وقت لاحق.

باناميرا 2024 بتفاصيل مثيرة

على الرغم من أن سيارتي ماكان وكاين تهيمنان على مخططات مبيعات بورشه، إلا أن الطلب على Panamera يظل قوياً بما يكفي لتبرير طراز جديد. وقد تعرض الجيل الثالث لحملة تشويقية واسعة النطاق في الأشهر الأخيرة، لكن كل ذلك ينتهي اليوم مع العرض العالمي الأول. لقد رأينا بالفعل التصميم الداخلي المحدث بالكامل ، والآن القطع النهائية من التمويه على وشك الانحسار للكشف عما نعتقد أنه سيكون تصميمًا خارجيًا متطورًا.

باناميرا بخيارات هجينة

أصبحت Panamera 2024 أكثر كهربة من أي وقت مضى، وقد تم التأكيد بالفعل على أنها توفر الاختيار بين أربعة محركات هجينة. ستحصل المتغيرات التي تحمل علامة E-Hybrid على حزمة بطارية أكبر بقدرة 25.9 كيلووات في الساعة لتوفير نطاق كهربائي أكبر، وسيكون هناك أيضًا محرك كهربائي أكثر قوة مدمج في علبة التروس الأوتوماتيكية ثنائية القابض ذات الثماني سرعات. في أقوى صوره عند الإطلاق، سيدفع الجيل الجديد بقوة 650 حصانًا من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر يعمل بمحرك كهربائي.

بورشة وتنوع جديد للمحركات بين باناميرا وكايين

سيتم تزويد بعض طرازات Panamera بالكهرباء بينما سيتخطى البعض الآخر التهجين، مما يمنح العملاء عدة إصدارات للاختيار من بينها. في الخيارات الأعلى ، من المحتمل أن يكون هناك محرك Turbo S E-Hybrid مع بعض القوة الجادة بالنظر إلى أن كايين التي تتصدر المجموعة تتمتع بقوة هائلة تبلغ 729 حصانًا.

تشطيبات خاصة لطراز باناميرا توربو نايت

سترتدي طرازات Turbo شعار بورشه المحدث الذي يتميز بلمسة نهائية رمادية خاصة يطلق عليها اسم “Turbonite” لتمييزها عن الطرازات الأقل. ونعلم أيضًا أن المهندسين عملوا على تحسين نظام التعليق الهوائي باستخدام ممتصات الصدمات ثنائية الصمامات التي تستفيد من الضغط والارتداد المستقلين. وبتكلفة إضافية، سيتمكن العملاء من اختيار التحكم النشط بالمخمد.

آخر باناميرا بمحركات احتراق

ومع تقديرات بورشه بأن السيارات الكهربائية ستشكل أكثر من 80 بالمائة من عمليات التسليم السنوية بحلول عام 2030، فهذا يعني فعلياً أن هذه ستكون آخر Panamera بمحركات الاحتراق. وهذا أمر منطقي بالنظر إلى أن الجيل التالي من سيارات ماكان وكايين ،وكايمان وبوكستر قد تم بالفعل تأكيد أنها نماذج للسيارات الكهربائية فقط. لن يتم تقديم سيارة الدفع الرباعي الأكبر حجمًا ذات الثلاثة صفوف والتي ستأتي في النصف الثاني من العقد بمحركات احتراق أيضًا.

بورشة باناميرا 2024 مظهرا وجوهرا

يشهد الجيل الثالث من سيارة بورش Panamera سيدان إصلاحًا شاملاً ، ولقد ألقينا بالفعل نظرة مبكرة على المقصورة الداخلية للجيل الثالث من سيارة بورش Panamera سيدان الفاخرة عالية الأداء والتي تم تجديدها بشكل كبير، ونعلم أن طراز Turbo E-Hybrid سيحصل على حزمة تجهيزات جديدة تمامًا، والتي ستتوسع لتشمل جميع سيارات بورشه.

الآن، تم أخيرًا رفع الغطاء عن السيارة بأكملها، حيث أصبحت Panamera 2024 هجينة بشكل كبير مع اثنين من إعدادات التعليق الهوائي المتوفرة، وسعر مبدئي مرتفع يعزز السيارة حصريًا في النطاق السعري المكون من ستة أرقام.

الجديد في تصميم باناميرا 2024

قد نعذرك لعدم التمييز الفوري بين Panamera الجديدة والطراز السابق، ولكننا هنا لمساعدتك في ذلك. ويعتمد المظهر الجديد على فتحة شبكية سفلية واسعة ووجه مُعاد تصميمه، مع فتحة هواء جديدة فوق نقطة تركيب لوحة الترخيص الأمامية، مما يوفر سلوكًا أكثر عدوانية قليلاً للسيارة.تم تمديد “الأجنحة” المحيطة بغطاء المحرك فوق كل عجلة أمامية عموديًا للحصول على مظهر أكثر قوة، وسيكون هناك تصميمات جديدة للعجلات ذات القفل المركزي مقاس 21 بوصة متاحة عند الإطلاق (ولكنها ليست قياسية).

وفي الخلف، يتميز باب الفتحة الآن بتصميم نافذة بدون إطار، مثل سيارة بورش تايكان EV سيدان . يفقد شريط الضوء الخلفي شكله المميز على طراز 718 ليتحول إلى شفرة واحدة مستقيمة، كما هو الحال في تايكان.

مقصورة باناميرا 2024

في الداخل، تنمو مجموعة أدوات السائق إلى وحدة مقاس 12.6 بوصة، مع ناقل حركة مُعاد تصميمه مثبت على لوحة القيادة بجوار عجلة القيادة. لقد تحركت فتحات الهواء، وكذلك لوحة التحكم في المناخ. بالنسبة للراكب، هناك الآن شاشة لمس متعددة الوسائط مقاس 10.9 بوصة اختيارية مع إمكانية الوصول إلى تطبيقات نظام Android المستندة إلى السيارة (مثل YouTube وTikTok)، بالإضافة إلى اتصال مقيد للهاتف أو أي جهاز آخر لنقل شاشة الوسائط الخاصة به.

تم تصميم الشاشة بحيث لا يمكن ملاحظتها من منظور السائق لتجنب تشتيت الانتباه أثناء الحركة. سيتم تقديم أحدث طرازات Panamera Turbo E-Hybrid، وجميع طرازات بورشه “Turbo” من الآن فصاعدًا، مع مجموعة تفاصيل جديدة “Turbonite” ، والتي تتضمن شعار العلامة التجارية باللونين الرمادي والأسود على غطاء المحرك والعجلات ( والداخل)، مع قطع تزيين باللون الرمادي الساتان على الجزء الخارجي بما في ذلك الشفرات الهوائية، وتزيين النوافذ، والشارات الخلفية. هناك أيضًا تصميمات فريدة للعجلات وخياطة داخلية متباينة وأحزمة أمان فريدة والمزيد.

اعدادات قيادة باناميرا

ستأتي جميع طرازات باناميرا 2024 عند الإطلاق مزودة بأنظمة تعليق هوائي، ولدى بورشه خياران من الاعدادات . الأول، الإعداد القياسي هو نظام تعليق ثنائي الصمامات، يفصل بين التحكم في الضغط والارتداد للمخمد. يمنح نظام Porsche Active Suspension Management للسائق التحكم في الإعدادات للضبط بين الإعدادات المريحة والرياضية.

خيارات التجهيزات في باناميرا 2024

يتوفر كخيار الجيل الجديد من نظام Porsche Active Ride في “نماذج Panamera E-Hybrid”، والذي سيكون مجرد طراز Turbo E-Hybrid الجديد عند الإطلاق. تم تصميم هذا النظام لإبقاء جسم السيارة مسطحًا فوق العجلات في حالة التسارع القاسي أو الفرملة المفاجئة أو عند التدحرج في المنعطفات أثناء القيادة المفعمة بالحيوية. يتم استكمال نظام التعليق الهوائي المكون من غرفة واحدة بممتصات صدمات نشطة جديدة تتصل بمضخة هيدروليكية، والتي تعمل على تقلب حجم المخمدات للتحكم في الضغط بين العجلات وجسم السيارة لتلك “الحالات” المحددة المذكورة سابقًا، مثل الكبح أو المنعطفات، وكذلك التعامل الذكي مع عيوب الطريق.

أنظمة التحكم والاستشعار في باناميرا

أوضحت بورشه في عرض توضيحي أن أنظمة التحكم في باناميرا سريعة ودقيقة الاستجابة، باستخدام بيانات العالم الحقيقي من أجهزة الاستشعار الموجودة في السيارة والتي يمكنها التكيف في الوقت الفعلي مع ظروف الطريق والقيادة المحددة. سيقوم النظام بإمالة السيارة إلى الزوايا “مثل الدراجة النارية”، ودفع السيارة للأمام بزاوية طفيفة تحت الكبح الشديد، ويميل إلى الأمام بالمثل عند التسارع بسرعة، كما يوفر التحكم في ارتفاع ركوب السيارة لسهولة الدخول عند ركنها.

ترك اختبار قيادة قصير في العالم الحقيقي للنموذج الأولي باناميرا Turbo E-Hybrid المجهز بنظام Porsche Active Ride انطباعًا مثيرًا للإعجاب ولكنه مشتت للانتباه في النهاية.

لحسن الحظ، تم ضبط النظام بدقة إلى حد ما، والسيارة ليست في حركة مستمرة – إنه يتدخل بشكل ملحوظ فقط في ظل التسارع والكبح الخطيرين، وغالبًا ما يكون ذلك تحت الكبح، مما يجعل السيارة تبدو وكأنها تتوقف عائمة بينما هي تتحرك للأمام قليلاً. ومع ذلك، لا يبدو أنه يحل حقًا أي مشكلات لا تستطيع السيارة القياسية التعامل معها وكانت في البداية غير مناسبة إلى حد ما، حيث أنك تتوقع رد فعل معين من السيارة وتحصل على شيء آخر، والتي قد تكون أكثر قابلية للتنبؤ بها مع الخبرة

أسعار بورش باناميرا 2024

يبدأ سعر سيارة بورش باناميرا سيدان من الجيل الثالث 2024 من 101.550 دولارًا أمريكيًا بما في ذلك الوجهة وما إلى ذلك، ويأتي سعر باناميرا 4 بسعر 108.550 دولارًا أمريكيًا؛ كلاهما من المقرر أن يصلا إلى صالات العرض في “ربيع 2024”. تحصل كلتا السيارتين الآن على إضاءة مصفوفية LED قياسية، ومفتاح وضع القيادة المثبت على عجلة القيادة، وشاحن هاتف لاسلكي مبرد، ونظام مرشح جديد لجسيمات الهواء. تقول بورشه إن سعر Turbo E-Hybrid (و Active Ride الاختياري، سيتم الإعلان عنه لاحقاً، حين توفره.

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