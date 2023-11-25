خفض جديد بأسعار سيارات تسلا تصل الى 6300 دولار

دبي - كتب محمد فتوح - أسعار

خفضت شركة تسلا أسعار المركبات الجديدة والمركبات ذات الأميال المنخفضة بما يصل إلى 6300 دولار في الولايات المتحدة. تضم تخفيضا أسعار تسلا سيارات Model 3 وModel Y وModel S وModel X المعروضة ، بغض النظر عن مستويات الطرازات. علينا ان نضع في اعتبارنا أن بعض السيارات المعلن عنها عن خفض أسعارها من تسلا هي مركبات تجريبية، وبعضها بمدى سير كبير

تخفيضات أسعار تسلا 3

بدءًا من طراز Tesla Model 3 ، يحصل الطراز الأساسي للدفع الخلفي على خصومات تصل إلى 2700 دولار، مع إدراج السيارة الأكثر بأثمان معقولة بسعر 36260 دولارًا. يشهد الطراز 3 طويل المدى AWD تخفيضات أكبر في التسعيرتصل إلى 3300 دولار في بعض الحالات، حيث تبدأ من 43230 دولارًا.أما بالنسبة للطراز 3 Performance، فإن الخصومات تصل إلى 3700 دولار، ويبدأ التسعير من 47420 دولارًا.

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تخفيضات أسعار تسلا Y تصل الى 3000 دولار

بالانتقال إلى الطراز Y ، يبلغ سعر القطع الأساسي للدفع الخلفي 3000 دولار، مما يعني أنه يمكنك الحصول على واحدة بسعر يبدأ من 40,910 دولار. يشهد الطراز Y Long Range AWD تخفيضًا متوسطًا قدره 2500 دولار، مع إدراج الأمثلة ذات الأثمان المعقولة على موقع Tesla الإلكتروني بدءًا من 46540 دولارًا.

إن الطراز Y Performance الذي يتصدر المجموعة أرخص بما يصل إلى 2700 دولار، حيث تحمل أرخص المركبات المعلن عنها على الموقع سعرًا يبلغ 49870 دولارًا. أخيرًا، يشهد الطراز Y AWD – الذي يحتوي على 4680 خلية بطارية – خصمًا بقيمة 2400 دولار، ولكن هناك مركبة واحدة فقط مدرجة على الموقع بسعر 45350 دولارًا.

خفض أسعار تسلا S تصل إلى 6000 دولار

سيحصل عملاء TESLA على خصومات أكثر أهمية إذا كانوا يبحثون عن مركبات المخزون من الطراز S أو Model X، على الرغم من أنه يجب أن تدرك أن معظم مركبات الطراز S وModel X المدرجة على موقع الويب هي مركبات تجريبية.

تم إدراج الطراز الأساسي S سيدان بخصومات تصل إلى 6000 دولار، مع أفضل عرض قدره 69950 دولارًا، في حين يحصل الموديل S Plaid على خصومات تصل إلى 3300 دولار.

خصومات بأسعار تسلا X تصل الي 6300 دولار

ويشهد الطراز X خصومات تصل إلى 6,300 دولار، مع أثمان منخفضة تصل إلى 75,660 دولارًا، في حين يحصل الطراز X Plaid على خصم يصل إلى 3,800 دولار، بدءًا من 93,190 دولارًا.

من الواضح أن هذه صفقات جيدة ويجب أن تعلم أنها لا تتضمن الائتمان الضريبي الفيدرالي البالغ 7500 دولار والذي تكون جميع سيارات الطراز 3 والطراز Y مؤهلة له. يمكن أيضًا الحصول على حوافز إضافية للعملاء في مختلف الولايات الامريكية ، بالإضافة إلى الإعفاء الضريبي الفيدرالي، مما يعني أنه يمكن الحصول على سيارة Tesla Model 3 RWD بأقل من 30 ألف دولار.

هدف تسلا من وراء الخصومات الشاملة

إذا قررت شراء سيارة تجريبية، فيجب أن تعلم أنها غير مؤهلة للإيجار. من المحتمل أن تكون هذه الخصومات جزءًا من مساعي تسلا لتحقيق عدد قياسي من عمليات التسليم في الربع الرابع من أجل تحقيق الهدف السنوي المتمثل في 1.8 مليون عملية تسليم.

انتاج تسلا من السيارات 2023

أنتجت تسلا 430.488 سيارة في الربع الثالث من عام 2023 ، بانخفاض 10 بالمائة عن الربع السابق ولكن زيادة بنسبة 25 بالمائة على أساس سنوي للشركة.

وأرجعت تسلا الانخفاض المتسلسل في الإنتاج إلى “فترات التوقف المخطط لها لتحديث المصنع”. خلال مكالمة الأرباح الأخيرة، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk أن “عمليات الإغلاق الصيفية” كانت ضرورية لترقيات المنتجات الأخيرة، مثل الطراز 3 المحدث والموديل Y الذي تم الكشف عنه مؤخرًا للسوق الصينية.

انتظار المزيد من سيارات تسلا

وقالت الشركة إنها سلمت 435.059 مركبة في الربع الثالث، بانخفاض قدره 6.6 بالمائة عن الربع السابق ولكن بزيادة قدرها 26.5 بالمائة على أساس سنوي.

أخطأت شركة تيسلا هدف الإنتاج والتسليم الذي حدده مستثمرو وول ستريت، مما دفع حتى بعض المحللين المتفائلين إلى التعبير عن خيبة أملهم. كتب المحلل دان آيفز من Wedbush في مذكرة قال فيها: “باختصار، لم يكن هناك ما يمكن الكتابة عنه في هذه الأرقام، وسيُترك الشارع بانتظار المزيد”.

تسلا تستهدف 1.8 مليون سيارة بنهاية 2023

تحافظ شركة Tesla على هدف إنتاج يبلغ 1.8 مليون سيارة في عام 2023. ومع تقرير اليوم، أنتجت الشركة 1.35 مليون سيارة، مما يعني أنها قطعت حوالي ثلاثة أرباع الطريق إلى هدفها السنوي.

تسلا سايبر ترك في الطريق للتسليم

تقول شركة Tesla انها متأكدة من أن الكثير من الأشخاص سيتابعون للحصول على تحديث بشأن سايبر ترك، والتي كان من المفترض أن تبدأ عمليات تسليمها المحدودة للغاية في الربع الماضي. وقالت الشركة إنه تم التخطيط لحدث التسليم في الربع الثالث، لكن الربع جاء وذهب دون إعلان

بالإضافة إلى الإعلانات حول الطرازين 3 وY المحدثين في الصين فقط (في الوقت الحالي)، أصدرت تسلا أيضًا أخبارًا مفادها تخفيضات سعرية . قامت الشركة بتخفيض أسعار طرازاتها الأساسية من الطرازين S وX، أولاً من خلال تقديم إصدارات Standard Range لكلا السيارتين ثم من خلال التخلص من تلك المتغيرات وخفض أسعار الطرازات طويلة المدى.

زيادة أرباح تسلا وزيادة في خفض الأسعار

من المؤكد أن شركة Tesla قد أجابت على الأسئلة المتعلقة بأسعارها بالتخفيضات التي أعلنت عنها أول امس، بالإضافة إلى المكاسب الأخيرة حول معيار قابس الشحن الخاص بها. المتحولون الجدد إلى معيار الشحن في أمريكا الشمالية الخاص بالشركة يشملون جاكوار لاند روفر وهوندا ، ومن المؤكد أن يأتي المزيد. لكن بعض الشركات مستمرة في الصمود، مثل فولكس فاجن، وهيونداي/كيا، وتويوتا، ولوسيد.

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