شاهد جينيسيس GV70 Overlanding الاختبارية فئة دلتا4×4

دبي - كتب محمد فتوح - دخلت شركة جينيسيس، الذراع الفاخرة لمجموعة هيونداي موتور، في شراكة مع شركة Delta4x4 المتخصصة في الطرق الوعرة، مما أدى إلى ولادة سيارة جينيسيس GV70 Project Overland – كسيارة دفع رباعي فاخرة ذات مع إمكانية الذهاب إلى أي مكان بأناقة. تبدو السيارة جاهزة تمهيدا لاحتفال شركة Delta4x4 بالذكرى السنوية الأربعين لتأسيسها.

جينيسيس GV70 أكثر ملاءمة للطرق الوعرة

تدور الإضافات الموجودة على سيارة جينيسيس GV70 هذه حول أسلوب حياة المغامرة والمغامرين ، و على سبيل المثال، تم زيادة رتفاعها عن الأرض بنحو 50 ملم، مما يوفر مظهرًا أكثر حماسا للطرق الوعرة . المزيد من الخلوص الأرضي يعني أيضًا مواجهة التضاريس الصعبة، تمامًا مثل سيارة فولكس فاجن جولف الجاهزة للطرق الوعرة والتي قام بإنتاجها نفس المتخصصين بهذه النوعية من السيارات

ترقيات شاملة على GV70

تم تحسين قبضة السيارة جينيسيس GV70 على الطرق الطينية والصخور والرمال بشكل أكبر بفضل العجلات الكلاسيكية B-Rugged مقاس 18 بوصة والملفوفة بإطارات كونتيننتال المعقودة لجميع التضاريس. تم أيضًا تحسين الإضاءة الأمامية بفضل مصابيح PIAA المدمجة في السقف والمصابيح المثبتة على الشبكة .

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جينيسيس GV70 بخيارات بنزين وكهرباء

نظرًا لكونها مبنية لأهداف محددة، فإن توسيع قدرات الشحن الخاصة بها أمر بالغ الأهمية. ولهذا السبب حصلت GV70 أيضًا على رف سقف مصمم خصيصًا.

وبخلاف تلك الأجزاء، لم يتم ذكر أي تعديلات تم إجراؤها على مجموعة نقل الحركة الخاصة بها. ولكن للرجوع إليها، تحصل سيارة جينيسيس GV70 إما على محرك بنزين بشاحن توربيني سعة 2.5 لتر، أو محرك V6 سعة 3.5 لتر، أو مجموعة نقل الحركة الكهربائية بالكامل.

جميع إصدارات GV70 بالدفع الرباعي.

مع محرك V6 المتطور، يمكن لـ GV70 جينيسيس توليد ما يصل إلى 375 حصانًا و391 رطلًا من عزم الدوران. إنها ليست الأقوى في فئتها نظرًا لوجود سيارة مرسيدس-بنز GLC 43 بقوة 416 حصانًا، ولكن هذا يكفي للإثارة في الصحراء.

GV70 Project Overland بمعرض Essenأول ديسمبر

لسوء الحظ، من غير المرجح أن يتم إنتاج سيارة جينيسيس GV70 الاختبارية ذات المظهر العدواني قريبًا. بعد كل شيء، الوقت ينفد بالنسبة للإصدار الحالي من GV70، حيث تعمل Genesis بالفعل على نموذج محدث . ولكن إذا كنت تريد رؤية الإصدار الجديد ، فسيتم عرضها في معرض Essen للسيارات في ألمانيا في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر 2023.

جينيسيس تفتح آفاقًا جديدة في قطاع الطرق الوعرة

منذ ظهورها لأول مرة، كانت سيارة جينيسيس GV70 واحدة من أفخم منتجات مجموعة هيونداي موتور. على الرغم من أن العلامة التجارية تعمل بالفعل على نسخة محدثة من الكروس أوفر ، إلا أنها ليست سيارة قديمة بأي حال من الأحوال. قبل أن يصبح الطراز المحسن جاهزًا للطرح، تفتح جينيسيس آفاقًا جديدة في قطاع الطرق الوعرة مع الظهور الأول لسيارة جينيسيس GV70 البرية التي تم تصميمها وتصنيعها بالتعاون مع شركة دلتا المتخصصة في الطرق الوعرة. في الوقت الحالي، هذا مجرد مفهوم.

ما الذي أضافته دلتا على جينيسيس GV70

تم إنشاء GV70 Project Overland للاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس دلتا، وهو نموذج أولي يحول السيارة الكروس أوفر الفاخرة إلى آلة أكثر قدرة دون الحاجة إلى إجراء تعديلات عميقة على الهيكل. ومع ذلك، بفضل ترقية نظام التعليق، أصبحت السيارة الآن أعلى بمقدار بوصتين تقريبًا من الأرض وتتمتع بوقفة أوسع قادمة من مجموعة العجلات السوداء Classic B Rugged مقاس 18 بوصة والمجهزة بإطارات Continental ATR. يقع هذا الإعداد تحت أقواس العجلات الممتدة.

جينيسيس GV70 سيارة مغامرات بالتعاون مع دلتا

لمزيد من تعزيز مظهر الطرق الوعرة، توجد مجموعة من مصابيح PIAA الإضافية المثبتة على السطح، بالإضافة إلى مصابيح Baja Style المدمجة في الشبكة. بالنسبة لأولئك الذين يمنحون الأولوية لحمل المعدات الأساسية لمغامراتهم، يوجد رف سقف مصمم خصيصًا يوفر نقاط ربط آمنة. المتحمسون والمتفرجون الفضوليون مدعوون على حد سواء لتجربة مشروع GV70 Overland بشكل مباشر في معرض Essen للسيارات في ألمانيا في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر.

واجهه أمامية محدثة للكروس أوفر GV70

ومن المثير للاهتمام، أنه يمكنك العثور على مفهوم جينيسيس القادم معروضًا في جناح Continental أما بالنسبة لسيارة GV70 المحسنة التي ذكرناها سابقًا، فإننا نتوقع أن تحصل السيارة الكروس أوفر على واجهة أمامية محدثة مع مصابيح أمامية جديدة تشبه G90 وشبكة مبرد محدثة في الطرازات التي تعمل بالاحتراق.

ويبدو من المحتمل حدوث تغييرات بصرية أخرى، وقد تكون هناك أيضًا تحسينات داخل المقصورة. يشاع أن GV80 الأكبر والأكثر تكلفة سيحصل على شاشة OLED منحنية عملاقة مقاس 27 بوصة وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان سيتم ترقية الطراز الأصغر أيضًا بتصميم جديد للوحة القيادة.

جينيسيس GV70 2024

أما عن سيارة GV70 العادية ن فعلى الرغم من أنها تبدأ بسعر أقل من العديد من منافسيها، إلا أنه لا يوجد شيء من الدرجة الثانية في موديل 2024. تتميز سيارة الدفع الرباعي المدمجة هذه بالفخامة بشكل أفضل من أودي Q5 و BMW X3 ، كما أنها توفر سلوكًا متوازنًا على الطريق – مع قيادة أكثر سلاسة من فئة مرسيدس بنز GLC وفولفو XC60 .

في حين أن هؤلاء المنافسين يتفوقون على جينيسيس عندما يتعلق الأمر بالتعرف على الاسم، فإن GV70 فاخرة بشكل مثير للإعجاب، مع تصميم أنيق وقائمة كاملة من ميزات الراحة والتكنولوجيا. يعد المحرك ذو الأربع أسطوانات المزود بشاحن توربيني قياسيًا، ولكن محرك V-6 التوربيني المزدوج الأكثر قوة يعد اختياريًا؛ كلاهما يوفر الكثير من المرح ويأتي مع نظام الدفع الرباعي وناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات. كان لدينا سيارة GV70 تعمل بمحرك V-6 لإجراء اختبار طويل الأمد حيث أنهينا مسافة 40 ألف ميل دون أي شيء تقريبًا سوى الثناء عليها.

جديد GV70 2024

تحصل طرازات GV70 2.5 T على عجلات جديدة مقاس 19 بوصة ومكابح مطورة بشكل قياسي بدءًا من طراز عام 2024. كما يأتي طراز 2.5T Sport Prestige مزودًا بمقاعد أمامية مهواة، وظلال يدوية لنوافذ الأبواب الخلفية، ونظام ستيريو Lexicon المتميز، وميزة ركن السيارة عن بعد. تحصل جميع طرازات 3.5T على نظام محسّن لتجنب الاصطدام بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة التكيفي مع ميزة توسيط المسار وشبكة Wi-Fi على متن الطائرة. يتلقى طراز 3.5T Sport Advanced مجموعة جديدة من العجلات مقاس 21 بوصة.

ترقيات جينيسيس GV70 2024

من المؤكد أن الترقية إلتى تضاف على الطراز المتقدم من GV70 2024 تحمل قيمة أكثر من السعر المطلوب للسيارة. تتضمن االترقيات إضافة تنجيد جلدي، وإضاءة محيطة داخلية، وعجلة قيادة مُدفأة، ومجموعة من ميزات مساعدة السائق، بما في ذلك ميزة ركن السيارة ذاتيًا عن بُعد.

يتضمن الطراز Advance تحسينات من طراز Select أيضًا، بما في ذلك عجلات مقاس 19 بوصة، وفتحة سقف بانورامية، ونظام استريو Lexicon مكون من 16 مكبر صوت. يعتبر محرك التوربو سعة 2.5 لتر رباعيًا مفعمًا بالحيوية، ومحرك V-6 مزدوج التوربو سعة 3.5 لترًا سريع بشكل مثير للإعجاب، وكلاهما تم تحسينهما في تشغيلهما.

مقصورة جينيسيس GV70 2024

يعتبر تصميم مقصورة GV70 أكثر جرأة من تصميم شقيقتها الأكبر GV80؛ نحن نحب الطريقة التي تنتقل بها الخطوط الخارجية الشاملة إلى الداخل للحصول على مظهر متماسك. تصطف المواد الجميلة في الداخل، كما يبدو مقبض ناقل الحركة الزجاجي المخرش فاخرًا. الشكوى الشائعة حول سيارة السيدان G70 هي مقعدها الخلفي الضيق، وبينما تتمتع GV70 بمساحة أكبر لتقدمها ومساحة إضافية للأرجل لركاب المقعد الخلفي، إلا أنها لا تزال غير فسيحة بشكل خاص.

سعة الشحن أكثر سخاءً؛ قمنا بوضع سبع حقائب يد خلف المقاعد الخلفية و22 حقيبة إجمالاً مع تخزين المقاعد الخلفية. وهذا أكثر مما نلائمه في Audi Q5 ولكنه أقل من المتوفر في Lexus RX

المعلومات والترفيه والاتصال في GV70

تتبنى سيارة GV70 نظام المعلومات والترفيه الخاص بها من السيارة الأكبر حجمًا GV80 SUV ، مما يعني شاشة عرض معلومات وترفيه كبيرة وعريضة تنبثق من لوحة القيادة مع وحدة تحكم بعجلة النقر مثبتة على الكونسول المركزي. تعد Apple CarPlay وAndroid Auto ونقطة اتصال 4G LTE Wi-Fi كلها ميزات قياسية. يتوفر نظام استريو Lexicon المتطور كخيار. لقد وجدنا أن مقبض التحكم في نظام المعلومات والترفيه الدوار الموجود على الكونسول الوسطي يقع بالقرب من مقبض التحكم في ناقل الحركة الدوار لدرجة أنه أحيانًا نغير محطة الراديو عند ممارسة التنقيل من ترس الى آخر.

ميزات السلامة ومساعدة السائق في GV70

تتوفر ميزات مساعدة السائق مثل مكابح الطوارئ الآلية، واكتشاف المشاة، والتحكم التكيفي في السرعة، ومساعدة الحفاظ على المسار. لمزيد من المعلومات حول نتائج اختبار التصادم لسيارة GV70، قم بزيارة مواقع الويب الخاصة بالإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة ( NHTSA ) ومعهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة ( IIHS ). . تشمل ميزات السلامة الرئيسية مكابح طوارئ أوتوماتيكية قياسية مع اكتشاف المشاة ، تحذير قياسي من مغادرة المسار مع مساعدة الحفاظ على المسار ، نظام تثبيت السرعة التكيفي المتوفر مع ميزة التركيز على المسار

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