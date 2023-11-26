الصف الثالث الأكثر رحابة في أهم 10 سيارات دفع رباعي

دبي - كتب محمد فتوح - يظل الصف الثالث من المقاعد في سيارات الدفع الرباعي ذو اهمية خاصة تتوقف على مدى رحابته. أهمية رحابة الصف الثالث من المقاعد ترتبط بالكثير من المهام بدءًا من مشاركة السيارات والتسوق وحتى الرحلات البرية الخارجية لجميع أفراد العائلة، تعد سيارات الدفع الرباعي التي تتمتع بالصف الثالث للمقاعد نماذج أكثر تنوعًا تناسب تقريبًا كل حالات الاستخدام العادية وغير العادية وتعد بمزيد من القدرات في جميع المواسم. الاهتمام بالصف الثالث من المقاعد تتجه إليه أكثر العائلات الكبيرة ، كثيرة التنقل والرحلات ، وهذا ماجعل السيارات المجهزة بالصف الثالث محل اهتمام كصير من العملاء .

الدفع الرباعي مقارنة بالميني فان

في حين أن سيارات الدفع الرباعي ذات الثلاثة صفوف بدأت في التغلب على شعبية سيارات الميني فان، إلا أنها لا تزال غير متطابقة معها في مستويات المساحة ، حيث أن الصف الثالث لديها عادةً ما يقدم بعض التنازلات، وهذا واضح بشكل خاص في النماذج المدمجة ومتوسطة الحجم. ونتيجة لذلك، لا يتمكن ركاب الصف الثالث، وخاصة البالغين، من الجلوس بشكل مريح، ويصبح ذلك مشكلة بشكل رئيسي في الرحلات الطويلة.

في أغلب الأحيان، يكون السبب الرئيسي وراء الانزعاج في سيارات الدفع الرباعي ذات الثلاثة صفوف هو عدم وجود مساحة كافية للأرجل في الصف الأخير. ومع ذلك، لم يتم تصميم جميع سيارات الدفع الرباعي ذات الثلاثة صفوف بنفس الطريقة، بل إن بعضها يحتوي على صفوف ثالثة واسعة جدًا. وهذه قائمة بأهم 10 سيارات دفع رباعي بثلاثة صفوف للمقاعد ، مع تميز كبير لرحابة الصف الثالث .

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10 – شفروليه سوبربان : مساحة الأرجل بالصف الثالث 36.7 بوصة

لقد كانت شيفروليه سوبربان بمثابة اسم مألوف لسيارات الدفع الرباعي الأمريكية منذ ما يقرب من تسعة عقود. لقد صمدت سيارات الدفع الرباعي المعتمدة على الشاحنات أمام اختبار الزمن من خلال إعطاء الأولوية لجانبين حاسمين في سيارات الدفع الرباعي – أقصى مساحة للركاب وقدرات الخدمة الشاقة، مثل القطر، على سبيل المثال.

تتوفر سوبربان حاليًا في جيلها الثاني عشر بثلاثة تصميمات مختلفة للمقاعد ويمكن أن تستوعب سبعة أو ثمانية أو تسعة ركاب بفضل الصف الثالث للمقاعد . ليس من المستغرب أن يكون طرازًا غير مكهرب بالكامل، على الرغم من وجود خيار الديزل إذا كنت تسعى إلى اقتصاد أفضل في استهلاك الوقود .

راحة الصف الثالث بالسوبر بان

لا توجد بين سيارات الدفع الرباعي الأخرى ذات الثلاثة صفوف المتوفرة لدى الوكلاء الأمريكيين اليوم ما يوفر مساحة للأرجل في الصف الثالث كبيرة مثل سوبربان. علاوة على ذلك، فإن الوصول إلى الصف الثالث أمر سهل وهناك مساحة كاملة الحجم لراكب بالغ في المنتصف.

حتى لو كان طولك أكثر من ستة أقدام، فستجد نفسك مرتاحًا في الصف الثالث من سوبربان. ومن ناحية أخرى، على صعيد القيادة، فإنك تستطيع أن توفر وظائف القيادة الآلية من المستوى الثاني من جنرال موتورز مع نظام Super Cruise. بالإضافة إلى الراحة الرائعة في الصف الثالث، توفر سوبربان قدرات سحب عالية بشكل استثنائي، لذلك إذا كنت ترغب في قطر المقطورات والقوارب، فلا داعي للبحث أكثر. يبدأ سعر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية الكبيرة من 57.200 دولار (باستثناء رسوم الشحن البالغة 1.895 دولارًا).

9 – GMC يوكون XL : مساحة الأرجل في الصف الثالث: 36.7 بوصة

إن جي إم سي يوكون XL هو ابن عم شيفروليه سوبربان الأكثر رقيًا ويتميز الطراز يوكون XL بتصميم راقي وتصميم داخلي أكثر ثراءً وميزات قياسية أكثرخاصة مع الصف الثالث من المقاعد . يبدأ سعر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الأكثر بهرجة من 62.995 دولارًا (باستثناء رسوم الشحن للوجهة التي تبلغ 1.895 دولارًا) ويصل إلى 100.595 دولارًا (باستثناء رسوم الشحن للوجهة التي تبلغ 1.895 دولارًا) في الطراز الأعلى المتطور .

يتوفر يوكون XL بنفس خيارات المحرك وله نفس الأبعاد الداخلية لسيارة شيفروليه سوبربان. يمنحها مظهرها الخارجي الأكثر حزمًا وتطورًا حضورًا أفضل على الطريق، كما أنها تحتوي على مقصورة أكثر تميزًا، مليئة بميزات أكثر تقدمًا مثل المقاعد الأمامية الكهربائية التي يمكن تعديلها إلى 16 وضعًا مع ميزة التدليك، ونظام صوت Bose بـ 18 مكبر صوت، وديكور خشبي أصلي

8 – جيب واجونير L : مساحة الأرجل في الصف الثالث: 36.6 بوصة

يعد Jeep Wagoneer L هو الخيار الأفضل إذا كان لديك موهبة للمغامرات الخارجية وكثيرًا ما تذهب في رحلات جماعية مثل التخييم وقطع المسافات الطويلة بفضل الف الثالث الرحب بهذه السيارة. سيقدر أولئك الذين يحبون القيادة على الطرق الوعرة بشكل خاص الدور المزدوج الذي تلعبه Wagoneer L في كونها وسيلة نقل فسيحة ومريحة وآلة قوية وقادرة حقًا على السير في أي مكان.

مزايا الراحة بالصف الثالث لواجونير L

توفر Wagoneer L أعلى قدرة سحب في فئتها – 10000 رطل، مما يجعلها الخيار الأفضل لنقل القوارب والمقطورات. بالإضافة إلى المساحة والقدرات، تتميز Wagoneer L بمواد عالية الجودة وجودة بناء رائعة ومجموعة من التقنيات المتميزة. باعتبارك راكبًا في الصف الثالث، ستقدر بشكل خاص وظيفة الاستلقاء الآلي، والتي ستسمح لك بالاستلقاء إلى الخلف والجلوس بشكل أكثر راحة.

يبدأ النطاق السعري من 64.595 دولارًا أمريكيًا (باستثناء رسوم الوجهة البالغة 2000 دولار أمريكي) ويصل إلى 78.895 دولارًا أمريكيًا (باستثناء رسوم الوجهة البالغة 2000 دولار أمريكي).

7 – فورد اكسبديشن ماكس : مساحة الأرجل 36.1 بوصة

تعتبر سيارة الدفع الرباعي الكبيرة من Blue Oval أكثر فخامة في الصف الثالث، حيث يتميز مقعدها الأخير بمسند رأس قابل للطي كهربائيًا أيضًا. في مكان آخر من المقصورة، ستقدر ميزات مثل المقاعد الأمامية مع وظيفة التدليك، ونظام المعلومات والترفيه SYNC 4A مقاس 15.5 بوصة، ووظائف القيادة الآلية من المستوى 2 مع Blue Cruise، والتي قد تكون أفضل من Tesla’s FSD .

إن Expedition Max، مثل Wagoneer L، هو نموذج يعمل بالغاز فقط. إنها جيدة تقريبًا في القطر، فهي قادرة على سحب ما يصل إلى 9000 رطل، وفي طراز Timberline، فهي قادرة تمامًا في مواقف القيادة على الطرق الوعرة أيضًا. تتراوح الأسعار بين 62,590 دولارًا و83,695 دولارًا (باستثناء رسوم الوجهة البالغة 1,895 دولارًا).

6 – فولكس فاجن أطلس : مساحة الأرجل 33.7 بوصة

من هيونداي باليسيد إلى كيا تيلورايد وهوندا بايلوت ، ظهرت العديد من سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم الجديدة أو المعاد تصميمها بالكامل بعد فولكس فاجن أطلس ، ولكن لا شيء يضاهي طراز Chattanooga، الذي تم بناؤه في ولاية تينيسي في مساحة الصف الثالث. جاء الطراز المحسن الذي تم طرحه للبيع في 2023 بتصميم محسّن بشكل كبير مع مظهر مربع وأكثر تطوراً.

تجهيزات فولكس أطلس

تحتوي أطلس الآن على الكثير من الميزات المهمة بشكل قياسى خاصة مع الصف الثالث النموذجي من المقاعد ، بما في ذلك مجموعة أدوات مقاس 10.25 بوصة، ونظام ترفيهي بشاشة تعمل باللمس مقاس 12 بوصة، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام تحكم أوتوماتيكي بالمناخ ثلاثي المناطق، وعجلة قيادة مُدفأة.

باعتبارك راكبًا في الصف الثالث، ستتمكن من شحن هاتفك الذكي بسرعة بقدرة 45 واط وتستمتع بالترفيه طوال الرحلات الطويلة. علاوة على ذلك ، فإن موديل 2024 يوفر واحدة من أفضل مقاعد الصف الثالث في فئتها. تبدأ الأسعار من 37,725 دولارًا أمريكيًا وتصل إلى 52,455 دولارًا أمريكيًا (باستثناء رسوم الوجهة البالغة 1,350 دولارًا أمريكيًا).

5 – تويوتا جراند هايلاندر : مساحة الأرجل 33.5 بوصة

تعد تويوتا جراند هايلاندر أحدث الوافدين بين سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم XL التي توفر صفًا ثالثًا للبالغين. بفضل التصميم المصقول، والتصميم الداخلي الأنيق الذي يوفر الكثير من المساحة ووسائل الراحة مع الصف الثالث من المقاعد، ونظام المعلومات والترفيه الصوتي متعدد الوسائط الأفضل من تويوتا، ليس هناك الكثير مما لا يمكن أن نحبه في محرك هذه السيارة المميزة .

أكثر من المساحة أو التطبيق العملي أو الراحة، فإن كفاءة استهلاك الوقود والأداء تجعل من جراند هايلاندر واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم ذات الثلاثة صفوف في الولايات المتحدة والتي تنعم بما يمكن اعتباره الصف الثالث المثالي للمقاعد .

لا تقدم تويوتا خيارًا واحدًا بل خيارين من مجموعة نقل الحركة الهجينة، وهي 245 تركز على الكفاءة . -وحدة حصانية تنتج ما يصل إلى 36 ميلا في الغالون [مجتمعة (عبر وكالة حماية البيئة )]. ووحدة بقوة 362 حصانًا تركز على الأداء وتوفر 27 ميلا في الغالون [مجتمعة (عبر وكالة حماية البيئة . تتراوح أسعار جراند هايلاندر بين 43,070 دولارًا و58,125 دولارًا ، باستثناء رسوم DPH البالغة 1,395 دولارًا .

4 – دودج دورانجو : مساحة الأرجل 33.5 بوصة

مع الأداء الفائق محرك هيمي SRT Hellcat سعة 6.2 لتر Hemi الذي يولد قوة 710 حصانًا، ونظام تعليق Bilstein النشط، ومكابح Brembo، فإن دودج دورانجو هي الوحيدة من نوعها في هذا القطاع التي تتمتع بمزايا هندسية خاصة . من المحتمل أن يكون طراز عام 2024 هو النداء الأخير لهذه السيارة العائليةالعضلية .

ومن الجدير بالذكر هنا أيضًا أن دورانجو تتمتع بقدرة سحب هي الأفضل في فئتها تبلغ 8700 رطل. إذا كنت لا تزال تفضل الأقراص التناظرية، وأدوات التحكم المادية، والتصميمات الضخمة للوحة القيادة، وكل شيء على الطراز القديم نسبيًا، فستجد نفسك منحاز الى دورانجو.

تتمتع سيارة الدفع الرباعي السريعة بالعديد من الميزات الحديثة، بما في ذلك الصف الثالث المميز من المقاعد ، ونظام ترفيهي Uconnect بشاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة مع Apple CarPlay اللاسلكي وAndroid Auto اللاسلكي، ونظام تحكم أوتوماتيكي بالمناخ ثلاثي المناطق، ومنافذ USB-C. تبدأ الأسعار من 40,640 دولارًا أمريكيًا وتصل إلى مبلغ مذهل مكون من ستة أرقام – 105,810 دولارًا أمريكيًا (باستثناء رسوم الوجهة البالغة 1,595 دولارًا أمريكيًا).

3 – هوندا بايلوت : مساحة الأرجل 32.5 بوصة

تبدو سيارة هوندا بايلوت وكأنها سيارة دفع رباعي قوية تعتمد على الشاحنات، ولكنها ترتكز على منصة أحادية الجسم مما يجعلها نموذجًا مريحًا يركز على الفضاء الداخلي الذي يتقدمه الصف الثالث المميز من المقاعد . تقدم هوندا هذه السيارة في طراز TrailSport شديد الصلابة مع المزيد من الصلابة والقدرة على القيادة على الطرق الوعرة الخفيفة، ولكنها بشكل عام سيارة دفع رباعي ناعمة كالحرير مع محرك V-6 بدون زخرفة تحت غطاء المحرك.

الأبعاد الداخلية

يحتوى الطراز Pilot على مقصورة مبسطة تدور حول المساحة والمرونة والراحة والملاءمة. إحدى أروع ميزات هذا الطراز هي القدرة على إزالة المقعد الأوسط في الصف الثاني ومنح ركاب الصف الثالث دخولاً وخروجًا أسهل. يمكنك تخزين مقاعد الصف الثالث في حجرة الشحن الخاصة بسيارات الدفع الرباعي، والتي تحتوي على مساحة تخزين عميقة تحت الأرضية. يبدأ النطاق السعري من 37,090 دولارًا أمريكيًا ويصل إلى 52,480 دولارًا أمريكيًا (باستثناء رسوم الوجهة البالغة 1,375 دولارًا أمريكيًا).

2 – فورد اكسبلورر : مساحة ألأرجل 32.2 بوصة

تحتل فورد إكسبلورر المرتبة الثالثة في مخطط مبيعات سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم في عام 2022، وهي واحدة من أكثر الطرازات شعبية في فئتها في الولايات المتحدة والتي تأتي بميزة الصف الثالث من المقاعد. إنها أيضًا مركبة تعتمد على منصة أحادية الجسم، ولكنها مزودة بالدفع الخلفي.

إذا كنت تبحث عن متعة القيادة والأداء الرائع على الطرقات إلى جانب التصميم الداخلي العملي المكون من ثلاثة صفوف، فإن فورد تقدم طراز ST الرياضي بقوة 400 حصان في Explorer RWD. بالطبع، يمكنك تحديد نظام الدفع الرباعي كخيار لمزيد من الثبات والقدرة على الطرق الوعرة. على الجانب السلبي، فإن المقصورة الداخلية للمستكشف ليست حديثة وعالية التقنية مثل بعض منافسيها.

تبدأ الأسعار من 36,760 دولارًا أمريكيًا وتصل إلى 53,820 دولارًا أمريكيًا (باستثناء رسوم الوجهة البالغة 1,595 دولارًا أمريكيًا)، وتؤثر هذه المشكلات بشكل أساسي على جاذبية الطرازات الأعلى.

1 – سوبارو اسينت : مساحة الأرجل 31.7 بوصة

إذا كنت من محبي WRX أو BRZ أو مجرد معجب بسوبارو تشعر بالولاء بشكل خاص للعلامة التجارية، فلن تحتاج إلى البحث في مكان آخر عن شاحنة النقل العائلية الخاصة بك. لا تعتبر سيارة سوبارو أسينت 2024 السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الثلاثة صفوف الأكثر اتساعاً، ولكنها تتسع لطفلين خلف الصفين بشكل مريح. تحتوي Ascent على الكثير من ميزات الأمان بشكل قياسي . تبدأ الأسعار من 34,195 دولارًا فقط وتصل إلى 48,495 دولارًا (باستثناء الوجهة والتسليم البالغة 1,295 دولارًا).

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