مواصفات تويوتا برادو 2024  تصميم قوي ومحرك هايبرد

دبي - كتب محمد فتوح - تُعد تويوتا برادو 2024 سيارة دفع رباعي أنيقة وقوية تقدم أداءً ممتازًا على الطرق الوعرة. وتتميز السيارة بتصميم قوي ومميز وقدرات رائعة على الطرق الوعرة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المزايا التكنولوجية.

مواصفات محرك سيارة تويوتا برادو 2024

تتوفر سيارة تويوتا برادو 2024 بمحركين مختلفين، وهما:

المحرك الأول : محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.8 لتر، يولد قوة 201 حصانًا وعزم دوران 500 نيوتن متر.

محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.8 لتر، يولد قوة 201 حصانًا وعزم دوران 500 نيوتن متر. المحرك الثاني: محرك V6 سعة 4.0 لتر، يولد قوة 271 حصانًا وعزم دوران 385 نيوتن متر.

ويقترن كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

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مواصفات استهلاك الوقود لسيارة برادو 2024

تستهلك سيارة برادو 2024 ما يلي من الوقود لكل 100 كيلومتر:

المحرك الأول : 10.2 لتر في المدينة، و7.3 لتر على الطريق السريع.

10.2 لتر في المدينة، و7.3 لتر على الطريق السريع. المحرك الثاني: 11.7 لتر في المدينة، و8.4 لتر على الطريق السريع.

مواصفات الهيكل لسيارة تويوتا برادو 2024

تتميز سيارة برادو 2024 بهيكل صلب وقوي، يوفر حماية ممتازة للركاب في حالة وقوع حادث. كما تتميز السيارة بنظام تعليق متطور، يوفر راحة ممتازة للركاب في مختلف ظروف القيادة.

مواصفات السلامة لسيارة تويوتا برادو 2024

حصلت سيارة تويوتا برادو 2024 على تصنيف أمان 5 نجوم من الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA). كما حصلت السيارة على تصنيف أمان 5 نجوم من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS).

وتشتمل مزايا السلامة القياسية في سيارة تويوتا برادو 2024 على ما يلي:

نظام الكبح المانعة للانغلاق (ABS)

نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD)

نظام التحكم في الجر (TCS)

نظام التحكم في الثبات (VSC)

نظام التحكم في الانحراف (TRC)

نظام مساعد الفرامل (BA)

نظام مساعد الانطلاق من المرتفعات (HAC)

نظام مساعد الهبوط من المنحدرات (DAC)

نظام التحكم في السرعة عند المنعطفات (ACC)

نظام التعرف على إشارات المرور (RSA)

نظام التعرف على المشاة (PCS)

نظام تحذير من مغادرة المسار (LDA)

نظام النقطة العمياء (BSM)

نظام تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)

مواصفات الراحة والرفاهية لسيارة تويوتا برادو 2024

تتميز سيارة تويوتا برادو 2024 بالعديد من مزايا الراحة والرفاهية، ومنها ما يلي:

مقاعد مريحة بكسوة من الجلد أو القماش

مقاعد أمامية مدفأة ومبردة

نظام تكييف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق

نظام صوتي مع شاشة لمس مقاس 9 بوصات

نظام ملاحة

نظام Apple CarPlay و Android Auto

نظام صوتي JBL

نظام كاميرا بزاوية 360 درجة

نظام ركن السيارة الأوتوماتيكي

الاختلافات بين مواصفات محرك سيارة تويوتا برادو 2023 و 2024

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين مواصفات محرك سيارة تويوتا برادو 2023 و 2024 في سعة المحرك، حيث تم استبدال محرك V6 سعة 4.0 لتر في طراز 2023 بمحرك V6 سعة 4.0 لتر في طراز 2024.

كما تم زيادة قوة المحرك في طراز 2024 بمقدار 1 حصان، لتصل إلى 271 حصانًا.

ويتساءل الكثير من محبي السيارات عن:

متى ينزل البرادو؟

برادو 2024 كم حصان؟

برادو 2023 كم سلندر؟

كم يمشي لتر البنزين برادو؟

دشنت تويوتا رسميًا سيارة برادو 2024، وهي سيارة دفع رباعي أنيقة بثمانية مقاعد مع موهبة هائلة على الطرق الوعرة. وتتميز السيارة ببعض لمحات التصميم الكلاسيكية، ويحمل الطراز الجديد اسم 250 ويُبنى على نفس منصة لكزس GX ولاندكروزر 300 لكن بسعر معقول أكثر وأبعاد أصغر.

تصميم تويوتا برادو 2024

تتميز برادو 2024 بتصميم قوي وبسيط، مع واجهة أمامية كبيرة تتميز بمصابيح أمامية مستديرة وشبكة أمامية مستطيلة. وفي الخلف، تحصل السيارة على شريط إضاءة كامل العرض بدلاً من المصابيح الخلفية البسيطة المربعة على الزوايا.

محرك تويوتا برادو 2024

تتوفر برادو 2024 بمحركين مختلفين، هما:

محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر توربو، بقوة 326 حصان و 640 نيوتن متر من عزم الدوران، مع محرك كهربائي بقوة 48 حصان لتوفير عزم دوران فوري .

محرك V6 سعة 4.0 لتر، بقوة 271 حصان و 385 نيوتن متر من عزم الدوران.

ويقترن كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي بثمانية سرعات، كما تتوفر بشكل قياسي مع دفع رباعي بدوام كامل مع علبة نقل قابلة للتحديد من سرعتين، بالإضافة إلى ترس تفاضلي أوتوماتيكي محدود الانزلاق وقفل تفاضلي خلفي.

قدرات الطرق الوعرة في تويوتا برادو 2024

تتميز برادو 2024 بقدرات ممتازة على الطرق الوعرة، وذلك بفضل نظام الدفع الرباعي القوي ونظام التعليق المتطور، مثل:

نظام التحكم في السرعة عند المنعطفات (ACC)

نظام التعرف على إشارات المرور (RSA)

نظام التعرف على المشاة (PCS)

نظام تحذير من مغادرة المسار (LDA)

نظام النقطة العمياء (BSM)

نظام تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)

كما تتوفر السيارة بمجموعة متنوعة من المزايا التي تساعدها على التعامل مع التضاريس الصعبة.

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