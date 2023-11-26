نيسان تستثمر 3 مليارات إسترليني في كهربة قشقاي وجوك وليف في سندرلاند

دبي - كتب محمد فتوح - سعودي أوتو / خاص :

تمضي شركة نيسان قدماً في تحقيق رؤيتها لمستقبل خالٍ من الانبعاثات، مع التأكيد على أن جميع الطرازات الثلاثة التي ستخرج من مصنعها في المملكة المتحدة ستصبح كهربائية بنسبة 100%.إعلان نيسان أمس يعني أن مركز EV36Zero في سندرلاند ببريطانيا ، وهو مخطط نيسان للتصنيع المستقبلي، سيتألف من ثلاث سيارات كهربائية وثلاثة مصانع ضخمة واستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه إسترليني . تم تأكيد الإصدارات المستقبلية الكهربائية بالكامل وهي نيسان قاشقاي وجوك وليف الرائدة . النماذج المستقبلية مستوحاة من مفاهيم Hyper Urban وHyper Punk وChill-Out .. كلها أخبار رائعة لموظفي نيسان البالغ عددهم 7000 موظف في المملكة المتحدة .

3 إصدارات كهربائية مستقبلية من نيسان

لا يشمل المشروع التحويلي الإصدارات المستقبلية الكهربائية بالكامل من سيارتي نيسان Qashqai وJUKE الكروس أوفر الرائدتين فحسب، بل تؤكد NISSAN أيضًا اليوم أن السيارة الثالثة المخطط إنتاجها في المملكة المتحدة ستكون الجيل التالي من نيسان LEAF، السيارة التي كانت الرائدة لصناعة السيارات الكهربائية في العالم .

سيتم تشغيل تصنيع المركبات والبطاريات بواسطة شبكة EV36Zero Microgrid، والتي ستدمج مزارع الرياح والطاقة الشمسية في NISSAN وستكون لديها القدرة على توفير الكهرباء المتجددة بنسبة 100٪ لنيسان ومورديها المجاورين.

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ماكوتو أوشيدا: نيسان تتجه نحو عصر جديد

وقال ماكوتو أوشيدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة NISSAN ، أثناء إعلانه عن الخطط امس لزملائه في مصنع سندرلاند: “تقع السيارات الكهربائية المثيرة في قلب خططنا لتحقيق الحياد الكربوني. ومع وجود إصدارات كهربائية من طرازاتنا الأوروبية الأساسية في الطريق، فإننا نتسارع نحو عصر جديد ل NISSAN والصناعة وعملائنا.

“يضع مشروع EV36Zero مصنعنا في سندرلاند، وهو أكبر مصنع للسيارات في بريطانيا على الإطلاق، في قلب رؤيتنا المستقبلية. وهذا يعني أن فريقنا في المملكة المتحدة سيقوم بتصميم وهندسة وتصنيع سيارات المستقبل، مما يدفعنا نحو مستقبل كهربائي بالكامل لنيسان في أوروبا.

نيسان كهربائية بالكامل في أوروبا بحلول 2030

يأتي إعلان اليوم بعد تأكيد NISSAN أن جميع سياراتها الجديدة في أوروبا من الآن ستكون كهربائية بالكامل، وأنها تتوقع أن تكون تشكيلة سيارات الركاب في أوروبا كهربائية بنسبة 100٪ بحلول عام 2030. كما أنها تعتمد على رؤية NISSAN طموح 2030 لتصبح شركة مستدامة حقًا، تقود نحو عالم أنظف وأكثر أمانًا وشمولاً.

71 مليار إسترليني حجم الاستثمار السنوي بصناعة السيارات في بريطانيا

وقال رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك: “يعد استثمار NISSAN بمثابة تصويت كبير بالثقة في صناعة السيارات في المملكة المتحدة، والتي تساهم بالفعل بمبلغ ضخم قدره 71 مليار جنيه إسترليني سنويًا في اقتصادنا. ولا شك أن هذا المشروع سوف يؤمن مستقبل سندرلاند باعتبارها وادي السيليكون في المملكة المتحدة لابتكار وتصنيع السيارات الكهربائية.

“إن جعل المملكة المتحدة أفضل مكان لممارسة الأعمال التجارية هو في قلب خطتنا الاقتصادية. سنواصل دعم شركات مثل NISSAN لتوسيع وتنمية جذورها في المملكة المتحدة في كل خطوة على الطريق بينما نتخذ القرارات الصحيحة على المدى الطويل من أجل مستقبل أكثر إشراقًا.

ثلاث سيارات كهربائية جديدة

يتضمن استثمار NISSAN الأخير ما يصل إلى 1.12 مليار جنيه إسترليني في عملياتها في المملكة المتحدة وسلسلة التوريد الأوسع للبحث والتطوير وتصنيع الطرازين الجديدين اللذين تم الإعلان عنهما امس، بما في ذلك تحسينات المنشأة وعمليات التصنيع والتدريب على المهارات والأدوات للموردين. ويأتي ذلك بعد استثمار بقيمة 423 مليون جنيه إسترليني أعلنته NISSAN في المرحلة الأولى من EV36Zero لأول سيارة كهربائية مستقبلية.

تمثل هذه السيارات الكهربائية الثلاث الجديدة مستقبل جميع الطرازات الثلاثة التي يتم تصنيعها حاليًا في مصنع NISSAN سندرلاند:

• NISSAN قاشقاي – سيارة الكروس أوفر الأصلية، السيارة الأكثر مبيعًا في المملكة المتحدة لعام 2022 والتي تمثل واحدة من كل خمس سيارات تم تصنيعها في المملكة المتحدة.

• NISSAN جوك – سيارة الكروس أوفر المدمجة التي تكسر القواعد والتي باعت أكثر من مليون وحدة.

• NISSAN ليف – أول سيارة كهربائية يتم تسويقها بكميات كبيرة في العالم، وتم تصنيع أكثر من ربع مليون منها في سندرلاند.

ستكون النماذج المستقبلية الثلاثة مستوحاة من ثلاثة نماذج مفاهيمية مثيرة تعمل بالكهرباء بالكامل، تم الكشف عن اثنتين منها مؤخرًا في معرض التنقل الياباني :

• NISSAN هايبر أوربان كونسبت، سيارة كروس أوفر كهربائية تتميز بمظهر جمالي أنيق وعصري. كما يوحي الاسم، تم تطوير Hyper Urban Concept لسكان المدن، حيث تأتي بتصميم داخلي مريح مزود بمقاعد أمامية قابلة للطي، وكراسي كابتن خلفية، وسقف زجاجي، وزوج من الشاشات للركاب الخلفيين. وفي الوقت نفسه، تم تصميم مفهوم Hyper Punk خصيصًا لـ “منشئي المحتوى والمؤثرين والفنانين وأولئك الذين يعتمدون على الابتكار والتجدد الدائم في حياتهم .

• NISSAN هايبر بانك الاختبارية، سيارة كروس أوفر كهربائية بالكامل ذات مظهر جمالي خارجي تحدده الأسطح متعددة الأوجه والمتعددة الأضلاع.

• تم الكشف عن مفهوم Nissan Chill-Out في عام 2021 وتم تأكيده سابقًا على أنه مصدر إلهام لسيارة كهربائية مستقبلية سيتم بناؤها في سندرلاند. وسيتم إصدار المزيد من المعلومات حول النماذج الثلاثة، بما في ذلك الأسماء والمواصفات وتواريخ الإطلاق، في وقت لاحق.

EV36ZERO : استثمارات نيسان في بريطانيا

تعتمد أخبار اليوم على الاستثمار الأولي الذي قامت به NISSAN وشركاؤها بقيمة مليار جنيه إسترليني لإنشاء EV36Zero، وتحويل منشأة التصنيع التابعة لها في سندرلاند وإنشاء نظام بيئي لتصنيع السيارات الكهربائية هو الأول من نوعه في العالم.

يكمل إنتاج المركبات والبطاريات مشروع Microgrid الذي أطلقه مجلس مدينة سندرلاند، والذي سيكون لديه القدرة على توفير الكهرباء المتجددة بنسبة 100٪ ل NISSAN والموردين المجاورين لها، بما في ذلك مزارع NISSAN القائمة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، بما في ذلك مزرعة NISSAN الشمسية الجديدة بقدرة 20 ميجاوات.

مشروعات صناعية لنيسان تقدر ب 2 مليار إسترليني

سيؤدي النموذجان الإضافيان، إلى جانب مصنع ضخم إضافي واستثمارات إضافية لمشاريع البنية التحتية، إلى استثمار يصل إلى 2 مليار جنيه إسترليني. وهذا يعني أن خطط نيسان للإصدارات الكهربائية المستقبلية من قاشقاي وجوك واستبدال ليف، ستمكن من استثمار ما يصل إلى 3 مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، منحت حكومة المملكة المتحدة تمويلًا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني لمشروع تعاوني بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني بقيادة نيسان. وسيعزز هذا المشروع الخبرة الفنية وقدرات البحث والتطوير الخاصة بالمركبات عديمة الانبعاثات في مركز نيسان الفني (NTCE) في كرانفيلد، بيدفوردشير، مما يزيد من فرص تأمين استثمارات إضافية في مجال البحث والتطوير في المملكة المتحدة في نماذج المركبات المستقبلية.

تاريخ نيسان في تصنيع السيارات في سندرلاند

ويأتي إعلان اليوم في الوقت الذي تم فيه تأكيد إنشاء منطقة استثمارية جديدة (IZ) في شمال شرق إنجلترا. ستركز المنطقة الاستثمارية الشمالية الشرقية على التصنيع المتقدم والصناعات الخضراء، بناءً على قوس الابتكار الممتد من نورثمبرلاند وصولاً إلى سندرلاند ودورهام مع الفرص على طول ممر تاين والفوائد الملموسة في جميع أنحاء المنطقة الأوسع.

وقال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت: “تتمتع NISSAN بتاريخ مشرف في تصنيع السيارات في سندرلاند، ويظهر التزامها المستمر تجاه المملكة المتحدة كيف أن دعمنا للأعمال يحقق نتائج – مما يساعد على خلق الآلاف من فرص العمل وتعزيز مكانة بريطانيا باعتبارها المركز الثامن في العالم. أكبر مصنع.”وقال وزير الأعمال البريطاني كيمي بادينوش: “يظهر استثمار نيسان في سندرلاند مرة أخرى أن خطة الحكومة لقطاع السيارات ناجحة.

سندرلاند كمركز لصناعة السيارات في بريطانيا

ستعتمد خطة التصنيع المتقدمة القادمة على هذه الصفقة وغيرها من المكاسب الاستثمارية الكبيرة الأخيرة لصناعة السيارات في المملكة المتحدة، مما يساعد على دعم آلاف الوظائف ودفع النمو في جميع أنحاء المملكة المتحدة.”

قال Cllr Graeme Miller، رئيس مجلس مدينة سندرلاند: “يعد إعلان اليوم بمثابة أخبار رائعة لسندرلاند والشمال الشرقي والمملكة المتحدة – حيث يعتمد على نقاط قوتنا الرائدة عالميًا في مجال صناعة السيارات والتصنيع المتقدم، وخلق فرص عمل عالية الجودة، وتنمية أعمالنا منخفضة الكربون.

الاقتصاد ووضعنا في قلب قطاع الكهرباء على الساحة العالمية. إنه تصويت كبير بالثقة في المدينة والمنطقة – وفي شعبنا – الذي اختارت نيسان الاستثمار فيه مرة أخرى.

“إن قوة شراكتنا مع مثل هذه الشركات إلى جانب قدرتنا على العمل مع الحكومة أمر ضروري لاستمرار نجاح هذا القطاع، والإعلان عن المنطقة الاستثمارية في الشمال الشرقي اليوم يعني أنه يمكننا البناء على سجلنا الحافل من خلال جذب المزيد من الاستثمارات من بهذا الحجم والأهمية.”

ابتكارات نيسان الكهربائية

تعد EV36Zero جزءًا أساسيًا من Nissan Ambition 2030، وهي رؤية الشركة طويلة المدى لتصبح شركة مستدامة حقًا، تتجه نحو عالم أنظف وأكثر أمانًا وشمولاً. وفي هذه الفترة، ستقوم نيسان بتقديم سيارات مثيرة ومكهربة وابتكارات تكنولوجية مع توسيع عملياتها وتحويلها على مستوى العالم. وتدعم هذه الرؤية هدف NISSAN المتمثل في أن تكون محايدة للكربون طوال دورة حياة منتجاتها بحلول السنة المالية 2050.

27 طراز كهربائي قادم من نيسان

وستعمل السيارات الكهربائية الجديدة على تعزيز طموح نيسان 2030 للعلامة التجارية ، والتي تهدف إلى إطلاق 27 طرازًا كهربائيًا (بما في ذلك 19 سيارة كهربائية بالبطارية) عالميًا في السنوات السبع المقبلة.

نيسان وعصر الانتقال الكامل نحو الكهرباء

صمم فريق نيسان في المملكة المتحدة سيارة هاتشباك رياضية “Concept 20-23” كهربائية بالكامل تستخدمها كوسيلة لعرض خططها لبيع السيارات الكهربائية في القارة فقط بحلول عام 2030 . ستعرض نيسان سيارة رياضية جديدة ذات مظهر كهربائي بالكامل لأوروبا، تشير إلى خططها للتحول إلى سيارة كهربائية بالكامل في القارة بحلول عام 2030 .

نيسان Concept 20-23

تم تصميم سيارة EV هاتشباك غير الإنتاجية (التي تسمى Concept 20-23) مع مصابيح دائرية تعمل أثناء النهار، والتي صممها فريق التصميم في نيسان في لندن، وهي مدمجة – تمامًا مثل ما تتوقع أن تصنعه شركات صناعة السيارات للسوق الأوروبية.وفي إطار خطتها “Ambition 2030″، تقول نيسان إنها ستقدم 19 سيارة كهربائية جديدة عالميًا إلى جانب ثماني سيارات “مكهربة”. وتخطط شركة صناعة السيارات لتسريع السوق الأوروبية على وجه التحديد، حيث تقول إن ثلث مبيعاتها العالمية من السيارات الكهربائية تتم.

طرازات نيسان الكهربائية والهجينية

تقول نيسان إنها تبيع الآن الطرازات الهجينة والكهربائية فقط في أوروبا – بما في ذلك سيارة الكروس أوفر الهجينة “e-Power” غير المزودة بمكونات إضافية من طراز Qashqai وسيارة الدفع الرباعي المدمجة X-Trail بالإضافة إلى سيارة Nissan Ariya EV والشاحنة الكهربائية Townstar.

نيسان ميكرا المدمجة

تشمل السيارات الكهربائية القادمة من نيسان في أوروبا نسخة EV من سيارة ميكرا المدمجة للغاية، والتي ستكون بمثابة سيارة نيسان للمبتدئين، ومن المقرر تصنيع سيارات أخرى في مصنع سندرلاند التابع لشركة صناعة السيارات في المملكة المتحدة.

دعم طموحاتها في إنتاج مجموعة سيارات كهربائية بالكامل، تضع نيسان خططًا لخفض تكاليف البطاريات بنسبة 65 بالمائة بحلول عام 2028. وتتضمن الخطط التحول إلى كيميائيات منخفضة التكلفة تتجنب الكوبالت (الذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه الماس الدموي في عالم التكنولوجيا).

بطاريات الحالة الصلبة من نيسان

في نفس الإطار الزمني، تكرر نيسان الخطط التي وضعتها العام الماضي والتي ستطلق بطاريات الحالة الصلبة التي تقول إنها يمكن أن تقلل وقت شحن المركبات الكهربائية “إلى الثلث” وتخفض تكاليف البطارية إلى 75 دولارًا لكل كيلووات في الساعة (ولاحقًا 65 دولارًا). أفاد مكتب تقنيات المركبات التابع لوزارة الطاقة الأمريكية أنه في عام 2022، ستتكلف بطاريات السيارات الكهربائية المنتجة على نطاق واسع حوالي 153 دولارًا لكل كيلووات في الساعة. وفي عام 2021، أعلنت نيسان عن خطط لإنفاق 2 تريليون ين (حوالي 17.6 مليار دولار) على مدار خمس سنوات لتسريع تطوير سياراتها الكهربائية على مستوى العالم.

إلى جانب وعود نيسان بتشكيلة سيارات كهربائية بالكامل هذا العقد، لم تظهر شركة صناعة السيارات الكثير من التقدم. كانت شركة صناعة السيارات رائدة في سوق السيارات الكهربائية من خلال سيارة Nissan Leaf ( ) ولكنها لم تظهر المزيد من التقدم في مجال السيارات الكهربائية بما يتجاوز سيارة Ariya SUV الجيدة – نأمل أن نرى المزيد من السيارات الكهربائية الجديدة قريبًا بما يليق بمكانة نيسان وتاريخها .

ماكوتو أوشيدا يحدد سياسات نيسان

في اتجاه نحو تحديد استراتيجية عمل نيسان خلال العقود المقبلة أعلن ماكوتو أوشيدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة NISSAN عن الخطوط العريضة للمستقبل قائلا :

على مدى السنوات العشر المقبلة، ستعمل نيسان على تقديم سيارات مثيرة وابتكارات تكنولوجية مع توسيع عملياتها على مستوى العالم. يقع هدف تحقيق الحياد الكربوني في جميع عمليات الشركة ودورة حياة منتجاتها بحلول عام 2050 في قلب طموح نيسان 2030. ولتحقيق هذا الهدف، تركز نيسان على عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك:

تسريع التنقل الكهربائي

باعتبار NISSAN شركة رائدة في مجال السيارات الكهربائية، فقد استثمرت في البنية التحتية للشحن وإدارة الطاقة. ومن خلال وضع الكهرباء في جوهر استراتيجية الشركة طويلة المدى، NISSAN طموح 2030، تهدف الشركة إلى تسريع عملية تحويل تشكيلة سياراتها إلى سيارات كهربائية ومعدل الابتكار التكنولوجي باستثمارات تبلغ 2 تريليون ين على مدى السنوات الخمس المقبلة.

بناءً على طلبات العملاء لمجموعة متنوعة من السيارات المثيرة، ستقدم NISSAN 27 طرازًا كهربائيًا جديدًا، بما في ذلك 19 سيارة كهربائية جديدة بحلول السنة المالية 2030 بهدف تحقيق مزيج من السيارات الكهربائية بنسبة 55٪ عالميًا عبر علامتي نيسان وإنفينيتي.

ابتكارات نيسان في مجال التنقل

إن عالم التنقل يتغير بسرعة، و NISSAN في طليعة هذه الثورة. مهمتنا هي جعل التنقل أكثر سهولة وابتكارًا للجميع، بغض النظر عن خلفيتهم أو موقعهم. نحن نؤمن بأن المفتاح لزيادة إمكانية الوصول والابتكار في مجال التنقل يكمن في السيارات الكهربائية. فالمركبات الكهربائية أنظف وأكثر هدوءًا وأكثر كفاءة من المركبات التقليدية التي تعمل بالبنزين، كما أنها توفر مستقبلًا أكثر استدامة وإنصافًا.

نحن أيضًا نتشارك مع الحكومات ومقدمي الطاقة وأصحاب المصلحة الآخرين لبناء شبكة شاملة لشحن المركبات الكهربائية ودعم السياسات التي تعزز التنقل المستدام.

بطاريات الحالة الصلبة المتطورة (ASSB)

تمثل بطارية الحالة الصلبة بالكامل (ASSB) مستقبل السيارات الكهربائية (EVs). تعد هذه التكنولوجيا الثورية بجعل المركبات الكهربائية أكثر أمانًا وكفاءة وبأسعار معقولة أكثر من أي وقت مضى.

تهدف NISSAN إلى إطلاق سيارة كهربائية (EV) مزودة ببطاريات الحالة الصلبة بالكامل (ASSBs) بحلول السنة المالية 2028 والتي تم تطويرها داخليًا. ومع طرح ASSBs، ستتمكن NISSAN من توسيع عروضها من السيارات الكهربائية عبر القطاعات وتقديم أداء أكثر ديناميكية.

تمثل ASSBs طفرة في عالم السيارات الكهربائية، وتلتزم NISSAN بجعل هذه التكنولوجيا حقيقة واقعة للسائقين في جميع أنحاء العالم. من خلال الاستثمار في البحث والتطوير في ASSB، فإننا نساعد على خلق مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا للجميع.

نيسان النظام البيئي العالمي

مستقبل التنقل يدور حول أكثر من مجرد سيارات. يتعلق الأمر بإنشاء نظام بيئي عالمي يدعم حلول النقل المستدامة والعادلة للجميع، في كل مكان.

نحن في NISSAN ملتزمون ببناء هذا النظام البيئي من خلال الشراكة مع الحكومات ومزودي الطاقة وأصحاب المصلحة الآخرين حول العالم. هدفنا هو إنشاء شبكة شاملة من محطات شحن السيارات الكهربائية، وأنظمة الشبكة الذكية، ومصادر الطاقة المتجددة التي تدعم نظام نقل أكثر استدامة وكفاءة.

مفهوم نيسان EV Hubبنتقل للأسواق العالمية

ستقوم NISSAN بتوسيع مفهوم EV Hub الفريد الخاص بها، EV36Zero، من المملكة المتحدة إلى الأسواق الأساسية بما في ذلك اليابان والصين والولايات المتحدة. يعد EV36Zero نظامًا بيئيًا متكاملاً للتصنيع والخدمات يربط بين التنقل وإدارة الطاقة بهدف تحقيق الحياد الكربوني. إن ضمان استدامة بطاريات السيارات سيظل أيضًا يمثل أولوية بالنسبة لنيسان بناءً على خبرتها الممتدة على مدار عقد من الزمن في إعادة الاستخدام وإعادة التدوير مع شركة 4R Energy في اليابان. ونحن نعتزم توسيع منشآتنا بمواقع جديدة في أوروبا.

إطلاق مجموعة نيسان الكهربائية بالكامل في أوروبا.

بدأت شركة NISSAN ، الشركة التي أشعلت الشرارة التي أشعلت صناعة السيارات، بالعد التنازلي لإطلاق مجموعة سيارات كهربائية بالكامل في أوروبا.

ومع مناقشة العديد من الدول متى سيتم حظر مبيعات محركات الاحتراق الداخلي، تمضي NISSAN قدمًا في خططها لتحقيق نسبة 100٪ من السيارات الكهربائية في أوروبا بحلول عام 2030، وستكون جميع طرازات نيسان الجديدة من الآن كهربائية بالكامل في أوروبا.

ومع القدرة على تصميم وهندسة وبناء المركبات في المملكة المتحدة، والبناء على نقاط القوة الأساسية للعلامة التجارية المتمثلة في السيارات الكهربائية والكروس أوفر، فإن التحول سيدعم أيضًا توجه نيسان نحو الحياد الكربوني.

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المركبة الكهربائية هي الحل الأمثل للتنقل. وقال ماكوتو أوشيدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة NISSAN: “لقد انضم أكثر من مليون عميل بالفعل إلى رحلتنا واختبروا متعة سيارة NISSAN الكهربائية، ولا مجال للعودة إلى الوراء الآن”.

“إن السيارات الكهربائية التي تعمل بالطاقة المتجددة هي المفتاح بالنسبة لنا لتحقيق الحياد الكربوني، وهو أمر أساسي في رؤيتنا الطموحة 2030 . ستقوم نيسان بالتحول إلى الطاقة الكهربائية الكاملة بحلول عام 2030 في أوروبا – ونحن نعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به من أجل أعمالنا وعملائنا ومن أجل الكوكب.

الكشف عن مفهوم 20-23 الجديد وإطلاق دراسة بحثية جديدة للقيادة الذاتية

ويأتي هذا الالتزام في الوقت الذي تواصل فيه NISSAN برنامجها الاستثماري في فرق التصميم والبحث والتطوير الأوروبية، وكلاهما يحتفلان بذكرى سنوية تاريخية من خلال تطوير أعمالهما المتطورة في مجال المركبات والتكنولوجيا المستقبلية.

في 25 سبتمبر 2023، وعلى ضفاف قناة خارج Nissan Design Europe (NDE)، كشفت نيسان النقاب عن “Concept 20-23″، وهو مفهوم EV رياضي حضري يحتفل بالذكرى العشرين لافتتاح الاستوديو في بادينغتون، لندن.

في مركز NISSAN التقني في أوروبا القريب، حيث يحتفل فريق NISSAN للبحث والتطوير هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لتأسيسه، تُجرى أحدث دراسة للقيادة الذاتية في العالم الحقيقي في المملكة المتحدة، تسمى evolvAD، مع التركيز على الطرق السكنية والريفية، بدعم من حكومة المملكة المتحدة. .

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