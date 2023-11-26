ميني فان كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية ستصل إلى الأسواق قريباً وهذه هي مواصفاتها!

دبي - كتب محمد فتوح - إذا كانت الميني فان فورد ترانزيت كارجو كبيرة جدًا ومناسبة لذوقك، فسوف يسعدك معرفة أن هذا الطراز الصغير سيتم بيعه في عدد من الأسواق قريبًا، ويُطلق عليها اسم HW إلكترو بازل وهي ميني فان كهربائية، وبغض النظر عن الاسم الغريب، فهي تبدو فكرة رائعة للشركات الصغيرة العاملة في المدن المزدحمة.

مواصفات ومميزات ميني فان كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية ستنطلق قريباً

هذه https://www.instagram.com/p/Cy177PuSZrG/?utm_source=ig_embed&ig_rid=d650689d-7bb5-48b4-b379-9c7615398442 اليابانية كهربائية بالكامل وتتميز بألواح شمسية على السطح تسمح لها بالشحن أثناء وقوفها، صُممت السيارة بازل لتتوافق مع لوائح سيارات Kei، وستكون السيارة الوحيدة من نوعها التي سيتم بيعها في أمريكا عند وصولها في عام 2025، خارج الولايات المتحدة، أصبحت المركبات التجارية الصغيرة رائجة، خاصة في المناطق ذات الطرق الضيقة.

وقد أكد رئيس الشركة، هسياو ويتشنغ، ذلك خلال حفل الكشف الأخير، “يمثل إطلاق بازل تفاني HW إلكترو في مواجهة التحديات البيئية وإنشاء حلول مبتكرة صديقة للبيئة لسوق المركبات التجارية… ونحن نتطلع إلى إتاحتها في السوق الأمريكية في عام 2025”.

إعلان

ومثل معظم سيارات Kei، تتميز السيارة بوجه مجنون مبهج وتصميم غير تقليدي، نعم، إنه صندوقي للغاية، لكنه تصميم نفعي يضع الوظيفة قبل الشكل، وهذا واضح عندما تنظر إلى الميزات القياسية، بصرف النظر عن شبكة Wi-Fi الموجودة على متن الطائرة ومجموعة الإسعافات الأولية، تشتمل الملحقات المعقولة الأخرى على أدوات الطوارئ ومنافذ توصيل التيار المتردد، تضمن الألواح الشمسية إمكانية قيادة السيارة أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وهو أمر ممتاز إذا كنت في مأزق.

بالطبع، منافذ USB ومنافذ التوصيل ليست جديدة – فالكثير من السيارات تمتلكها، لكن سيارة بازل يميز نفسه من خلال توفير منافذ خارجية، مما يعني أنه يمكن استخدامه لشحن الأجهزة أو أجهزة الطاقة أثناء التنقل، ولا توجد معلومات حتى الآن عن حجم البطارية أو أدائها، لكننا نخمن أن شيئًا صغيرًا كهذا – يبلغ طوله 133.9 بوصة – لا يحتاج إلى بطارية ضخمة.

ولن تكون بمثابة ميني فان متحركة مثالية، ولكن اللغز سيكون مناسبًا تمامًا لمهمة التوصيل لمسافات قصيرة أو كمركبة دعم في حرم المدرسة أو أرض الشركة، نحن أيضًا لا نعرف ما هي التكلفة، لكن شركة HW إلكترو تقول إنها أبقت السعر منخفضًا من خلال استخدام حيل تصميم ذكية، يعمل هذا التصميم الزاوي وتلك الألواح المسطحة على خفض تكاليف الأدوات.

ونأمل أن يكون سعرها مغريًا عندما تصل إلى أمريكا، من تعرف؟ ويمكن أن تكون أرخص سيارة كهربائية في البلاد، يوجد في الداخل مقاعد تتسع لشخصين، على الرغم من إمكانية طي مقعد الراكب لتوفير مساحة أكبر للأمتعة، ويمكن أيضًا أن يكون بمثابة مكتب للسائق، إذا كان بحاجة إلى متابعة العمل أو تناول وجبة غداء سريعة.

وفي الختام، إذا كان هناك أي شيء، فنحن سعداء لأن أمريكا ستحصل أخيرًا على سيارة Kei، والآن، إذا تمكنا من الحصول على تويوتا كايويباكو، فسيكون ذلك رائعًا.

شاهد أيضاً:

الكشف عن فولفو EM90 باعتبارها الميني فان الأكثر فخامة في العالم