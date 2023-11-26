شركة ألفاروميو تودع الفورمولا 1 في سباق الجائزة الكبرى في أبو ظبي

دبي - كتب محمد فتوح - سيكون سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أبو ظبي نهاية هذا الأسبوع هو الأخير لـ شركة ألفاروميو في هذه الرياضة، لكن هذا قد يتغير في المستقبل، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات، جان فيليب إمباراتو، بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، كان من المفترض دائمًا أن ينتهي وقت الشركة الإيطالية في هذه الرياضة في نهائي عام 2023؛ تلتزم ألفاروميو بالبقاء في هذه الرياضة لمدة ستة مواسم (بدءًا من عام 2018) وتقول إنها حققت المهمة التي حددتها.

تفاصيل مثيرة عن ترك شركة ألفاروميو لمنافسات الفورمولا 1

قال إمباراتو: “في نهاية تلك المواسم الستة، حان وقت التقييم”، “بالنسبة لشركة مثلت مغامرة الفورمولا 1 هذه عرضًا دوليًا على أعلى مستوى، فضلاً عن تجربة إنسانية ورياضية عميقة دعمت ديناميكيات منتجاتنا بعائد كبير على الاستثمار، مما يوفر منصة تسويق عالمية استراتيجية قوية لشركة ألفاروميو”، ويأتي التعصب والحب للعلامة التجارية من تاريخ رياضة السيارات، ولا تزال هذه القصة تحتوي على بعض الفصول غير المكتوبة.

وقال إمباراتو: “ألفاروميو لديها منافسة في حمضها النووي وستعود لإثارة إعجاب جماهيرها في أقرب وقت ممكن، عندما تكون الظروف مناسبة”، وبينما يسلط هو ورئيس المشاريع الإستراتيجية في ألفاروميو، كريستيانو فيوريو، الضوء على الفوائد التسويقية لهذا المشروع، ويضيف الأخير أن إنتاج جوليا GTA وGTAm كان “نتيجة لتآزر مكثف في تطوير مكونات الكربون ذات التأثير الديناميكي الهوائي”، “مشيراً إلى أن ألفاروميو استفادت بشكل كبير من خبرة ودراية شركة Sauber Technology التي تزيد عن 50 عاماً.

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وفي نهائيات الموسم يوم الأحد، تأمل ألفاروميو – مع سيارة السباق C43 التي من المتوقع أن ترتدي كسوة تحمل الرقم ستة تكريمًا – في الخروج بقوة، وحاليًا، يتقدم بأربع نقاط فقط عن هاس صاحب المركز الأخير وخمس نقاط خلف زميله ألفا تاوري، والذي سيحصل على اسم جديد سخيف في عام 2024، ويقول إمباراتو إن نجاح مشروع الفورمولا 1 يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد نتائج السباق، على الرغم من أنه سيكون من الجيد إنهاء السباق بأسلوب ما مع الحصول على نقاط لكلا السيارتين، لكن إذا كانت ألفاروميو سعيدة للغاية بمشروع الفورمولا 1، فلماذا تنهيه؟

في حين أن الفورمولا 1 قد رفعت صورة ألفاروميو العالمية، إلا أن المشاركة فيها لا تزال تكلف ثروة، تقول RTR Sports أن تكلفة رعاية فريق F1 تتراوح بين مليون إلى 50 مليون دولار سنويًا، بصفته الراعي الرئيسي، كان من الممكن أن تكون فاتورة ألفاروميو عميقة في المنطقة المكونة من ثمانية أرقام، لذا فإن الانسحاب يوفر بعض النقود، وسيظل الناس يربطون العلامة التجارية بالأداء العالي، خاصة في أعقاب إطلاق 33 سترادال في وقت سابق من هذا العام.

وفي الختام، الآن هو الوقت المناسب لشركة ألفاروميو للتركيز على بناء محفظتها بشكل أكبر، وعليها القيام بذلك قريبًا، مرة أخرى في مايو 2021، أعطى كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس، لشركة ألفاروميو وكرايسلر عقدًا واحدًا فقط لإثبات قيمتهما، نأمل أن تحقق سيارات ألفاروميو الكهربائية العديدة الجديدة النجاح الذي تحتاجه للانضمام إلى الفورمولا 1، ففي نهاية المطاف، فإن الشبكة التي لا تحمل الاسم الذي أعطى إنزو فيراري بدايته هي مكان حزين بالفعل، وستتولى أودي مسؤولية فريق Sauber F1 اعتبارًا من عام 2026، ولم يتم الكشف بعد عما ينتظر Sauber في عام 2024.

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