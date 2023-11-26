جنرال موتورز ستقلص تواجد التاكسي ذاتي القيادة إلى مدينة واحدة فقط.. وهذا هو السبب

دبي - كتب محمد فتوح - أعلنت شركة تكنولوجيا القيادة الذاتية “كروز” أنها ستقلص عملياتها وتواجد التاكسي ذاتي القيادة خاصتها إلى مدينة واحدة فقط بمجرد استئناف عملياتها، وأعلنت الشركة أيضًا أنها تؤجل إنتاج سيارة Origin robotaxi، وفقًا لموقع Automotive News.

تفاصيل الخطة الجديدة من جنرال موتورز بخصوص التاكسي ذاتي القيادة

الخطة الجديدة بعيدة كل البعد عن المدن الأمريكية الـ 13 التي كان يعتزم التوسع فيها في البداية، ولا توجد أية معلومات من الشركة بشأن المدينة التي ستركز عليها، ولكن قد لا تكون سان فرانسيسكو – أو أي مدينة أخرى في كاليفورنيا، في هذا الشأن – بسبب تعليقها المستمر من قبل إدارة المركبات الآلية في كاليفورنيا (DMV).

أما بالنسبة لتأخير إنتاج Origin، أضاف التقرير أنه غير محدد، وستركز كروز بدلاً من ذلك على سيارتها الأبسط ذاتية القيادة (AV) المبنية على سيارة شيفروليه بولت EV، والتي أظهرت سلوكًا مثيرًا للقلق مثل عدم القدرة على اكتشاف الأطفال أو الحفر الكبيرة على الطريق، بمجرد صقل التكنولوجيا بشكل أكبر، يمكن للجماعة المدعومة من جنرال موتورز استكشاف كيفية إنشاء آلة مصممة لهذا الغرض.

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ولكن مع هذا التأخير، قد تشهد خطط كروز السابقة للانطلاق عالميًا – في المقام الأول في اليابان بحلول عام 2026 – بعض العثرات، أشارت عدة مصادر إلى أن تسريح العمال في الشركة قد ينجم عن قرارها بتقليص حجمها، قامت العديد من شركات تكنولوجيا القيادة الذاتية الأخرى بتقليص حجم أعمالها أو حتى إغلاق أبوابها خلال العام الماضي، وأصبحت الصناعة بأكملها تتمتع بنظرة مستقبلية أقل وردية مما كانت عليه خلال ذروة جائحة كوفيد-19.

من جانبه، استقال كايل فوجت، أحد المديرين التنفيذيين المؤسسين لشركة كروز، من منصبه كرئيس تنفيذي قبل يومين، وسرعان ما تبع ذلك استقالة زميله المؤسس المشارك دانييل كان، الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي للمنتجات.

وفي الختام، لا تزال جنرال موتورز ملتزمة بالمشروع وستبذل قصارى جهدها لضمان عدم إهدار الثروات التي تم إنفاقها على تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية بالكامل، ونأمل أن يكون التأخير كافيًا أيضًا لجعل الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) تطرح أخيرًا مجموعة محددة من الإرشادات الخاصة بالمركبات الذاتية القيادة لأنه بدون مسار واضح، فإن الجميع يطلقون النار في الظلام.

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