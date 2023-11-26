فريق ألبين للفورمولا 1 يستعد لاختتام موسم 2023

دبي - كتب محمد فتوح - وصل بيير جاسلي، سائق فريق ألبين للفورمولا 1، إلى القسم الثالث للسباق الثاني على التوالي بينما يستعد لبدء سباق جائزة أبو ظبي الكبرى الذي سيختتم اليوم. أضاع زميله إستيبان أوكون المركز الثالث بفارق 0.113 ثانية حيث خرج من القسم الثاني في المركز الثاني عشر في تصفيات صعبة تحت الأضواء في حلبة مرسى ياس.

تقدم كلا السائقين خلال الربع الأول بهوامش متقاربة. إستيبان في المركز الرابع عشر وبيير تحت منطقة الهبوط بفارق 0.138 ثانية في المركز الخامس عشر.

أثبتت لفة بيير في الربع الثاني، البالغة دقيقة واحدة و24.078 ثانية، أنها كافية للوصول إلى القسم الثالث في المركز الخامس، بينما كان زمن لفة إستيبان البالغ دقيقة واحدة و24.391 ثانية أقل بفارق ضئيل من ركلات الترجيح العشرة الأولى بما يزيد قليلاً عن عُشر ثانية.

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في الربع الثالث، بقي بيير في المركز العاشر في كلتا اللفتين. تم اختراق دورته الجديدة من خلال إعاقة أوسكار بياستري أثناء الركض حتى المنعطف الخامس.

المراكز العشرة الأولى نصب عين فريق ألبين للفورمولا 1

تبدأ نهاية الموسم اليوم الأحد في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي حيث يختتم فريق ألبين للفورمولا 1 موسم 2023.

قال إستيبان أوكون “لقد انتهى يوم السبت الأخير من الموسم وسنبدأ اليوم في المركز الثاني عشر على الشبكة. من الواضح أنه كان أسبوعًا مضطربًا بالنسبة لي، لذلك أعتقد أننا قمنا بعمل جيد لتحقيق أقصى استفادة مما كان بين أيدينا. سنبذل قصارى جهدنا لإنهاء الموسم بشكل إيجابي. لقد كانت تجربة نهائية جيدة ولكنها مزدحمة، في محاولة لتحسين إعدادنا قبل التصفيات، والتي بدأت بشكل جيد وكان لدينا وتيرة جيدة للوصول إلى القسم الثاني. لسوء الحظ، لم أحقق أفضل نتيجة في الجولة الأخيرة وأنهينا السباق في المركز الثاني عشر في النهاية، وخرجنا من القسم الثالث بفارق عُشر فقط. نحن لسنا بعيدين عن النقاط، بل إننا تأخرنا كثيرًا في الأسبوع الماضي وحصلنا على النقاط، لذلك سنستخدم ذلك كحافز للقتال من أجل إنهاء الموسم في المراكز العشرة الأولى.

أما بيير جاسلي فقال “أنا سعيد حقًا بنتيجة الأمس. كنا نعلم أن الوصول إلى الربع الثالث سيكون صعبًا وقريبًا جدًا، وقد ثبت أنه من الصعب الوصول إليه في الربع الأول بهذه الهوامش الجيدة. كانت لفة القسم الثاني الخاصة بي قوية جدًا، وكنت سعيدًا بذلك لأنه يعني أننا وصلنا إلى المراكز العشرة الأولى بشكل مريح. كان الربع الثالث فوضويًا بعض الشيء بالنسبة لنا وأشعر أننا لم نحقق أقصى استفادة من الجلسة. سنقوم بتحليل ما حدث، وما يمكننا القيام به بشكل أفضل، ولكن مع ذلك، كنت راضيًا بالتأكيد عن وجودي في القسم الثالث مرة أخرى. لقد بدأنا في وضع جيد للغد وهدفنا هو الحصول على بعض النقاط. سيكون سباقًا صعبًا وهو الأخير هذا العام. سأبذل كل ما في وسعي وسيكون من الجيد إنهاء الموسم بنتيجة إيجابية”.

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