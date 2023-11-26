شركة أوتوزون تقول إن الهاكرز سرقوا البيانات الشخصية لـ 185 ألف عميل في هجوم إلكتروني!

دبي - كتب محمد فتوح - أعلنت شركة أوتوزون، أكبر متاجر التجزئة لقطع غيار السيارات في أمريكا، أنها تعرضت للاختراق من قبل عصابة برامج الفدية في شهر مايو، تفيد تقارير BleepingComputer أن مخازن بيانات شركة أوتوزون قد تم اختراقها في وقت سابق من هذا العام في شهر مايو، مع تسرب المعلومات الشخصية لما يقرب من 185,000 عميل، وأعلنت عصابة برامج الفدية Cl0p مسؤوليتها عن الهجوم، حيث اكتشف المتسللون نقاط ضعف في أداة نقل الملفات MOVEit.

تفاصيل عملية اختراق شركة أوتوزون وسرقة بيانات عملائها

وتشمل المنظمات الأخرى المتضررة إدارة المركبات الآلية في لويزيانا، وولاية ماين، والخطوط الجوية البريطانية، ونظام المدارس العامة في مدينة نيويورك، وفقًا للتقرير، يبلغ إجمالي الأضرار المالية حوالي 12 مليار دولار (45 مليار ريال)، مع تقديرات تشير إلى أن 62 مليون شخص على الأقل تأثروا بتسريب البيانات، وأبلغت شركة أوتوزون عن هجوم برنامج الفدية هذا الأسبوع فقط، وأبلغت المدعي العام في ولاية ماين بالانتهاك، قامت الشركة أولاً بالتحقيق في الأمر قبل القضاء على أي ثغرات أمنية في نظامها.

وجاء في الرسالة الواردة من شركة : “أدركت أوتوزون أن طرفًا ثالثًا غير مصرح به استغل ثغرة أمنية مرتبطة بـ MOVEit وقام بسحب بيانات معينة من نظام أوتوزون الذي يدعم تطبيق MOVEit”، وتقول الشركة إنها “ليست على علم” بأي حالات تم فيها استخدام المعلومات الشخصية للعميل لإجراء عمليات احتيال.

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ومع ذلك، قالت أوتوزون إنها ستقدم لعملائها المتأثرين برنامجًا مجانيًا لمراقبة الائتمان لمدة عام، وهذا سيمكنهم من تتبع الاحتيال المحتمل والأنشطة المشبوهة المتعلقة بهويتهم وائتمانهم، تلاحظ BC أن Cl0p سربت البيانات التي أخذتها من شركة أوتوزون، وكانت تحتوي على معلومات سرية، بما في ذلك مستندات الرواتب وتفاصيل موردي قطع الغيار والمعلومات الضريبية، وبحسب ما ورد، ستتلقى عصابة برامج الفدية أكثر من 75 مليون دولار (281 مليون ريال) من المدفوعات من الشركات المتضررة.

وصناعة السيارات ليست غريبة على الهجمات السيبرانية، في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة فيراري أنها كانت على الطرف المتلقي لهجوم الفدية، وفقاً لبيان رسمي، تم تسريب بيانات العميل (بما في ذلك الأسماء وأرقام الهواتف والعناوين) – وليس ما تريد سماعه إذا كان لديك مجموعة من السيارات الغريبة مثل SF90، بالنسبة لعملاء فيراري المميزين، كان من الممكن أن يكون هذا مدمراً، ولحسن الحظ، تم الحفاظ على أمان التفاصيل المتعلقة بالسيارات المملوكة أو المطلوبة.

وفي الختام، في بعض الأحيان، يلاحق المتسللون أسرار الشركة، كما اكتشفت فولفو في عام 2021، وقد سُرقت بعض ممتلكات البحث والتطوير الخاصة بالعلامة التجارية السويدية في هجوم إلكتروني، مع ملاحظة أن ذلك قد يؤثر على عمليات الشركة، ولحسن الحظ، لم تتم سرقة أي بيانات للعملاء، وفي العام الماضي، تعرض 14 مصنعًا لشركة تويوتا للاختراق بسبب هجوم إلكتروني أدى إلى إغلاق 28 خط تجميع.

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