امتلك جي أيه سي EMKOO 2024 بعروض الختام من الجميح للسيارات

دبي - كتب محمد فتوح - تمتع بأحدث عروض الجميح للسيارات والتي شملت جي أيه سي EMKOO موديل 2024، ضمن عروض الوكيل الرسمي لسيارات جي أيه سي بالمملكة العربية السعودية، بعنوان عروض الختام … ما عليها كلام، وبالتعاون مع جهات تمويلية متعددة.

عرض جي أيه سي EMKOO 2024

يشمل العرض سيارة جي أيه سي EMKOO 2024 فل أوبشن

السعر النقدي 79,900 ريال سعودي غير شامل الضريبة

السعر شامل الضريبة 91,885 ريال سعودي

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مزايا إضافية لعرض جي أيه سي EMKOO 2024

6 سنوات ضمان المصنع أو 250 ألف كم

5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

تطبق الشروط والأحكام

برامج تمويلية إضافية

عرض تمويل الأولى للعملاء المحولة رواتبهم

أول قسط بعد 4 شهور

0% دفعة أولى

0% رسوم إدارية

شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري – جيبي (للعملاء المحولة رواتبهم)

برنامج التمويل التأجيري (5 سنوات)

0% دفعة أولى

1% رسوم إدارية

3.30% هامش ربح

برنامج 50% الآن و50% بعد سنتين:

0.99% هامش ربح

1% رسوم إدارية

بنك البلاد (للعملاء المحولة رواتبهم)

0% دفعة أولى

0% رسوم إدارية

3.72% هامش ربح

مصرف الانماء (للعملاء المحولة رواتبهم)

برنامج التمويل التأجيري (5 سنوات)

0% دفعة أولى

0% رسوم إدارية

2.73% هامش ربح

برنامج 50% الآن و50% بعد سنتين (بدون فوائد)

0% هامش ربح

2.73% رسوم إدارية

بنك الرياض (للعملاء المحولة رواتبهم)

0% دفعة أولى

0% رسوم إدارية

3.75% هامش ربح

بنك الامارات دبي الوطني (للعملاء المحولة رواتبهم)

برنامج التمويل التأجيري (5 سنوات)

0% دفعة أولى

1% رسوم إدارية

3.75% هامش ربح

برنامج 50% الآن و50% بعد سنتين:

2.64% هامش ربح

1% رسوم إدارية

مصرف الراجحي (للعملاء المحولة رواتبهم)

0% دفعة أولى

0% رسوم إدارية

4.48% هامش ربح

الشروط والأحكام

الأسعار لا تشمل رسوم التسجيل واللوحات

الأسعار لا تشمل التأمين

تطبق الشروط والاحكام للبنوك المشاركة في هذا العرض

يختلف القسط الشهري ونسبة التأمين حسب تقييم العميل

بعض الميزات قد لا تكون مذكورة في جميع الفئات. فقط الفئة الأعلى

الصور المستخدمة هي لغرض الإعلان وقد تختلف عن الحقيقة بمواصفاتها وألوانها ومظهرها الخارجي

موعد انتهاء عرض الجميح للسيارات لـ جي أيه سي EMKOO 2024

كما أعلنت شركة الجميح للسيارات وكيل سيارات جي أيه سي في المملكة العربية السعودية، أن هذا العرض ساري حتى 31 ديسمبر 2024.

جي أيه سي EMKOO

جدير بالذكر أن جي أيه سي EMKOO الرياضية متعددة الاستخدامات تأتي بتصميم عصري وجريء مستوحى من المستقبل، ومزودة بمصابيح أمامية بتقنية LED عالية التقنية، توفر رؤية واضحة للطريق ومظهرًا جريئًا وعصريًا، وجنوط ألومنيوم 19 بوصة، وتضمن قيادة مريحة على كل الدروب.

تتوفر السيارة كذلك بأسواقنا بسقف زجاجي مع واقي الشمس الكهربائي، ومصابيح أمامية وخلفية أنيقة مع خاصية الترحيب، ومرايا جانبية كهربائية قابلة للتعديل والطي الأوتوماتيكي وخاصية التسخين، وماسحات استشعار المطر، وبوابة خلفية كهربائية.

أما المقصورة الداخلية فتأتي بتصميم أنيق مع تشكيلة واسعة من الألوان مناسبة لكل الأذواق ومواد فاخرة، ولمسات أنيقة تعزز راحة التجربة، وتكييف هواء أوتوماتيكي يشمل ركاب الصف الثاني، مع مستشعر جودة الهواء، ومقاعد السائق والراكب قابلة للتعديل مع تحكم كهربائي، ومقاعد الركاب قابلة للتعديل، مع خاصية التهوية.

وتتمتع كذلك بوسائل أمان مثل وسائد هوائية مزدوجة أمامية وجانبية، مع ستارة وسائد هوائية جانبية. نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، نظام الكبح الذاتي في حالات الطوارئ، فرامل الانتظار الإلكترونية (EPB) مع التعليق التلقائي كما تشمل المقصورة على الإضاءة المحيطة الذكية متعددة الألوان.

وعن التجهيزات التقنية ووسائل الترفيه فتأتي جي أيه سي EMKOO بلوحة أجهزة قياس 7 بوصة LCD ملونة توفر رؤية واضحة وقابلة للتخصيص لبيانات القيادة الأساسية مما يوفر الراحة والوضوح وسهولة الاستخدام أثناء السير على الطريق، وشاشة LCD متعددة الوظائف مقاس 10.1 إنش تعمل باللمس، مما يوفر تجربة مستخدم غامرة وجذابة مع توفير وصول سهل إلى الترفيه والملاحة وإعدادات السيارة، إضافة إلى 6 مكبرات صوت، واتصال الهاتف الذكي بتقنية آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ومنافذ USB فئة A و C.

تستمد جي أيه سي EMKOO قوتها من محرك الحقن المباشر 1.5 لتر TG الذي ينتج 177 حصانا، مع نظام نقل الحركة أوتوماتيكي ذي سبع سرعات مزدوج القابض. وتأتي كذلك بنظام تعليق ماكفرسون المستقل في الأمام، ومالتي لينك المستقل في الخلف.

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