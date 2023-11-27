كيا نيرو هايبرد 2024 و10 مزايا ترفع من قيمتها التسويقية

دبي - كتب محمد فتوح - تعتبر سيارة كيا نيرو هايبرد مزيجًا مثاليًا من الكفاءة والاستدامة، وكل ذلك في حزمة أنيقة وعصرية.وإلى جانب مجموعتها الواسعة من سيارات السيدان والكروس أوفر وسيارات الدفع الرباعي، تقدم كيا أيضًا عددًا من الخيارات الهجينة والكهربائية. تُعد سيارة كيا نيرو هايبرد مثالًا رئيسيًا على تواجد كيا في قطاع السيارات الكهربائية الهجينة. الشيء الفريد في سيارة نيرو هو أنها ليست مجرد سيارة

كيا نيرو بخيارات دفع متنوعه

إنها مثل مجموعة من السيارات، يتم تقديمها في خيارات الهجين العادي ، والهجين الإضافي ، والكهرباء بالكامل . تم تقديم الجيل الأول من كيا نيرو بمحرك هجين، وتم الكشف عنها في عام 2016، وشاركت في نفس المنصة مع هيونداي أيونيك . في عام 2019، تلقت كيا نيرو عملية تجميل مبكرة في منتصف الدورة، إيذانًا ببداية جيلها الثاني. مع بدء سيارة كيا نيرو هايبرد بسعر معقول، فإن ذلك يعكس التزام كيا بضمان حصولك أيضًا على شريحة من الكعكة – وهذه أهم مزايا كيا نيرو هايبرد :

1 – سعر كيا نيرو هايبرد يبدأ من 26.840 دولارًا

تألق الجيل الثاني من كيا نيرو حقًا كرمز لكيفية تصعيد كيا لعبتها في عالم المشهد الكهربائي الهجين، حيث تعرض خطواتها في رفع مستوى الابتكار مع هذا الطراز الأحدث. تأتي سيارة كيا نيرو، Niro Hybrid، ذات المستوى المبتدئ، مزودة بمحرك هجين، ويتم تقديمها في خمسة خيارات متميزة للاختيار من بينها .

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سعر كيا نيرو هايبرد تصل إلى 35.240 دولارًا

مع طراز LX الذي يعمل كنموذج أساسي لمجموعة كيا نيرو Hybrid ، يبدأ بسعر 26.840 دولارًا، أي ما يقرب من 8.000 دولار أرخص من ابن عمه الهجين الإضافي ، ويصل إلى حد الحصول على مشروع تجديد نظم الإدارة بسعر يبدأ من 35.240 دولارًا مع طراز SX Touring. وهذا يجعل سيارة كيا نيرو Hybrid خيارًا هجينًا ميسور التكلفة ويصعب مقاومته، إذا كنت تبدأ للتو في القيادة الهجينة. سعر الطراز EX 800. 31 دولار ، والطراز اس اكس 35.250 دولار .

2 – أناقة تصميم كيا نيرو

مع إشارة إلى تصميم كيا الكلاسيكي، تتميز سيارة كيا نيرو Hybrid بتصميم أنيق ومصقول، مع لمسة من الطابع الرياضي. تتميز سيارة نيرو هايبرد بتصميم ديناميكي هوائي مستوحى من سيارات الكروس أوفر مع خطوط معاصرة، مما يجعلها مميزة بشكل واضح على أنها سيارة كيا. ويتضمن التصميم الأحدث شبكة كيا “أنف النمر” المميزة، بالإضافة إلى عناصر مميزة أخرى.

تتنطلق سيارة كيا نيرو Hybrid على عجلات Aero Alloy مقاس 16 بوصة القياسية، مع عجلات مقاس 18 بوصة حصرية وقياسية لطرازات EX وSX Touring. ومن الناحية الوظيفية، فهي تتماشى بشكل أوثق مع شكل سيارة الهاتشباك العائلية. يتضح من معامل السحب المنخفض البالغ 0.29 قرص مضغوط، وقاعدة العجلات الممتدة بشكل ملحوظ عند 107.1 بوصة، تركز كيا نيرو Hybrid على تحسين الكفاءة الديناميكية الهوائية.

3 – مقصورة كيا نيرو الرحبة

63.7 قدم مكعب من مساحة الشحن

داخل سيارة كيا نيرو Hybrid ، لا تعد المقصورة مجرد مساحة – بل هي ملاذ عصري. يمكن للوحة القيادة الواسعة أن تمنح شعورا برحابة الخطوط الأفقية التي تعكس الذوق المعاصر الموجود في أحدث موديلات كيا. يهدف التصميم الأفقي للوحة القيادة إلى توسيع عرض المقصورة بصريًا، مما يساهم في الشعور بالرحابة. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم الكونسول الوسطي المريح بزاوية نحو السائق لسهولة العمل.

الأبعاد الداخلية لسيارة كيا نيرو الهجينة

كيا نيرو هايبرد هي سيارة ذات خمسة مقاعد ويبلغ حجمها الداخلي 105.1 قدم مكعب. تبلغ مساحة غرفة الشحن الافتراضية مع جميع المقاعد الخلفية قدم مكعب، والتي يمكن أن تتوسع إلى 63.7 قدم مكعب مع طي جميع المقاعد الخلفية بشكل مسطح، مما يمنحك القدرة على حمل المزيد.

المميزات التقنية ل كيا نيرو هايبرد 2024

عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا والترفيه، فإن مقصورة كيا نيرو Hybrid 2024 تأتي مجهزة بمجموعة واسعة من الميزات .

واجهة عرض مزدوجة

يقتصر طراز LX على شاشة تعمل باللمس مقاس 8.0 بوصة وشاشة عرض العدادات مقاس 4.3 بوصة، في حين تحتوي بقية المجموعة على شاشة لمس أكبر مقاس 10.25 بوصة مع نظام ملاحة مقترن بنفس شاشة عرض العدادات مقاس 4.3 بوصة، مما يوفر شاشة مزدوجة أنيقة ورائعة المظهر، مما يزيد من جاذبية سيارة كيا نيرو Hybrid

أنظمة كيا نيرو هايبرد الصوتية

تأتي طرازات SX بشكل قياسي مع نظام صوتي Harman Kardon Premium بسبع مكبرات صوت، في حين تقتصر الطرازات الأخرى على نظام صوتي قياسي بستة مكبرات صوت.

تتوفر ميزات الاتصال القياسية مثل Android Auto وApple CarPlay والشحن اللاسلكي بشكل قياسي في جميع الطرازات. يتيح لك تطبيق Kia Connect إمكانية ضبط درجات حرارة المقصورة عن بعد، ومراقبة استخدام الطاقة، والوصول إلى وظائف إضافية.

5 – الأداء المميز لكيا نيرو هايبرد 2024

تقدم كيا نيرو Hybrid واحدا من أفضل مستويات الأداء ، و يتم تشغيله بواسطة نظام هجين متوازي كامل رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر ، وبطارية ليثيوم أيون بوليمر بقدرة 1.32 كيلووات في الساعة مقترنة بمحرك كهربائي هجين واحد، مما يساهم في إنتاج طاقة مجمعة تبلغ 139 حصانًا مع 195 رطل قدم من عزم الدوران. ويتم نقل هذه القوة من المحرك إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بست سرعات.

معدلات السرعة والتسارع

وفقًا للاختبار الذي أجرته شركة Car and Driver ، فإن سيارة كيا نيرو Hybrid تتسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 8.9 ثانية ، وتبلغ سرعتها القصوى 106 ميلاً في الساعة. تأتي جميع طرازات كيا نيرو هايبرد مع إعداد الدفع الأمامي كخيار نظام الدفع الوحيد.

6 – الاقتصاد في الطاقة

تعد كفاءة استهلاك الوقود إحدى الميزات البارزة التي تميز سيارة كيا نيرو Hybrid . تتميز سيارة كيا نيرو هايبرد بتكنولوجيا هجينة متطورة، ولا توفر فقط عددًا مذهلاً من الأميال ولكنها أيضًا تفضل تقليل البصمة الكربونية الخاصة بك. ما يصل إلى 54 ميلا في الغالون على الطريق السريع

تتميز طرازات Touring من سيارة كيا نيرو Hybrid 2024، المجهزة بعجلات مقاس 18 بوصة، بمسافة تبلغ 53/ 45/ 49 ميلاً لكل جالون على المدينة / الطريق السريع / محركات الأقراص المشتركة ، مع نطاق إجمالي تقديري من وكالة حماية البيئة يبلغ 544 ميلًا .

تتميز بقية الطرازات، المجهزة بعجلات مقاس 16 بوصة، بمسافة تبلغ 53/54/53 ميلاً لكل جالون على المدينة/الطرق السريعة/محركات الأقراص المشتركة. تفضل العجلات الأخف وزنًا سيارة كيا نيرو هايبرد على الطرق السريعة.

7 – أوضاع قيادة كيا نيرو هايبرد

يوفر وضع القيادة في سيارة Kia Niro Hybrid تكوينين Eco وSport ، و يوصى باستخدام الوضع الاقتصادي للقيادة الفعالة داخل المدينة، مع ناقل حركة فريد من نوعه يتحكم في قوة الكبح المتجددة. في الوضع الاقتصادي، يقوم المجداف بضبط شدة الكبح، وبالتالي ضبط الشحنات المتراكمة في بطارية ليثيوم أيون بوليمر بقدرة 1.32 كيلووات/ساعة في سيارة نيرو هايبرد. عندما يكون في الوضع الرياضي، فإنه يسهل النقل اليدوي.

تعمل المرحلة الثالثة من الكبح المتجدد على زيادة شحن البطارية إلى الحد الأقصى في المناطق المزدحمة، ويتوفر وضع “التوقف الكامل” عن طريق الإمساك بالمجداف. يؤدي الضغط على المجداف إلى تنشيط الوضع “التلقائي” المتجدد، وضبط الأداء بناءً على الملاحة ومعلومات القيادة.

8 – كيا نيرو هايبرد : سيارة PHEV الكهربائية النقية

تأتي كيا نيرو أيضًا بخيار هجين، بالإضافة إلى مجموعة نقل الحركة الكهربائية بالكامل (EV)، مما يوفر مجموعة متنوعة من الخيارات الصديقة للبيئة. يبدأ سعر سيارة Kia Niro Plug-in Hybrid من 34,290 دولارًا أمريكيًا، وتبدأ سيارة Kia Niro بسعر 39,600 دولارًا أمريكيًا .

كيا نيرو PHEV .. المواصفات والأداء

يوفر كلا الطرازين من مجموعة نقل الحركة اقتصادًا كبيرًا في استهلاك الوقود، حيث توفر سيارة كيا نيرو الهجينة 48 ميلا في الغالون على محرك الغاز و 108 ميلا في الغالون عند التشغيل ببطارية تبلغ 11.1 كيلووات في الساعة، بينما توفر سيارة كيا نيرو الكهربائية 126/ 101/ 113 ميلا في الغالون على المدينة / الطريق السريع / محركات الأقراص المشتركة. تختلف سعة الشحن أيضًا في مجموعات الحركة هذه، حيث توفر سيارة Kia Niro Plug-in Hybrid بحد أقصى 54.6 قدمًا مكعبًا، وتوفر سيارة Kia Niro EV مساحة شحن تبلغ 63.7 قدمًا مكعبًا كحد أقصى.

9 – مزايا الأمان والسلامة

تأتي سيارة كيا نيرو هايبرد مزودة بتقنيات Kia Drive Wise ، التي تعمل بمثابة ترسانة من ميزات السلامة ومساعدة السائق. بعض هذه الميزات الرئيسية هي:

ميزات كيا درايف وايز

• نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي

• تحذير من الاصطدام في النقطة العمياء

• نظام المساعدة على تجنب الاصطدام في حركة المرور الخلفية

10 – السيارات المنافسة لكيا نيرو من تويوتا وهيونداي

• مساعدة متابعة المسار• نظام التحكم الذكي في السرعة القائم على الملاحة مع خاصية التوقف والانطلاق• مساعدة القيادة على الطرق السريعةتم تعزيز صورة كيا نيرو هايبرد باعتبارها مركبة آمنة وموثوقة من خلال جولاتها الناجحة في ساحة العمل. خضعت سيارة كيا نيرو هايبرد للعديد من اختبارات السلامة التي أجراها معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS)

تتنافس كيا نيرو هايبرد مع سيارات شهيرة ، وذات حضور قوى . ومن الجدير بالذكر أن كيا نيرو هايبرد، وتويوتا بريوس، وهيونداي سوناتا هايبرد تظهر كخيارات متميزة، حيث تقدم كل منها عروضها المميزة إلى الطاولة. الآن، عندما يتعلق الأمر بالأداء، فإن جميع السيارات الثلاث تقدم نفس الأداء تقريبًا، حيث تأتي سيارة كيا نيرو هايبرد منخفضة قليلاً بقوة 139 حصانًا.

تتميز تويوتا بريوس بأفضل اقتصاد في استهلاك الوقود من بين المركبات الثلاث ، مع 57/ 56/ 57 ميلاً لكل جالون فوق المدينة / الطريق السريع / القيادة المشتركة، مع نطاق إجمالي يبلغ 644 ميلًا. وبشكل عام، تعد هذه المركبات الثلاث بكفاءة كبيرة في استهلاك الوقود، وأداء لائق، وتجارب متنوعة، تلبي مجموعة واسعة من التفضيلات في السوق الهجين.

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