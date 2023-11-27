تكلفة تغيير البطارية بالسيارة الكهربائية مشكلة مقلقة ماديا

دبي - كتب محمد فتوح - يعد استبدال مجموعة البطارية من النفقات الكبيرة التي يجب على مشتري المركبات الكهربائية المحتملين مراعاتها عند البحث عن سيارة جديدة . يمكن أن تكون تكاليف استبدال البطارية للسيارة الكهربائية كبيرة، حيث تتراوح أسعار استبدال بطارية السيارة الكهربائية من جنرال موتورز من 4000 دولار إلى 20000 دولار، اعتمادًا على الطراز.

مشاكل استبدال البطارية بالسيارة الكهربائية

تم تصميم معظم بطاريات السيارات الكهربائية لتدوم لمدة 10 سنوات على الأقل، ولكن الحاجة إلى الاستبدال بعد انتهاء الضمان نادرة، حيث أنها لا تزال تحتفظ بقدرة شحن تصل إلى 70%. . في حين أن الشركات المصنعة تغطي عادةً تكلفة استبدال البطارية بموجب الضمان، إلا أن موقع الاستبدال ووقته قد يمثل تحديًا، نظرًا لأن بطاريات السيارات الكهربائية كبيرة الحجم وغالبًا ما تتطلب أسابيع للطلب والتركيب.

تكلفة استبدال بطارية السيارات الكهربائية

عادة ما تكلف السيارات الكهربائية أكثر من نظيراتها التي تعمل بالغاز، كما أن نطاقها المحدود في بعض الأحيان، بالإضافة إلى لوجستيات إعادة الشحن، يمكن أن يجعلها أقل ملاءمة. هذه بعض الأشياء التي يأخذها المستهلكون في الاعتبار قبل شراء سيارة كهربائية، ولكن الجانب الذي غالبًا ما يتم تجاهله هو تكلفة استبدال بطارية السيارة الكهربائية.

إعلان

تمامًا كما هو الحال مع الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، تتمتع بطاريات السيارات الكهربائية بعمر محدود، وسنناقش اليوم بعض تكاليف استبدال بطاريات السيارات الكهربائية من جنرال موتورز. سواء كانت كاديلاك أو شيفروليه ، يمكن أن تكلف أكثر من فلس واحد.

سيارات الاحتراق أقل تكلفة في الاستبدال من بطارية السيارة الكهربائية

مع سيارة محرك الاحتراق الداخلي (ICE)، تحتاج أشياء مثل مضخات المياه والمولدات إلى الاستبدال مع تقدم السن، ولكن هذه ليست نفقات كبيرة. حتى إعادة بناء ناقل الحركة، على الرغم من أنه ليس حدثًا سعيدًا، إلا أنه لن يكون موجعا ماديا بشكل كبير . من ناحية أخرى، هناك قصص رعب تدور حول أشخاص يضطرون إلى دفع عشرات الآلاف من الدولارات لاستبدال حزمة بطارية السيارة الكهربائية.

يعد القبول السائد للسيارات الكهربائية بالكامل ظاهرة حديثة نسبيًا، لذلك لا تزال معظم المركبات الكهربائية الموجودة على الطريق تعمل بقوة . ومع ذلك، اكتشف بعض من أوائل من امتلكوا سيارات كهربائية أن أشياء مثل المحركات والبطاريات تتعطل في نهاية المطاف. بجانب شركة تيسلا، تبيع شركة جنرال موتورز أكبر عدد من السيارات الكهربائية في هذا البلد، لذا فهي مقياس جيد جدًا لتكلفة استبدال البطارية ومدة استمرار حزم الطاقة هذه.

أسعار استبدال البطاريات

نظرًا لأن البطارية هي أهم مكون في السيارة الكهربائية، وعامل كبير في سعر السيارة، فمن الطبيعي أن تقلق بشأن تكلفة استبدالها. في عام 2022، انتشر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عندما شارك رجل تقديرًا للوكالة لاستبدال البطارية في سيارته شيفروليه فولت بقيمة 30 ألف دولار تقريبًا . لقد أثار هذا بالتأكيد مخاوف المشترين المحتملين للسيارات الكهربائية، ولكنه أثار أيضًا قدرًا لا بأس به من الشكوك.

قامت صحيفة USA Today بفحص صحة هذا الادعاء ووجدت أنه صحيح، ولكن مع عدة تحذيرات. إن سيارة تشيفي فولت ليست سيارة كهربائية، بل هي سيارة هجينة تعمل بالغاز والكهرباء، وقد تم إيقاف إنتاجها. لم تعد شركة تشيفي تصنع بطاريات لهذه السيارة، لذلك كان على الوكيل شراء واحدة من مورد خارجي، وبالتالي السعر المرتفع. إن استبدال البطارية في سيارة GM EV الحالية ليس أمرًا متطرفًا، ولكنه أيضًا ليس مجانيًا.

تكلفة استبدال بطارية جنرال موتورز

لم يتم إنشاء جميع بطاريات السيارات الكهربائية على قدم المساواة، وبالتالي فإن تكلفة استبدال واحدة ستختلف من مركبة إلى أخرى، وكذلك مستوى القطع. تقول شركة JD Power إن تكلفة استبدال بطاريات السيارات الكهربائية تتراوح ما بين 4000 دولار و20000 دولار، بينما تزيد التكلفة المتكررة من 5000 إلى 20000 دولار. ولم يحدد أي من المنافذ ما إذا كانت هذه الأسعار تعكس تكلفة العمالة أيضًا، أو ما إذا كان هذا هو بالضبط ما تستخدمه البطاريات.

تشكيلة جنرال موتورز EV الحالية:

– كاديلاك ليريك/سيليستيك

– كاديلاك إسكاليد آي كيو

– شيفروليه اكوينوكس EV

– شيفروليه بليزر EV

– شيفروليه سيلفرادو EV

– جي ام سي سييرا EV

– جي ام سي هامر SUV/بيك اب EV

لا توجد في الواقع أي معلومات حول تكلفة استبدال البطاريات في طرازات محددة من GM EV. تبلغ تكلفة البطارية الجديدة لسيارة تشيفي بولت 275 دولارًا لكل كيلووات في الساعة، أي حوالي 16.250 دولارًا للبطارية البديلة. لسوء الحظ، لا يمكن استخدام هذه الصيغة لتقدير تكاليف استبدال البطارية للمركبات الكهربائية الأخرى من جنرال موتورز لأنه تم إيقاف بولت واستخدام كيمياء بطارية مختلفة عن الموديلات الحالية.

لغز تكلفة استبدال البطارية

لا يؤدي بحث Google عن “كم تكلفة استبدال بطارية (أدخل أي بطارية GM EV)” إلى أي نتائج مفيدة. مع تكلفة استبدال بطارية فولت البالغة 16.250 دولارًا، يمكننا الحصول على فكرة عامة. من المحتمل أن تكون سيارة الركاب هي نفسها تقريبًا، في حين من المفترض أن تكون الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي أعلى. أما بالنسبة لسيارة GMC Hummer EV، فمن الصعب أن نتخيل أن استبدال البطارية لن يتجاوز عتبة 20 ألف دولار، لأن تلك المركبات هائلة وثقيلة وتحتوي على بطاريات ضخمة.

عمليات استبدال مجانية لبطارية السيارة الكهربائية

تبدو أسعار البطاريات البديلة تشبه إلى حد كبير أسعار السيارات الجديدة قبل بضع سنوات فقط، ولكن لا ينبغي أن يخيف ذلك الناس من شراء سيارة كهربائية. تأتي معظم السيارات الكهربائية مع ضمان لمدة 8 سنوات / 100000 ميل، والذي يتضمن استبدال خلية طاقة سيئة. يبلغ معدل فشل البطارية 1.5 بالمائة فقط ، والبطاريات الأحدث بها مشكلات أقل بكثير من البطاريات القديمة.

عينة من ضمانات السيارات الكهربائية السائدة

• 2024 فورد موستانج Mach-E – 5 سنوات / 60.000 ميل

• هيونداي أيونيك 2024 – 5 سنوات / عدد غير محدود من الأميال

• شيفروليه بليزر EV 2024 – 8 سنوات / 100.000 ميل

• 2024 تسلا موديل Y – 8 سنوات / 120 ألف ميل

الحاجة غير المحتملة لاستبدال البطارية

بشكل عام، تم تصميم بطاريات السيارات الكهربائية لتدوم 10 سنوات على الأقل ، وهي المدة التي يحتفظ فيها أي شخص بسيارة جديدة. يبلغ متوسط عمر أي نوع من المركبات على الطريق في الولايات المتحدة حاليًا 12.5 عامًا، ومن المحتمل أن تدوم بطارية السيارة الكهربائية لهذه الفترة الطويلة. وحتى بعد مرور 10 سنوات، ستظل بطارية السيارة الكهربائية تتمتع بقدرة شحن تصل إلى 70 بالمائة ولن تحتاج إلى الاستبدال. سيكون من النادر أن تكون هناك حاجة إلى استبدال البطارية بعد انتهاء الضمان، ولكن خلال العمر الإنتاجي للسيارة الكهربائية.

تغطية البطارية بضمان خاص

وحتى عندما تتعطل البطاريات، يقوم المصنعون باستبدالها مجانًا. واجه بولت بعض المشكلات المتعلقة باشتعال النيران، واستدعتها تشيفي لتبديل البطارية مجانًا. حتى أولئك الذين اختاروا عدم استبدال بطارياتهم في الوكالة تم تعويضهم. أفاد Kelley Blue Book أن Chevy أرسلت شيكات بقيمة 1400 دولار لأولئك الذين اختاروا عدم الاشتراك في بديل، لكن كان عليهم التوقيع على تنازل يُفترض أنه يُعفي شيفروليه من جميع المسؤوليات المستقبلية.

المشكلة الحقيقية في استبدال بطارية السيارة الكهربائية ليست التكلفة، لأن هناك فرصة ضئيلة جدًا لتحمل المالكين تكاليف باهظة. ومع ذلك، هناك مشكلة واحدة مثيرة للقلق وهي حدوث فشل بعيدًا عن الوكالة. إذا كان أحد الأشخاص في رحلة برية في مركبة ICE وانقطعت مضخة المياه، فمن المؤكد أنه يمكن استبدالها عند المخرج التالي، إما على الفور أو خلال يوم واحد.

مشكلة مكان تعطل البطارية

قد يكون فشل البطارية أثناء رحلة برية بالمركبة الكهربائية بمثابة كارثة كاملة. هناك احتمال يقارب الصفر بالمائة أن محطة الخدمة التالية على الطريق السريع سيكون لديها بطارية بديلة أو القدرة على طلب واحدة وتركيبها. توفر خطة AAA الأساسية 10 أميال من القطر، وخطة Plus لديها نطاق قطر 100 ميل، والخطة المميزة تصل إلى 200 ميل من خدمات القطر. إذا انفجرت البطارية على بعد أكثر من 200 ميل من أقرب متجر للسيارات الكهربائية، فسيكون ذلك بمثابة كابوس.

الوقت اللازم لاستبدال بطارية السيارات الكهربائية

مثلما هو الحال بالنسبة لتكاليف إصلاح المركبات الكهربائية ، فإن الوقت الذي يستغرقه استبدال بطارية السيارة الكهربائية هو أمر مثير للقلق. مع السيارة التي تعمل بالغاز، يمكن القيام بأي شيء باستثناء إعادة بناء المحرك أو ناقل الحركة في غضون ساعات. تعد بطاريات السيارات الكهربائية ضخمة، وغالبًا ما تستهلك مساحة هيكل السيارة بالكامل،

لذلك ليس الأمر كما لو أن الكثير من المتاجر تحتفظ بمخزون منها. وفقًا لشركة Green Cars ، يستغرق الأمر أسابيع لطلب بطاريات بديلة للمركبات الكهربائية، ثم مزيدًا من الوقت لتثبيتها. يعد هذا أمرًا جيدًا إذا كان الضمان يأتي مع سيارة وحيدة، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن المحتمل أن يضطر المالك إلى استئجار شيء ما، وهي تكلفة إضافية.

سعر السيارة الكهربائية أهم من تكلفة استبدال البطارية

لم تعد تكلفة استبدال البطارية في سيارة جنرال موتورز أقل أو أقل من تكلفة الشركات المصنعة الأخرى، وإلى جانب بعض السيناريوهات الكابوسية غير المتوقعة، لا ينبغي أن تكون هي العامل المفسد للصفقة عند اتخاذ قرار بشراء واحدة. ومع ذلك، يجب أن يؤخذ السعر الإجمالي للسيارة بعين الاعتبار. سعر الطراز الأساسي 2023 تشيفي سيلفرادو هو 36,300 دولار، بينما يبدأ سعر طراز RST EV الرائد من 79,800 دولار . يمكن الحصول على شاحنتين صغيرتين من طراز ICE Chevy بسعر أقل من سعر السيارة الكهربائية، وهذه مشكلة.

سعر ملصق EV مرتفع للغاية

تبدأ معظم التقنيات الجديدة باهظة الثمن ثم تصبح أرخص، لكن المركبات الكهربائية قد لا تندرج ضمن هذه الفئة. التكلفة الرئيسية للمركبة الكهربائية هي حزمة البطارية، وبينما يبدو أن هذا يتناقص بشكل مطرد بمرور الوقت، فإن المركبات الكهربائية التي يتم إنتاجها لا تزال باهظة الثمن، ربما في محاولة للحصول على منتج عالي الهامش يتم طرحه أولاً لتمويل تطوير بقية تشكيلة الشركة المصنعة، وهي استراتيجية لا تختلف عن استراتيجية Tesla التي بدأت بسيارة Roadster، ثم الطراز S، والطراز X، وما إلى ذلك.

في حين أن أجهزة التلفاز ذات الشاشات المسطحة ستباع بجزء بسيط من السعر الذي كانت عليه عند ظهورها لأول مرة، فمن المرجح أن تظل المركبات الكهربائية بعيدة عن متناول الكثير من الناس لفترة من الوقت. وحتى مع الدعم الحكومي وخسارة بعض شركات صناعة السيارات للأموال مقابل كل سيارة كهربائية يتم بيعها، فإنها لا تزال باهظة الثمن بالنسبة للأشخاص ذوي الإمكانيات المتواضعة أو المتوسطة.

اقرأ أيضا

المركبات الكهربائية ستنهي هيمنة سيارات الاحتراق