قيمة السيارات الكهربائية تنخفض في أول 5 سنوات ، دراسة تؤكد ذلك

دبي - كتب محمد فتوح - في أحدث دراسة لـ iSeeCars، تؤكد النتائج أن السيارات الكهربائية وخاصة تسلا تفقد الكثير من قيمتها خلال الخمس سنوات الأولي لعملها ، مما يسلط الضوء على ارتفاع معدل انخفاض قيمة السيارات الكهربائية ، ويؤثر على أفضلية بيعها . تضيف الفروق الدقيقة في صناعة السيارات الكهربائية تعقيدًا إلى ديناميكيات قيمة السيارة سواء لتسلا أو غيرها من الشركات المصنعه للسيارات الكهربائية .

لماذا تنخفض قيمة السيارات الكهربائيةسريعا

في عالم السيارات، يشير الاستهلاك إلى انخفاض قيمة السيارة بمرور الوقت. ويحدث هذا الانخفاض بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك التآكل والتقدم التكنولوجي والتغيرات في الطلب في السوق.

يعد الاستهلاك أحد الاعتبارات المهمة لأنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قيمة إعادة بيع سيارتك. استحوذت شركة Tesla ، صانع السيارات المرادف للسيارات الكهربائية (EVs) ، على اهتمام عالم السيارات بتصميماتها الأنيقة وتقنياتها المتطورة وأدائها المذهل.

دراسة على 1.1 من السيارة الكهربائية

ومع ذلك، على الرغم من الجاذبية التي لا يمكن إنكارها لنماذج تسلا، إلا أنها غالبًا ما تواجه معدلات استهلاك أعلى مقارنة بنظيراتها. لتسليط الضوء على المشهد العام للانخفاض، تعمقت دراسة أجرتها iSeeCars في تحليل شامل لبيانات الاستهلاك التي تشمل أكثر من 1.1 مليون سيارة تم بيعها داخل الولايات المتحدة بين نوفمبر 2022 وأكتوبر 2023، وإليكم النتائج.

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معدل استهلاك سيارات تسلا الكهربائية مرتفع جدًا

تكشف دراسة iSeeCars عن اتجاهات ثاقبة في معدلات انخفاض قيمة سيارات Tesla Model S وModel X وModel 3. ومن بين هذه السيارات، تبرز سيارة Tesla Model S كواحدة من السيارات الفاخرة التي تشهد أكبر انخفاض في قيمتها لمدة خمس سنوات، مع انخفاض قيمتها السوقية.

تسلا S الأسرع استهلاكا لقيمتها بين السيارات الكهربائية

بنسبة كبيرة بلغت 55.5 بالمئة. احتل الطراز S المرتبة 19 في فئة “أفضل 25 مركبة ذات أعلى استهلاك لمدة 5 سنوات” والخامس (أدنى مركز تصنيف) في فئة “تصنيف المركبات المكهربة حسب الاستهلاك لمدة 5 سنوات”. يثير رقم الاستهلاك هذا مخاوف المشترين المحتملين الذين يفكرون في إعادة البيع أو المقايضة بعد خمس سنوات، مما يسلط الضوء على أهمية فهم الآثار المالية طويلة المدى لامتلاك طراز S.

انخفاض قيمة سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الفاخرة من Tesla

انخفضت قيمة سيارة الدفع الرباعي الفاخرة طراز X من Tesla بنسبة 49.9 في المائة خلال نفس الفترة، لتحتل المرتبة الثالثة بين أفضل خمس سيارات EV من حيث الاستهلاك لمدة خمس سنوات. على الرغم من أنها ليست بنفس خطورة انخفاض قيمة الطراز S، إلا أن هذه النسبة لا تزال تضع الطراز X بين السياراتEV التي تواجه خسارة كبيرة في القيمة خلال السنوات الخمس الأولى من الملكية.

معدلات استهلاك سيارة تسلا 3

في المقابل، تشهد سيارة تيسلا موديل 3 ذات الأسعار المعقولة انخفاضًا بنسبة 42.9 في المائة بعد خمس سنوات. في حين أن هذا أفضل نسبيًا من نظيراته الراقية، فمن الجدير بالذكر أن انخفاض قيمة الطراز 3 لا يزال أعلى من المتوسط لجميع أنواع المركبات. إن معدل الاستهلاك لمدة 5 سنوات للطراز 3، على الرغم من أنه أقل مقارنة بالطرازين S وModel X، يدفع المشترين المحتملين إلى تقييم الاحتفاظ بالقيمة على المدى الطويل لهذه السيارة ذات المستوى المبتدئ.

السيارات ال (EVs) لديها أسوأ انخفاض في القيمة بين أنواع المركبات الرئيسية ، حيث تفقد ما متوسطه 49.1 في المائة من قيمتها بعد خمس سنوات. وهذا أسوأ بأكثر من 10 نقاط مئوية من متوسط الاستهلاك لجميع المركبات، وهو 38.8 في المائة.

التكنولوجيا سريعة التطور وتأثيرها على قيمة السيارات

أحدثت السيارات(EVs) ثورة في عالم السيارات، وأحدثت ثورة في مجال النقل من خلال وعدها بالتخلص من انبعاثات العوادم وتحسين الأداء. يكمن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع انخفاض قيمة المركباتEV في الحداثة النسبية للتكنولوجيا. لا تزال المركباتEV تشهد تطورات كبيرة ، مع ظهور كيمياء البطاريات الجديدة والبنية التحتية للشحن وتصميمات المركبات بسرعة. يمكن أن يؤدي هذا التطور المستمر إلى تصور التقادم بين المشترين المحتملين، الذين قد يترددون في شراء سيارة EV قد تصبح قديمة في غضون سنوات قليلة.

تدهور البطارية واستبدالها

قلب أي مركبة كهربائية هو بطاريتها، ويعتبر تدهور البطارية عاملاً رئيسيًا يؤثر على انخفاض قيمتها. على الرغم من تحسن بطاريات السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال تعاني من فقدان تدريجي لقدرتها بمرور الوقت، مما يؤثر على مدى السيارة وأدائها العام. يمكن أن تؤدي إمكانية استبدال البطاريات المكلفة إلى تثبيط المشترين، مما يساهم في ارتفاع معدلات الاستهلاك.

تأثير الحوافز على التسعير الأولي

نفذت الحكومات في جميع أنحاء العالم حوافز مختلفة لتشجيع اعتماد السيارات الكهربائية ، غالبًا في شكل إعفاءات ضريبية أو خصومات. يمكن لهذه الحوافز أن تخفض التكلفة الأولية لشراء سيارة كهربائية بشكل كبير، ولكنها تميل أيضًا إلى تضخيم السعر الأولي للسيارة بشكل مصطنع. ونتيجة لذلك، عندما تنتهي هذه الحوافز أو يتم تخفيضها، فإن القيمة السوقية للمركبات الكهربائية قد لا تصمد مثل قيمة المركبات التي تعمل بالبنزين.

شراء وبيع السيارات الكهربائية

يحمل الانخفاض السريع في قيمة السيارات الكهربائية آثارًا متعددة الأوجه لكل من المشترين والبائعين في سوق السيارات. قبل أن تشتري سيارة كهربائية، من المهم أن تفكر في مدى انخفاض قيمتها بمرور الوقت. لاحظ المبلغ الذي ستحصل عليه عند بيع السيارة. لذا، قبل التوقيع على الخط المنقط، تأكد من مراعاة تكاليف الاستهلاك المتوقعة.

قد ترغب أيضًا في التفكير في شراء سيارة كهربائية مستعملة . عادةً ما تكون معدلات استهلاك السيارات الكهربائية المستعملة أقل من السيارات الجديدة، لذا يمكنك توفير بعض المال. ولكن تأكد من فحص أي سيارة كهربائية مستعملة بعناية قبل شرائها للتأكد من أنها في حالة عمل جيدة.

انخفاض القيمة وصعوبة بيع السيارة الكهربائية

إذا كنت تبيع سيارة كهربائية مستعملة، فقد تجد صعوبة في الحصول على سعر جيد مقارنة بسعر سيارة مستعملة تعمل بالغاز. وذلك لأن قيمة المركبات الكهربائية تنخفض بسرعة أكبر، ولا يوجد طلب كبير عليها. لكن لا تيأس! قد تتمكن من الحصول على سعر أفضل إذا قمت ببيع سيارتك الكهربائية إلى مشتري خاص بدلاً من الوكيل. غالبًا ما يكون المشترون من القطاع الخاص على استعداد لدفع المزيد مقابل السيارات الكهربائية المستعملة مقارنةً بالوكلاء.

انخفاض قيمة السيارةالكهربائية وقت الأزمات

وتعترف الدراسة التي أجرتها iSeeCars أيضًا بتأثير الوباء على سوق السيارات. أدى انخفاض إنتاج السيارات الجديدة أثناء وباء الكورونا ومحدودية عرض السيارات المستعملة إلى تحسين الاحتفاظ بالقيمة بشكل عام لجميع المركبات. وانخفض متوسط الإهلاك لمدة 5 سنوات إلى 38.8 في المائة، مقارنة بـ 49.6 في المائة في عام 2019 .

آثار الأزمات على سلاسل التوريد

انخفاض إنتاج السيارات الجديدة: أدت الاضطرابات في التصنيع وسلاسل التوريد بسبب الوباء إلى انخفاض كبير في إنتاج السيارات الجديدة. وقد امتد هذا العرض المحدود من المركبات الجديدة إلى سوق السيارات، مما أثر على مخزونات السيارات الجديدة والمستعملة.

زيادة الطلب على السيارات المستعملة

أدى تأثير الوباء على الإنفاق الاستهلاكي وعادات السفر إلى تحويل العديد من الأفراد تفضيلاتهم نحو السيارات المستعملة. قدمت السيارات المستعملة خيار نقل أكثر مرونة وبأسعار معقولة، خاصة في مواجهة عدم اليقين الاقتصادي. وقد أدى هذا الطلب المتزايد على السيارات المستعملة إلى دعم الاحتفاظ بقيمة أعلى لكل من المركبات الكهربائية والمركبات التي تعمل بالبنزين.

تمديد ملكية المركبات

أدى الوباء أيضًا إلى تمديد دورات ملكية المركبات. ومع قضاء الأفراد وقتًا أطول في المنزل وقيامهم بالقيادة بشكل أقل، تضاءلت الحاجة إلى استبدال المركبات بموديلات أحدث. وساهم هذا الاتجاه في زيادة التحسن في الاحتفاظ بالقيمة لكل من المركبات الكهربائية والمركبات التي تعمل بالبنزين. في حين أن جاذبية التكنولوجيا المتطورة والتصميمات الأنيقة تحدد جاذبية تيسلا، يجب على المشترين المحتملين أن يوازنوا التحديات المحتملة في الاحتفاظ بالقيمة مع مرور الوقت.

ماذا عن مستقبل قيمة السيارات الكهربائية

مع اكتساب السيارات الكهربائية أهمية كبيرة، تعمل عوامل مثل المخاوف المتعلقة بالبطارية، والحوافز الحكومية، وتأثير الوباء، على تشكيل الديناميكيات المعقدة لخفض قيمة المركبات. ويتطلب التنقل في هذا المشهد دراسة متأنية للتفضيلات الفردية، وأنماط الاستخدام، والآثار المالية الطويلة الأجل. في نهاية المطاف، مع استمرار صناعة السيارات في التطور، فإن المستقبل يحمل وعدًا بمعالجة التحديات المرتبطة بانخفاض قيمة السيارات الكهربائية وتخفيفها .

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